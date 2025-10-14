STRATCOM/ Cum arată rețelele invizibile de propagandă care operează în R. Moldova

13:50

„Propaganda rusă exploatează misticismul, astrologia, ghicitul în cărți de Tarot și alte teme ezoterice pe Tiktok și Youtube pentru a-și promova narațiunile în rândul unui public mai puțin interesat de politică, dar vulnerabil la conspirații” – aceasta este una dintre concluziile unei analize realizate de WatchDog.MD, publicată pe 13 octombrie. Experții WatchDog.MD au monitorizat 21 de...