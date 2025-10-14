Alexandru Munteanu ar putea fi noul Premier

Oficial.md, 14 octombrie 2025 14:30

Alexandru Munteanu ar putea fi noul prim-ministru al Republicii Moldova, informează OFICIAL. Igor Grosu, liderul..

Acum 30 minute
14:30
Acum 24 ore
18:50
Poliția Națională informează despre unele restricții de circulație în Chișinău mâine Oficial.md
Poliția Națională informează că, în contextul evenimentelor dedicate Hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie,..
15:50
Curtea de Conturi a participat la Conferința privind sistemul de management al calității auditului, desfășurată la Sarajevo Oficial.md
În perioada 7–9 octombrie 2025, la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat Conferința privind sistemul..
15:20
Republica Moldova lansează primele comunități de energie din surse regenerabile Oficial.md
Comuna Logănești din raionul Hîncești, comuna Cociulia din raionul Cantemir și două blocuri locative din..
Ieri
14:50
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan Oficial.md
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie..
14:50
Victor Nichituș: Viitorul premier moldovean va fi impus să introducă între Prut și Nistru măsuri de austeritate Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș afirmă că viitorul premier va fi impus să introducă între Prut..
14:20
Valeriu Pașa: Mult mai important decât cine va fi ales prim-ministru acum este să fie ales un lider nou al partidului de guvernare Oficial.md
Mult mai important decât cine va fi ales prim-ministru acum este să fie ales un..
14:20
Echipa unei ambulanțe din Bălți au resuscitat cu succes două persoane Oficial.md
Două vieți au fost salvate în mod remarcabil de către echipa de asistență medicală urgentă..
14:20
Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din Republica Moldova Oficial.md
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un..
13:00
Circa 1 mln. de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță o captură de aproape 1.000.000 țigări..
13:00
Igor Grosu: Îți mulțumesc, Dorine, pentru echipa pe care am format-o în acești doi ani și jumătate Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a mulțumit premierului Dorin..
13:00
Transportul va activa în regim special în ziua hramului Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul..
12:50
Surse: Irina Vlah nu va candida la eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Găgăuziei Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” nu va candida la eventualele alegeri ale Bașcanului..
12:30
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova, ocupând locul 2 la plata accizelor în prima jumătate a anului 2025 Oficial.md
International Tobacco este unul dintre cei mai mari contribuabili din industria tutunului din Republica Moldova,..
12:10
Cine va fi următorul Premier? Oficial.md
Noul prim-ministru al Republicii Moldova va fi cu mandat axat pe dezvoltarea economică a țării,..
12:00
Maia Sandu: Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru că a acceptat să..
11:30
Dorin Recean renunță la funcția de Premier și la mandatul de deputat Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean anunță că nu mai va exercita funcția de Premier și renunță la..
10:30
Andrei Năstase: Drepturile minorităților trebuie protejate cu responsabilitate, dar niciun drept nu poate fi absolutizat până la punctul în care slăbește echilibrul moral și social al întregii comunități Oficial.md
Andrei Năstase — apărător al drepturilor omului, avocat, fost Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne,..
10:30
PLDM, despre Strategia pentru Egalitatea LGBTIQ+: Ridică serioase întrebări în raport cu principiile moralei creștine, dar și constituționale ale Republicii Moldova Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) urmărește cu îngrijorare și interes evoluția discuțiilor la nivelul..
10:10
Agresor familial condamnat la închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești,..
10:10
Energocom: Toate sumele achitate anterior pentru gazele naturale se vor regăsi în factura pentru luna octombrie Oficial.md
SA Energocom clarifică situațiile privind lipsa informațiilor de facturare în avans în noile facturi emise..
10:10
Sinteza CNA: 57 de cauze penale pornite și bunuri de peste 8 milioane de lei sechestrate Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:10
Chișinău rămâne fără doi viceprimari Oficial.md
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, fruntași ai Mișcării Alternativa..
09:30
Fotbal în școli. Elevii din Ungheni au primit echipament sportiv nou Oficial.md
Proiectul „Fotbal în școli” continuă să aducă bucurie elevilor din întreaga țară. Începând cu data..
09:20
ARF-urile din Moldova și AJF-urile din România au participat la un seminar internațional Oficial.md
La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc un seminar internațional de dezvoltare regională..
09:10
Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor..
09:10
PDCM a convocat ședința Consiliului Politic Național. Deciziile adoptate Oficial.md
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, parte componentă a Blocului Alternativa, a convocat Consiliul Politic Național...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
(INTERVIU) Viorel Godea: Creşterea volumului lucrărilor de construcţii, ce se atestă acum, va juca un rol decisiv în stabilizarea pieţei imobiliare Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, Director general al companiei „Lagmar” Î: Dle Godea, am intrat în..
10 octombrie 2025
17:10
Sezonul de încălzire 2025–2026 în municipiul Chișinău începe din 23 octombrie 2025 Oficial.md
Conform Dispoziției Primarului General nr. 360-d din 3 octombrie 2025, data de 23 octombrie 2025..
17:10
Două autospeciale moderne donate Secțiilor Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași de partenerii europeni din Austria și Elveția Oficial.md
Astăzi, 10 octombrie 2025, Secțiile Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași din cadrul Inspectoratului General pentru..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:10
Investiții strategice și cooperare regională: Republica Moldova, prezentă la Forumul „Global Gateway 2025” de la Bruxelles Oficial.md
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumului Global Gateway 2025, un..
16:10
Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a..
15:10
Târguri cu produse autohtone în Chișinău. Iată adresele Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 – 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:10
În mai multe școli din țară au loc alegeri în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor Oficial.md
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul ..
14:20
Cornel Ciurea, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: Legislația din R. Moldova este mai restrictivă decât în democrațiile europene Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie..
13:40
CFM continuă modernizarea estacadelor feroviare Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) continuă să dezvolte infrastructura logistică prin modernizarea..
13:40
Două tentative de corupere, dejucate la frontiera de sud a Republicii Moldova Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în această săptămână, au fost înregistrate două..
13:10
PSRM, despre informațiile privind formarea unei fracțiuni a comuniștilor separată în Parlament Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a comentat declarația liderului comuniștilor despre formarea unei fracțiuni parlamentare..
13:10
Prețurile medii de consum în septembrie au crescut Oficial.md
Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum s-au..
12:40
Din 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție Oficial.md
De luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apel deschis până..
11:20
Igor Grosu, la întrevedere cu lideri ai USR România Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri, la București, s-a întâlnit cu liderul USR în Camera Deputaților,..
11:20
O persoană și-a pierdut viața în urma nerespectării regulilor de siguranță la exploatarea unui cazan termic Oficial.md
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic...
10:50
Combinatul de Vinuri „Cricova” – simbol al vinului moldovenesc, laureat al „Marelui Premiu” la Ziua Națională a Vinului Oficial.md
Combinatul de Vinuri „Cricova” a fost distins cu „Marele Premiu” în domeniul vinificației  în cadrul..
10:30
Dmitri Torner: Alegerile parlamentare, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a..
10:30
UE introduce un nou sistem de control la frontieră din 12 octombrie Oficial.md
UE introduce un nou sistem de control la frontieră din 12 octombrie. Acesta prevede colectarea..
10:30
Petr Vlah: Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei – o posibilitate reală de revenire la normalitate Oficial.md
Petr Vlah, fost candidat la alegerile parlamentare, constată că în scurt timp urmează să aibă..
10:20
Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei epoci” Oficial.md
La editura „Tipo Moldova” din Iași, Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei..
10:00
Sistări integrale de aprovizionare cu gaze naturale în unele localități. Motivul Oficial.md
În legătură cu executarea lucrărilor programate ale SRL “Ialoveni-gaz”, va fi sistată integral aprovizionarea cu..
09:50
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale Oficial.md
Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată în acest an cu tema „Sănătatea mintală în..
