Incident neobișnuit la Slobozia: o vacă a fost la un pas de a se îneca

Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă