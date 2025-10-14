Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă R. Moldova în UE
Vocea Basarabiei, 14 octombrie 2025 14:30
Ritmul reformelor din Republica Moldova și pregătirile pentru următorii pași de pe agenda europeană au fost printre subiectele discutate astăzi de Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană de la Chișinău, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles, cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Oficialul de la Chișinău a mulțumit comisarei europene și echipei sale pentru
Rusia, obligată de CEDO să plătească 253 de milioane de euro Georgiei pentru consecințele conflictului din 2008
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008. CEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcație începând cu 2009 în Abhazia și Osetia
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă R. Moldova în UE
Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS la funcția de prim-ministru al R. Moldova
Alexandru Munteanu va fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă
Deținutul care a fugit din Penitenciarul Pruncul, reținut la Florești după patru zile
Un deținut din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie, a fost găsit și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în
Președintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere. Președintele american a răspuns: „cred, da" la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe președintele ucrainean
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru zilele de 15 și 16 octombrie. Potrivit meteorologilor, noaptea și dimineața vor fi înregistra înghețuri în aer pe arii extinse, cu intensitatea de -1 și -2 grade Celsius. Pe parcursul săptămânii, temperaturile aerului vor crește ușor.
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an. Se întâmplă după ce, luni, 13 octombrie, Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea anterioară a Curții de Apel Centru, care restabilise dreptul formațiunii la alocațiile financiare din partea statului. Judecătorii Curții Supreme au declarat inadmisibile recursurile
(VIDEO) Președintele Parlamentului R. Moldova: La mulți ani tuturor locuitorilor satelor și orașelor care sărbătoresc azi hramul
Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a venit cu un mesaj de felicitare pentru oamenii din localitățile, care sărbătoresc marți, 14 octombrie, hramul. „La mulți ani Chișinău, Briceni, Rezina, Florești, Vulcănești, Varnița și toate, toate satele și orașele noastre frumoase care sărbătoresc azi hramul", a menționat Igor Grosu. El a mai subliniat că localitățile
Nicușor Dan: „Republica Moldova nu este amenințată militar atât timp cât Ucraina rezistă"
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni seară, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, că în prezent nu există un pericol real ca Republica Moldova să fie atacată de către Federația Rusă, subliniind că securitatea Chișinăului depinde în mod direct de rezistența Ucrainei. „Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina și România. Din fericire, Ucraina
Maia Sandu, de Hramul Chișinăului: Să muncim împreună pentru ca, peste doar câțiva ani, Chișinăul să fie una dintre capitalele Uniunii Europene
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare pentru toți chișinăuienii cu ocazia Hramului orașului, marcat anual pe 14 octombrie. Șefa statului a subliniat că în doar câțiva ani Chișinăul ar putea deveni una dintre capitalele Uniunii Europene. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi
Mark Rutte ironizează Rusia după defecțiunea submarinului Novorossiisk: „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic"
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia în urma incidentului naval în care submarinul rus Novorossiisk a fost nevoit să iasă la suprafață în apropierea coastelor Franței din cauza unei defecțiuni tehnice. Comandamentul Maritim Aliat al NATO a raportat săptămâna trecută incidentul, publicând imagini cu submarinul rus escortat de o fregată franceză. Potrivit
Chișinăul în sărbătoare: Hramul orașului marcat cu fast și spectacole grandioase în centrul capitalei
Zi de sărbătoare cu roșu în calendar pentru locuitorii Capitalei. Chișinăul își celebrează astăzi hramul, „Acoperământul Maicii Domnului", prilej cu care este zi de odihnă și bucurie pentru chișinăuieni. Autoritățile municipale au pregătit un amplu program cultural-artistic care se desfășoară pe parcursul întregii zile, în Piața Marii Adunări Naționale. Manifestările au început la ora 08:00,
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii Republicii Moldova cu privire la răspândirea unor informații false pe rețelele de socializare, care vizează presupusa încetare a activității platformei TUX și o pretinsă posibilitate de returnare a investițiilor către persoanele implicate. Potrivit sursei citate, aceste mesaje false susțin, de asemenea, că anumite structuri internaționale ar colabora
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 13.10.2025, ora 19:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va călători la Washington „săptămâna aceasta" pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum şi cu alţi oficiali din domeniul energiei şi apărării, transmite AFP, transmite Agerpres. „Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta", a declarat el într-o conferinţă de presă
Oportunitate pentru localitățile din Republica Moldova: Sisteme moderne de apă potabilă
Localitățile din Republica Moldova pot beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile. În acest sens, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat un concurs de identificare, evaluare și selectare a beneficiarilor în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova". Concursul este deschis autorităților publice locale de nivelul I din Republica Moldova, care
O caravană de tractoare și utilaje agricole moderne a traversat astăzi Chișinăul, marcând lansarea oficială a celor mai importante expoziții dedicate sectorului agricol din Republica Moldova, „Moldagrotech" și „Farmer". Evenimentele vor avea loc în perioada 16–19 octombrie la centrul Moldexpo din Chișinău și vor aduna peste 200 de expozanți din țară și de peste hotare.
Expert: Decizia lui Dorin Recean este una personală. Vectorul integrării europene va continua
Retragerea lui Dorin Recean din viața politică nu are substrat politic și nu afectează cursul european al Republicii Moldova. Este opinia lui Ion Tăbârță, analist politic de la Chișinău. Potrivit expertului, decizia premierului de a nu mai continua în funcție este una strict personală. „Decizia domnului Recean este una personală, nu are rațiuni politice și
Podul peste râul Lunguța, amplasat în apropierea localității Corten din raionul Taraclia, va fi reparat capital după mai bine de jumătate de secol de exploatare. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor. Instituția a inițiat procedura de achiziție publică pentru lucrări de reparație capitală a acestui pod. Podul face parte din drumul public
Militari și angajați civili din toate garnizoanele Armatei Naționale, dar și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun", au donat sânge în cadrul campaniei cu genericul „O cale spre viață". Campania a fost organizată de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui în perioada 1-10 septembrie. Potrivit șefului Direcției medico-militare, colonel Vadim Ciuhrii, în cadrul acțiunii, aproximativ 400 de persoane au donat sânge și plasmă la punctele de colectare organizate în unitățile militare
Rețeaua secretă a oligarhului Ilan Șor: 6 miliarde de dolari spălați prin Kârgâzstan pentru Rusia # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a creat în Kârgâzstan o rețea de 37 de companii care, sunt folosite ca punți financiare pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Jurnaliștii de la IPN, bazându-se pe documente interne ale grupului „A7”, au stabilit că, în decurs de șase luni, prin […] Articolul Rețeaua secretă a oligarhului Ilan Șor: 6 miliarde de dolari spălați prin Kârgâzstan pentru Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Aproape un milion de țigări de contrabandă, găsite în tavanul unei remorci la Leușeni-Albița: Doi bărbați, în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Doi bărbați de 39 și 43 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile după ce vameșii și procurorii au descoperit aproape un milion de țigări ascunse în tavanul unei remorci, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Măsura preventivă a fost aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, anunță Procuratura pentru Combaterea […] Articolul (VIDEO) Aproape un milion de țigări de contrabandă, găsite în tavanul unei remorci la Leușeni-Albița: Doi bărbați, în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consultații stomatologice gratuite pentru copiii din mai multe localități ale R. Moldova # Vocea Basarabiei
Echipele mobile de medici stomatologi vor oferi copiilor din raioanele Cantemir și Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Astfel, în această vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raioanelor Cantemir și Ungheni, după următorul program: Menționăm […] Articolul Consultații stomatologice gratuite pentru copiii din mai multe localități ale R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve naționale ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public rutier, feroviar și maritim. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Grecia, acțiunea este planificată pentru ziua de marți, 14 octombrie. Astfel, cetățenii Republicii Moldova […] Articolul Atenționare de călătorie pentru Grecia: Grevă națională pe 14 octombrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Hramul orașului Chișinău va fi sărbătorit marți, 14 octombrie, printr-un amplu program de activități religioase și artistice, organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. Ulterior, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să participe la un amplu program cultural-artistic, care va include târguri, recitaluri și spectacole […] Articolul Cum va fi marcat Hramul Chișinăului în acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul Ucrainei a propus excluderea limbilor rusă și „moldovenească” din lista limbilor protejate, conform Cartei Europene a limbilor regionale și minoritare. Proiectul de lege, transmis Radei Supreme de la Kiev, actualizează traducerea oficială a Cartei și modificarea limbilor aflate sub protecția statului, transmite IPN, cu referire la glavcom.ua. Potrivit reprezentantului guvernamental în legislativ, Taras Melnîciuk, limba […] Articolul Rusa și „moldoveneasca”, excluse din lista limbilor protejate în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Părintele Ioan Cosoi: Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, este la ea acasă în Republica Moldova și nu se află în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem […] Articolul Părintele Ioan Cosoi: Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, mesaj pentru premierul R. Moldova: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de mulțumire pentru premierul Dorin Recean după ce acesta a anunțat că pleacă din funcție odată cu expirarea actualului mandat al Guvernului de la Chișinău. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă […] Articolul Maia Sandu, mesaj pentru premierul R. Moldova: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primăria municipiului Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici urmează să devină deputați din partea Blocului „Alternativa” în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut luni, 13 octombrie, de către primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. „Doamnele viceprimar vor reprezenta atât Primăria municipiului Chișinău, cât și Partidul […] Articolul Primăria municipiului Chișinău rămâne fără doi viceprimari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Dorin Recean renunță la funcția de prim-ministru în viitorul Guvern de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Dorin Recean pleacă din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova odată cu expirarea actualului mandat al Guvernului. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. El a declarat că va renunța și la viața politică. Astfel, după învestirea noului Guvern, actualul premier, care a acces în Parlament […] Articolul Dorin Recean renunță la funcția de prim-ministru în viitorul Guvern de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi s-a întâlnit la Chișinău cu omologul din Țările de Jos, Ruben Brekelmans # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a primit astăzi la sediul instituției pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Discuțiile s-au axat pe situația de securitate regională, impactul acesteia asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, reformele democratice și procesul de integrare europeană. Cei doi oficiali au abordat […] Articolul Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi s-a întâlnit la Chișinău cu omologul din Țările de Jos, Ruben Brekelmans apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Finanțelor extinde posibilitățile de utilizare a tichetelor de masă și clarifică regulile de acordare # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă, extinzând domeniile de utilizare și stabilind reguli mai clare pentru acordare. Potrivit proiectului, salariații vor putea achita cu tichetele de masă nu doar în magazine și unități de alimentație publică, ci și pentru cumpărături online de produse alimentare. În plus, la încetarea […] Articolul Ministerul Finanțelor extinde posibilitățile de utilizare a tichetelor de masă și clarifică regulile de acordare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vladimir Plahotniuc ar putea fi audiat în dosarul „Kuliok” după extrădarea sa în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
După extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, tot mai multe voci afirmă că fostul lider democrat ar putea fi citat ca martor în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă. Cazul, suspendat din vară la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), ar putea fi relansat odată cu revenirea în țară a […] Articolul Vladimir Plahotniuc ar putea fi audiat în dosarul „Kuliok” după extrădarea sa în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SUA sprijină Ucraina în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse pentru a submina economia lui Putin # Vocea Basarabiei
Statele Unite sprijină Ucraina de mai multe luni în lansarea de atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice din Rusia, într-un efort de a slăbi economia rusă și de a-l determina pe președintele Vladimir Putin să accepte negocieri, relatează Financial Times, citat de Reuters. Potrivit publicației, serviciile secrete americane oferă sprijin direct Kievului în identificarea […] Articolul SUA sprijină Ucraina în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse pentru a submina economia lui Putin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 73 de mii de traversări la frontiera Republicii Moldova înregistrate sâmbătă, 11 octombrie # Vocea Basarabiei
În punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 73 160 de traversări în ziua de sâmbătă, 11 octombrie, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), citate de MOLDPRES. Numărul este în creștere față de ziua precedentă, când s-au înregistrat peste 65 de mii de traversări. […] Articolul Peste 73 de mii de traversări la frontiera Republicii Moldova înregistrate sâmbătă, 11 octombrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șeful Armatei Române: „România are toate instrumentele pentru a sprijini Republica Moldova” # Vocea Basarabiei
România și Armata României au toate instrumentele necesare pentru a sprijini Republica Moldova, a declarat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Antena 3 CNN. „Avem foarte multe programe de pregătire în comun, exerciții, programe de dezvoltare și întărire a capabilităților de apărare ale Republicii Moldova. Împreună putem […] Articolul Șeful Armatei Române: „România are toate instrumentele pentru a sprijini Republica Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina exclude limbile rusă și „moldovenească” de pe lista celor protejate prin Carta europeană a limbilor regionale # Vocea Basarabiei
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care prevede modificări la lista limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, potrivit reprezentantului Cabinetului de Miniștri, Taras Melnîciuk, citat de Glavkom.ua. Conform proiectului, limbile rusă și „moldovenească” vor fi eliminate din lista limbilor protejate, în timp ce limba evreiască va […] Articolul Ucraina exclude limbile rusă și „moldovenească” de pe lista celor protejate prin Carta europeană a limbilor regionale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Hamas promite eliberarea ostaticilor luni dimineață, înaintea summitului păcii din Egipt condus de Donald Trump # Vocea Basarabiei
Hamas a anunțat că va începe eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza luni dimineață, cu puțin timp înaintea summitului păcii de la Sharm el-Sheikh, unde sunt așteptați președintele american Donald Trump, liderul egiptean Abdel Fattah al-Sissi și alți lideri din aproximativ douăzeci de țări. Armistițiul din Fâșia Gaza, aflat în vigoare de vineri, face parte dintr-un […] Articolul Hamas promite eliberarea ostaticilor luni dimineață, înaintea summitului păcii din Egipt condus de Donald Trump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
UE introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES): noi reguli la frontiere pentru cetățenii Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, 12 octombrie, Uniunea Europeană implementează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care aduce noi reguli de control la frontiere pentru cetățenii din afara spațiului UE, inclusiv pentru cei ai Republicii Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, noul sistem presupune un proces automatizat de verificare: scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice (imagine facială și amprente […] Articolul UE introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES): noi reguli la frontiere pentru cetățenii Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Programul „+3 000 pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară, alți 1 000 sunt în proces de validare # Vocea Basarabiei
La două luni de la lansarea Programului Național „+3 000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară de 3 000 de lei, iar alți peste 1 000 au fost identificați ca preeligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare. Informația a fost prezentată într-un comunicat de presă […] Articolul Programul „+3 000 pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară, alți 1 000 sunt în proces de validare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Alegerile au devenit noua linie de front în fața interferențelor rusești” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celebrării a 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția. În discursul său, șefa statului a atras atenția asupra pericolelor tot mai mari care vizează democrațiile moderne, menționând că alegerile au devenit noua linie de front în fața ingerințelor rusești. […] Articolul Maia Sandu, la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Alegerile au devenit noua linie de front în fața interferențelor rusești” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Exporturile Republicii Moldova au atins 84,9 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2025 # Vocea Basarabiei
În perioada ianuarie–septembrie 2025, valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova a constituit 84,9 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Vamal. Cele mai mari valori la export au fost înregistrate la fibrele și cablurile electrice, cu un volum de 6,6 miliarde de lei, acestea menținându-se în topul produselor moldovenești livrate peste hotare. […] Articolul Exporturile Republicii Moldova au atins 84,9 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, despre viitorul Guvern de la Chișinău: Cei care au dovedit rezultate trebuie să continue # Vocea Basarabiei
Toți cei care au muncit în beneficiul parcursului european al Republicii Moldova și „au livrat pe domenii” trebuie să rămână în Guvern. Declarații în acest sens au fost făcute de Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și actualul președinte al Parlamentului de la Chișinău. El a subliniat, în cadrul unui interviu pentru Agerpres, că nu […] Articolul Igor Grosu, despre viitorul Guvern de la Chișinău: Cei care au dovedit rezultate trebuie să continue apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Posturile TV, sancționate de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea regulilor de reflectare a alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
În ședința din 10 octombrie curent, Consiliul Audiovizualului a aplicat sancțiuni în valoare totală de 68 000 de lei pentru 12 posturi de televiziune, care au încălcat legislația privind modul de reflectare în mass-media a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. De asemenea, au fost emise 6 avertizări publice și 4 notificări de intrare în […] Articolul Posturile TV, sancționate de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea regulilor de reflectare a alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Nu scăpăm de ploi nici astăzi. Pentru 11 octombrie, meteorologii anunță cer noros și precipitații în majoritatea regiunilor țării, cu excepția raioanelor de nord, unde vremea va fi doar închisă. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până la +16 grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la +7 grade. În Nordul țării, maximele vor atinge […] Articolul Ploi și cer noros în toată țara pe 11 octombrie: maxime de până la +16 grade apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Georgia pe drumul „belarusizării”: opoziția pro-europeană acuză regimul lui Ivanișvili de uzurpare a puterii # Vocea Basarabiei
După 13 ani de guvernare, partidul „Visul Georgian”, condus din umbră de oligarhul Bidzina Ivanișvili, a transformat Georgia dintr-un model al Parteneriatului Estic într-un stat aflat pe drumul „belarusizării”. Într-un interviu acordat emisiunii Info One SPECIAL, Salomé Samadașvili – fost ambasador al Georgiei în Uniunea Europeană și actual lider al opoziției pro-europene, a vorbit despre […] Articolul Georgia pe drumul „belarusizării”: opoziția pro-europeană acuză regimul lui Ivanișvili de uzurpare a puterii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Weekend cu târguri și iarmaroace în Chișinău: producători locali își prezintă ofertele de toamnă # Vocea Basarabiei
În acest weekend, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, menite să sprijine producătorii locali și să ofere locuitorilor Chișinăului acces la produse agricole de sezon, informează MOLDPRES. În sectorul Botanica, Parcul „Valea Trandafirilor” va găzdui Târgul micilor antreprenori „Toamna Culorilor”, dar și un târg cu mărfuri […] Articolul Weekend cu târguri și iarmaroace în Chișinău: producători locali își prezintă ofertele de toamnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
