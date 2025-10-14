Incident neobișnuit la Slobozia: o vacă a fost la un pas de a se îneca
Subiectul Zilei, 14 octombrie 2025 14:30
În localitatea Slobozia s-a înregistrat un eveniment neașteptat: o vacă a căzut într-un bazin cu apă și aproape a fost înecată. Cu ajutorul unor localnici și salvatori, animalul a fost tras la mal și salvat înainte de a suferi consecințe grave. Oamenii prezenți au intervenit rapid, utilizând funii și motricitate fizică, reușind să stabilizeze vaca
• • •
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:10
Primăria Chișinău informează că între 15 și 18 octombrie 2025, între orele 09:00 și 19:00, traficul rutier va fi oprit total pe strada Nicolae Costin, pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Restricțiile vor fi aplicate pe segmente diferite: Pe durata lucrărilor, traseele transportului public vor fi modificate. De exemplu, microbuzul nr. 103 și troleibuzul nr. 38 vor circula pe
Acum 2 ore
13:30
La aproape trei luni de la începutul anului, Primăria Chișinău funcționează fără un buget aprobat pentru 2025. În timp ce primarul Ion Ceban susține că administrația municipală operează „fără datorii și fără crize financiare", consilierii municipali din opoziție avertizează că lipsa unui buget afectează investițiile și dezvoltarea infrastructurii capitalei. Consilierul PSRM Vlad Melnic a subliniat
13:00
Discrepanțe între factură și contor: consumator din Drochia acuză „Energocom” de erori # Subiectul Zilei
Un consumator din orașul Drochia a sesizat că factura emisă de Energocom Furnizare pentru consumul de gaze nu corespunde cu valorile afișate pe contorul său. Luna trecută, factura a indicat cu 1 m³ mai mult decât consumul real, iar luna aceasta a fost facturat cu 5 m³ mai puțin. Consumatorul a transmis poze cu indexul
Acum 4 ore
12:40
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă secretară a partidului Șor, au apărut în fața Curții de Apel prin teleconferință, în timp ce se află în detenție. Ele susțin că au fost implicate doar într-un rol contabil — „numărau banii" — iar deciziile privind finanțarea partidului erau luate de alții, precum Ilan Șor
12:40
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne fără gaz natural în perioada 15–17 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări de întreținere la rețeaua de distribuție. Sistarea va începe marți, 15 octombrie, la ora 09:00, și se va încheia joi, 17 octombrie, la ora 17:00. Vor fi afectați consumatorii casnici și noncasnici de pe următoarele străzi: „Bălți-gaz"
11:40
Chișinăul își sărbătorește Hramul: flori, tradiții și bucurie în centrul capitalei # Subiectul Zilei
Cu ocazia sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Chișinăului, conducerea municipiului și echipa Primăriei au depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând un omagiu simbolurilor istoriei și identității naționale. Pe parcursul zilei, în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane se desfășoară un amplu program
11:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Poliția Națională, a reținut zece agenți ai Rusiei implicați în acțiuni de sabotaj în regiunile Odesa și Lvov. Printre cei arestați se numără persoane cu vârste între 19 și 73 de ani, care ar fi fost recrutate de la distanță și manipulate prin promisiuni de câștiguri rapide.
Acum 6 ore
10:40
Locuitorii din Racovăț reclamă drumuri impracticabile după lucrările de alimentare cu apă # Subiectul Zilei
Locuitorii satului Racovăț, raionul Soroca, sunt nemulțumiți de starea drumurilor locale, deteriorate după lucrările de alimentare cu apă potabilă. O locuitoare a satului a publicat un mesaj pe Facebook adresat Primăriei, semnalând că multe străzi au devenit impracticabile, mai ales după ploi. Ea subliniază riscurile pentru copii, vârstnici și echipele de intervenție în caz de
10:00
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: aproape 100 de răniți, dintre care două în stare critică # Subiectul Zilei
Un grav accident feroviar a avut loc luni, 13 octombrie 2025, în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în districtul Rožňava, regiunea Košice, Slovacia. Două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul s-a produs în jurul
10:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pierdute prin colaborarea cu structuri internaționale. CNPF neagă orice implicare în astfel de inițiative
09:00
Un studiu recent arată că fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie. Rata sărăciei în rândul minorilor este de aproximativ 33%, iar situația s-a înrăutățit față de anii precedenți. Cele mai afectate sunt familiile cu venituri mici, părinți șomeri sau migranți, precum și cele din mediul rural. Mulți copii se confruntă zilnic
Acum 8 ore
08:10
Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” # Subiectul Zilei
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze bugetul
Acum 24 ore
18:10
Primăria Chișinău anunță amânarea conectării la agentul termic a Grădiniței nr. 125 # Subiectul Zilei
Aproape toate grădinițele din Chișinău au fost conectate la agentul termic, însă două instituții de educație timpurie rămân fără căldură. Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, astăzi, 13 octombrie, urma să fie conectată la agentul termic Grădinița nr. 125 din sectorul Ciocana. Din păcate, conectarea a fost amânată din cauza unei defecțiuni tehnice la rețeaua internă
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu perioade de înnorări trecătoare și temperaturi moderate pe parcursul zilei. Noaptea, însă, valorile termice vor scădea semnificativ, iar în zonele de nord și centru se așteaptă înghețuri izolate și brumă. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și +17 grade Celsius, în
17:00
Elevii din Ciorescu ajung mai repede acasă: orarul autobuzelor nr. 47 și 48, ajustat după lecții # Subiectul Zilei
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău.La solicitarea locuitorilor
16:30
Hramul Chișinăului: Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-un tărâm al tradițiilor și muzicii # Subiectul Zilei
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile și activitățile pentru întreaga familie vor crea o atmosferă plină de culoare și voie bună. Seara va fi încununată de un spectacol muzical, promițând distracție și
16:10
O operațiune a poliției de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești (Oficiul Leova), a dus la dejucarea unei tentative de contrabandă cu țigarete la frontiera de stat cu România. În cadrul acțiunii au fost confiscate peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei. Totodată, au fost ridicate
15:30
Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție # Subiectul Zilei
Un bărbat de 51 de ani din județul Neamț este cercetat penal după ce a sustras crucea funerară de la mormântul soacrei sale, cu scopul de a o folosi în scop de răzbunare împotriva soției care l-a părăsit. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 octombrie, când bărbatul a intrat în cimitirul parohiei
15:00
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a descoperit, în ultima săptămână, 17 documente de călătorie falsificate. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni (5 cazuri), urmate de Palanca (3 cazuri), Sculeni (2 cazuri), Costești (2 cazuri), Otaci (2 cazuri) și Tudora (1 caz). Toate documentele suspecte
15:00
O tragedie a avut loc în orașul Bologna, Italia, unde o femeie de 85 de ani a murit după ce a suferit arsuri grave în propria locuință. Îngrijitoarea acesteia, o femeie din Republica Moldova, este anchetată pentru posibilă neglijență în serviciu. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 9:00, într-un
Ieri
14:10
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Recean, decizia vine după o perioadă intensă, marcată de reforme și de apropierea țării de obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană,
13:30
Cutremur puternic în zona Vrancea: magnitudine 5,2, resimțit și în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Un cutremur s-a produs duminică seara, 12 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul a avut loc la ora 20:48, la o adâncime de 121,6 km, având o magnitudine de 3,7, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50
13:00
Un cerb nobil a fost lovit de o mașină sâmbătă dimineața, în jurul orei 7:00, pe traseul R1, în apropierea satului Bahmut, raionul Călărași. Automobilul de marca Dacia Duster, condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, a fost grav avariat în urma impactului. Din păcate, animalul a decedat din cauza rănilor suferite.
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le mulțumesc mult pentru dedicație și pentru tot ce am reușit să realizăm împreună", a declarat edilul Capitalei, evidențiind implicarea lor în proiectele municipale și munca
12:00
Un bărbat din raionul Fălești a fost condamnat la închisoare după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis de instanță în favoarea fostei soții și a copiilor săi. Deși ordinul prevedea interdicții clare — de a se apropia de locuința victimei sau de a comunica cu ea — agresorul a ignorat măsurile.
11:30
În doar câteva zile, autoritățile au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului # Subiectul Zilei
În ultimele zile, Poliția din raionul Căușeni a depistat mai mulți șoferi aflați în stare de ebrietate avansată la volan. Unul dintre cazuri a avut loc în noaptea de 9 octombrie, în satul Hagimus, când un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil „Opel", a fost oprit pentru verificări. Testul alcoolscopic a
11:30
Ion Ceban: Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă prin „investigații” despre donații # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații" privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată prin așa-zise investigații care arată că angajații unor întreprinderi municipale ar fi făcut donații pentru bloc. În realitate, doar câteva persoane au contribuit benevol", a
11:30
Satul Catranîc va beneficia de investiții majore în infrastructură și cultură până la sfârșitul anului 2025 # Subiectul Zilei
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar
10:30
Estonia a decis să închidă temporar drumul care traversează porțiunea de teritoriu rus cunoscută sub numele de „Saatse Boot”, ca măsură de precauție după ce autoritățile au observat prezența unui grup de soldați ruși în zonă. Deși nu există o amenințare directă, autoritățile estoniene au luat această decizie pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru […] Articolul Măsură de precauție după observarea unui grup de soldați ruși în zonă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
La Râbnița, cinci persoane — printre care trei copii — au suferit intoxicare cu gaz, provocând agitare și mobilizare imediată din partea serviciilor de urgență. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, iar primele intervenții au implicat angajați ai Poliției, ai serviciului de urgență 112 și echipe medicale. Victimele au fost transportate la spital pentru tratament și […] Articolul Alertă la locuință: intervenție promptă a salvatorilor și investigații în curs apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Un incendiu extrem de violent a mistuit întreaga mănăstire Bernaga, situată în La Valletta Brianza, în nordul Italiei. Clădirea, edificiu religios cu o vechime de peste 400 de ani, a fost distrusă aproape în totalitate, iar opera de artă și obiectele liturgice valoroase păstrate acolo au suferit pagube ireparabile. În timpul flăcărilor, cele peste 20 […] Articolul Clădire din secolul al XVII-lea distrusă, maici salvate, opere de artă pierdute apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional # Subiectul Zilei
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment au participat peste 900 de sportivi din 35 de țări, care au adus în fața publicului un spectacol plin de emoție, rafinament și pasiune pentru […] Articolul Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Frontiera închisă, acuzații reciproce și intervenții diplomatice în criza din regiune # Subiectul Zilei
Pakistanul și Afganistanul au fost implicate în confruntări militare intense care au dus la moartea a 58 de soldați pakistanezi. În urma violențelor, autoritățile din Islamabad au decis să închidă principalele puncte de trecere a frontierei — Torkham, Chaman și alte zone mai mici precum Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan. Potrivit Ministerului Apărării din […] Articolul Frontiera închisă, acuzații reciproce și intervenții diplomatice în criza din regiune apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
În punctul de trecere a frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni au fost depistaţi la controlul de frontieră cu remorci care purtau numere de înmatriculare false. Fiecare conducea un ansamblu format din autoturism plus remorcă, iar numerele falsificate corespundeau însemnelor autorităţilor din Franţa, respectiv Belgia. Verificările au arătat că remorcile respective nu sunt înmatriculate în circulaţie […] Articolul Control vamal: Remorcile tractate cu numere false identificate la Sculeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Ambuteiaj colosal în China: milioane de mașini blocate la finele sărbătorii naționale # Subiectul Zilei
O aglomerație masivă s-a format la stația de taxare Wuzhuang, una dintre cele mai mari din China, după încheierea sărbătorii naționale care a durat opt zile. Milioane de călători au încercat să revină acasă, ceea ce a dus la un blocaj de trafic de proporții: mai multe zeci de benzi de drum au fost complet […] Articolul Ambuteiaj colosal în China: milioane de mașini blocate la finele sărbătorii naționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Un raport recent arată că peste o treime dintre copiii din Republica Moldova trăiesc în sărăcie absolută, iar aproape una din șase familii se confruntă cu lipsuri extreme. Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative: aproape jumătate dintre copiii din sate trăiesc sub pragul sărăciei, în timp ce în orașe rata este de […] Articolul Situație îngrijorătoare: Copiii din mediul rural sunt cei mai afectați de sărăcie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Regiuni întregi din Ucraina, fără curent după atacurile asupra infrastructurii energetice # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, armata rusă a vizat mai multe obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la pene de curent prelungite în regiunile Sumî, Harkov, Poltava, Donețk, Cernigov, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Zaporojie, Kirovohrad și în capitala Kiev. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în multe zone, iar numeroase localități au rămas fără energie electrică […] Articolul Regiuni întregi din Ucraina, fără curent după atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Grav accident în Chișinău: Poliția investighează circumstanțele producerii coliziunii # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din sectorul Râșcani al Capitalei. Două autoturisme au fost grav avariate în urma coliziunii, iar una dintre mașini a fost proiectată într-un stâlp de pe acostament.La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au acordat îngrijiri […] Articolul Grav accident în Chișinău: Poliția investighează circumstanțele producerii coliziunii apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un cetățean irakian, vizat de o hotărâre de arest internațional, a fost extrădat recent în Republica Moldova și plasat în arest preventiv. Autoritățile investighează faptele pentru care este căutat, iar individul urmează să răspundă penal în fața justiției moldovenești. Arestarea face parte din cooperarea dintre instituțiile de drept moldovenești și partenerii internaționali, iar procedura de […] Articolul Un irakian căutat internațional, adus în Moldova și plasat în arest apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Autoritățile belgiene au dejucat o tentativă de atac terorist asupra premierului Bart De Wever, după ce trei tineri au fost arestați în orașul Anvers. Aceștia sunt acuzați de planificarea unui atac jihadist folosind o dronă încărcată cu explozibili. În urma perchezițiilor efectuate în cartierul Deurne, situat la câțiva sute de metri de reședința premierului, poliția […] Articolul Tentativă de atac terorist asupra premierului belgian Bart De Wever dejucată apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Tentativă de introducere ilegală în Moldova: Străin prins cu produse injectabile nedeclarate # Subiectul Zilei
Un cetățean israelian a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova cu produse injectabile nedeclarate. În valiza acestuia, autoritățile au depistat mai multe fiole și seringi destinate procedurilor cosmetice, care nu erau însoțite de documentația necesară pentru a fi importate legal. Pe numele străinului […] Articolul Tentativă de introducere ilegală în Moldova: Străin prins cu produse injectabile nedeclarate apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Impact spectaculos în Capitală: Lamborghini Urus avariat grav la intersecția Traian-Dacia # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, în jurul orei 23:51, un accident rutier a avut loc în centrul Chișinăului, la intersecția bulevardelor Traian și Dacia. Un Lamborghini Urus, evaluat la peste 250.000 de euro, s-a ciocnit cu un automobil de marcă Volkswagen. Ambele vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Ofițerul de presă al […] Articolul Impact spectaculos în Capitală: Lamborghini Urus avariat grav la intersecția Traian-Dacia apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
O femeie în vârstă de 59 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil BMW X4, într-un accident petrecut ieri-seară în Orhei, pe strada 31 August, în jurul orei 19:41. Victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii de pietoni, moment în care a fost acroșată de mașină. În urma […] Articolul Femeie lovită mortal de un BMW, pe strada 31 August din Orhei apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un cutremur de magnitudinea 7,5 a lovit coastele sudice ale Filipinelor, provocând panică și determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami. Seismul s-a produs în largul regiunii Davao Oriental, în jurul dimineții, la o adâncime estimată de aproximativ 20 km. Populația din zonele costiere a primit instrucțiuni de evacuare către zone mai înalte, iar pescarii și […] Articolul Cutremur puternic de magnitudinea 7,5 în Filipine: avertizări de tsunami apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Primăria investește în educație: Cantina și blocurile sanitare de la „Antonin Ursu” se modernizează # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii […] Articolul Primăria investește în educație: Cantina și blocurile sanitare de la „Antonin Ursu” se modernizează apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Tragedie la Vulcănești: intoxicație cu monoxid de carbon suspectată în cazul unei femei decedate # Subiectul Zilei
O femeie din Vulcănești a fost găsită fără suflare la domiciliul său, iar primele investigații indică o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, pentru a desfășura cercetări și a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Momentan, casa femeii este verificată pentru sursele potențiale de monoxid de carbon — sobă […] Articolul Tragedie la Vulcănești: intoxicație cu monoxid de carbon suspectată în cazul unei femei decedate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Situația la frontieră: peste 58.000 de traversări într-o zi, mai multe încălcări depistate # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 58.863 de traversări, sensul de ieșire din țară depășind intrările. Majoritatea celor care au trecut frontiera au fost cetățeni străini (35.409), în timp ce moldovenii au reprezentat 23.454 dintre traversări. Frontieră cu România a înregistrat cele mai multe treceri, […] Articolul Situația la frontieră: peste 58.000 de traversări într-o zi, mai multe încălcări depistate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Poliția destructurează rețea de trafic de droguri: Trei bărbați reținuți în Chișinău și Ialoveni # Subiectul Zilei
Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă […] Articolul Poliția destructurează rețea de trafic de droguri: Trei bărbați reținuți în Chișinău și Ialoveni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
O directoare de grădiniță din Rezina nu și-a îndeplinit obligația legală de a depune declarațiile de avere și interese personale timp de opt ani. Este vorba de Nina Botnarencu, directoarea Grădiniței-creșă nr. 1 „Leagănul Copilăriei”. Din 2015 până în 2021 a asigurat interimatul, iar din 2023 până în prezent deține oficial funcția. Ultima declarație depusă […] Articolul Directoare sancționată după ce nu a depus declarații de avere pentru 8 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
