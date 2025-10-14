Delegația BNM participă la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale

12:10

Trump declară că, oricât de mult s-ar specula, un conflict global nu este pe agenda lumii. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat la summitul pentru soluționarea conflictului din Fâșia Gaza, desfășurat la Sharm el-Sheikh, că nu va avea loc un al Treilea Război Mondial. El a precizat că deși se vorbește frecvent despre această posibilitate, […] Articolul Donald Trump: „Nu va exista un al Treilea Război Mondial” apare prima dată în DemocracyMD.