Deținutul care a fugit de la muncă a fost reținut la Florești
Observatorul de Nord, 14 octombrie 2025 13:00
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie curent și care se eschiva de la executarea pedepsei penale, a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Bărbatul de 43 de ani a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto
• • •
Acum 5 minute
13:20
PAS propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat astăzi că va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Maia Sandu, urmând ca, după constituirea fracțiunilor parlamentare, să înainteze candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, transmite moldpres.md Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri,
13:20
Fotografia zilei.
Acum 15 minute
13:10
Consiliile Școlare din Soroca și-au ales liderii pentru următorii doi ani / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În 21 de instituții de învățământ din raionul Soroca au avut loc, pe 10 octombrie, alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Tinerii și-au desemnat reprezentanții care vor vorbi în numele lor și vor colabora cu administrațiile școlare în următorii doi ani. Evenimentul face parte dintr-o inițiativă națională, aflată la al doilea
13:10
Soroca: Redirecționarea traficului rutier pe strada Independenței, pe data de 17 octombrie, între orele 10.00 și 13:00 # Observatorul de Nord
Vineri, 17 octombrie, pe strada Independenței va fi redirecționat traficul rutier, în legătură cu desfășurarea de către primăria municipiului Soroca a Zilei Europene a Mobilității. Restricțiile sunt valabile Între orele 10:00 și 13:00, de la Primărie până la Stadionul Municipal… Evenimentul va fi organizat de primăria municipiului Soroca, cu suportul Guvernului German
13:10
Licitație cu dedicație la Consiliul Raional Soroca: „Șefa Direcției Finanțe poate merge cu autobuzul” # Observatorul de Nord
În luna septembrie Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca a început procedura de licitație pentru achiziționarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat suma de 340 mii de lei, cam 17 mii de euro. Anunțul a fost plasat pe site-urile Achizitii.md este parte a sistemului MTender.gov.md și un element cheie al reformei în domeniul
Acum 30 minute
13:00
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie curent și care se eschiva de la executarea pedepsei penale, a fost depistat și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Bărbatul de 43 de ani a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto
Acum 2 ore
12:00
Numele candidatului propus la funcția de premier. Vine din mediul privat și nu a mai fost implicat în politică # Observatorul de Nord
Felicia GANEV, zdg.md Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească". Acesta nu a
Acum 4 ore
11:20
Serviciul meteorologic de stat anunță Cod Galben pentru 15 și a6 octombrie. În timpul nopții și dimineții, se vor înregistra temperaturi scăzute în aer, cu intensitatea de -1°Celsius. Pentru a diminua eventualele pierderi, specialiștii recomandă fermierilor să ia măsuri de protecție pentru culturile sensibile la frig.
11:10
A refuzat oferta – antreprenorul Vasile Tofan nu este disponibil pentru a ocupa funcția de premier # Observatorul de Nord
Despre aceasta a declarat, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV, șeful Cabinetului președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel. „Vasile Tofan a fost în rândul persoanelor care, la etapa preliminară, au fost considerate pentru funcția de prim-ministru. El ne-a informat că nu este disponibil din considerente și angajamente profesionale pe care le are, dar mai mult
11:00
Bărbat din Drochia, condamnat la nouă ani de închisoare pentru o schemă piramidală de investiții # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie. Curtea Supremă de Justiție a confirmat că el a pus la cale o schemă piramidală prin care a înșelat mai multe persoane, obținând peste 118.000 de euro. Potrivit anchetei, între anii 2014 și 2015, bărbatul le promitea oamenilor câștiguri
10:40
Recent, orașul Drochia a găzduit o discuție publică aparte, dedicată unui subiect de actualitate și, totodată, de profunzime – promovarea gândirii critice și a educației media în comunitățile locale. Evenimentul a fost moderat de experta în educație media și pedagogie Natalia Grîu, care, prin măiestrie și profesionalism, a reușit să transforme o întâlnire de
10:20
O școală mică, o viziune mare: cum Irina Tighineanu aduce digitalizarea în satul Sofia # Observatorul de Nord
Într-o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză impresionantă, școala are datoria de a ține pasul cu noile tendințe și de a pregăti elevii pentru viitor. În condițiile, când educația trece tot mai mult din sala de clasă în spațiul digital, gimnaziul „Viorel Cantemir" din satul Sofia, raionul Drochia se remarcă printr-o transformare exemplară.
10:10
Aflându-se într-o vizită canonică în Eparhia de Soroca și Drochia, în zilele de 12–13 octombrie, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, însoțit de Chiriarhul Eparhiei, Înaltpreasfințitul Ioan, de secretarul eparhial, prot. Nicolae Craveț, și de chelarul Catedralei, prot. Alexandru Ilescu, a efectuat o vizită la Cetatea Soroca – unul dintre cele mai importante simboluri ale credinței și ale
10:10
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca au desfășurat recent o serie de activități de informare în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din raion. Scopul acestor acțiuni este de a promova un mod de viață sănătos, de a preveni consumul de substanțe nocive și de a consolida cunoștințele copiilor despre siguranța personală în diverse situații cotidiene
10:00
Festivalul „Hangul de la Sofia” – o sărbătoare a dansului, cântecului și tradițiilor populare # Observatorul de Nord
Recent, satul Sofia din raionul Drochia s-a transformat într-o adevărată capitală a folclorului, găzduind cea de-a V-a ediție a Festivalului „Hangul de la Sofia", un eveniment dedicat dansului, cântecului și tradițiilor populare autentice. Scuarul Casei de Cultură a devenit neîncăpător pentru numeroșii oaspeți, artiști și locuitori veniți să se bucure de atmosfera de sărbătoare, de
Acum 6 ore
09:20
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie # Observatorul de Nord
Pe 14 octombrie 2025, întreaga Românie își îndreaptă privirea spre Iași, locul unde se află moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Considerate făcătoare de minuni, pentru mulți moaștele reprezintă o sursă de speranță și alinare în momente dificile. De aceea, pelerinii stau ore întregi
09:20
La Curtea de Apel, Guțul dă vina pe Tauber și Șor și spune că doar răspundea de numărarea banilor # Observatorul de Nord
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor", condamnate la închisoare, au făcut luni magistraţilor Curţii de Apel declaraţii prin teleconferință. Ele sunt în închisoare și ambele susţin că sunt nevinovate, transmite tvrmoldova.md Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședința de astăzi prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut
08:40
Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri. Ce rugăciune se spune astăzi # Observatorul de Nord
De sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului se spune că este bine să se țină post, pentru a fi feriți de rele, boli și dușmani. Pentru cei care optează să țină acest post, este bine de știut că se mănâncă doar covrigi sau se bea doar apă ori ceai. Pentru gospodari, tradiția spune că este bine ca
Acum 8 ore
07:20
Horoscopul zilei de 14 octombrie 2025. Racii se gândesc la familie. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 14 octombrie 2025 aduce vești excelente pentru cele mai multe zodii. Dacă ai curajul să ieși din zona de confort și să îți depășești limitele, vei avea parte de rezultate pe măsură. Este o zi cu suișuri și coborâșuri, dar și cu multe oportunități. Cele mai determinate zodii se vor remarca prin
07:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat ieri mai multe chestiuni ce vizează modul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Astfel, votanții care se prezintă la secție cu buletinul de identitate, cartea de identitate sau pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază, sunt admiși
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 14-15 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 68 de bani, cu 11 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 56 de
06:10
Luna octombrie este marcată de numeroase sărbători religioase, iar în raionul Soroca mai multe localități își celebrează hramurile. Aceste sărbători tradiționale adună comunitățile în rugăciune și festivități, în cinstea sfinților protectori ai bisericilor din zonă. Astăzi, 14 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului, este o dată importantă pentru localitățile Balinți, Balinții Noi, Bulbocii Noi, Floriceni, Holoșnița,
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 14 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova nu vom avea precipitații, iar valorile termice rămân sub media perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +2 până la +10 grade Celsius, probabilitatea unor ploi va fi de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar
Acum 12 ore
00:30
O tânără de 22 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău, în perioada 2018-2020, transmite anticoruptie.md. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tinerele aveau vârsta de 13, 14 și 17 ani, iar condamnatala momentul primului episod al infracțiunii avea doar
Acum 24 ore
21:30
Directoarea Colegiului „Mihai Eminescu”, Tatiana Vișniovaia, a participat la o vizită de studiu în Estonia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În perioada 6–10 octombrie 2025, directoarea Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a participat alături de alți manageri ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării la o vizită de studiu în Republica Estonia. Scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici din sistemul educațional estonian, recunoscut pentru modernizare,
16:40
A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte Familia Bejan a anunțat decesul celui care a fost MATEI BEJAN – soț, tată, bunel, doctor, coleg, prieten, vecin, Om de omenie și de o cumsecădenie rară. A plecat cuminte și discret, cum și-a trăit toți cei 83 de ani… A salvat vieți și a
16:30
Locuitorii din Racovăț se plâng de starea drumurilor după lucrările de alimentare cu apă # Observatorul de Nord
O locuitoare din satul Racovăț, raionul Soroca, a publicat pe Facebook un mesaj adresat Primăriei, în care își exprimă nemulțumirea față de starea drumurilor din localitate. Domnișoara spune că, după lucrările de alimentare cu apă potabilă, multe străzi au rămas deteriorate și greu de circulat, mai ales după ploi. Ea a menționat că nu dorește
15:50
Proiect de 191.000 lei implementat la Centrul de Sănătate Pelinia, care este dotat cu dispozitive medicale performante # Observatorul de Nord
În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Centrul de Sănătate Pelinia din raionul Drochia, care deservește peste 6.000 de persoane a fost dotat cu dispozitive medicale performante. Valoarea totală a proiectului se ridică la circa 191 de mii de lei, dintre care peste
15:20
Directoarea Colegiului „Mihai Eminescu”, Tatiana Vișniovaia, a participat la o vizită de studiu în Estonia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În perioada 6–10 octombrie 2025, directoarea Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a participat alături de alți manageri ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării la o vizită de studiu în Republica Estonia. Scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici din sistemul educaț
15:20
Un singur suc pe zi, chiar și „fără zahăr”, asociat cu risc mai mare de boală hepatică, arată un studiu amplu # Observatorul de Nord
Un nou studiu prezentat la United European Gastroenterology (UEG) Week, la Berlin, susține că atât sucurile cu zahăr, cât și cele „diet”/îndulcite artificial sunt asociate cu un risc crescut de boală hepatică metabolică (MASLD), chiar și la consum moderat — aproximativ o doză pe zi. În analiza pe termen lung a peste 120.000 de adulți din Marea […] Post-ul Un singur suc pe zi, chiar și „fără zahăr”, asociat cu risc mai mare de boală hepatică, arată un studiu amplu apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
În ultimele zile, la Soroca nu au fost raportate cazuri de COVID-19 sau de gripă sezonieră. Informația a fost confirmată de reprezentanți ai Spitalului Raional „Anatolie Prisacari”, care monitorizează constant situația epidemiologică din teritoriu. Potrivit medicilor, în această perioadă numărul adresărilor la instituțiile medicale este unul redus, iar majoritatea pacienților se prezintă cu infecții respiratorii […] Post-ul Soroca fără cazuri de gripă sezonieră și COVID-19 în ultimele zile apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Am plecat pe urmele unui copil care mi-a rupt sufletul. Într-o parcare, aflat într-un colț retras, un băiat stă și privește lung, uitându-se către plasele atât de grele ale oamenilor care mergeau grăbiți către casă, fără ca nimeni să-l observe. Dar Ovidiu, mereu atent la tot ce se întâmpla în jurul lui, se apropia ușor […] Post-ul … Când printre necazuri, doar speranța le-a mai rămas – Povestea mea apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Anghelina CHIRCIU, Malvina COJOCARI, cusens.md Potrivit documentelor – o companie de stat a Republicii Moldova. În realitate, însă, e controlată de holdingul „Șerif ” și, totodată, de regimul separatist de la Tiraspol. Mai mult, aceasta este administrată de așa-numitul deputat al Sovietului Suprem al așa-numitei republici moldovenești nistrene. Și nu e singurul care, în timpul […] Post-ul Așa-numiții deputați, slugile „Șeriff”-ului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
13:10
Părintele Mihail MILEA: „Fără Dumnezeu nu putem face nimic aici, pe pământ – nici măcar umbră” / VIDEO # Observatorul de Nord
Lansări de carte În prezența unui public select, la Biblioteca „Basarabia” din Soroca a avut loc lansarea unui nou roman ieșit de sub penița Preotului Doctor Mihail Milea, alias Sava Bogasiu. Or, acest prolific scriitor, Cetățean de Onoare al raionului și municipiului Soroca a editat peste 50 de cărți și romane, majoritatea dintre care […] Post-ul Părintele Mihail MILEA: „Fără Dumnezeu nu putem face nimic aici, pe pământ – nici măcar umbră” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Cimișlia. Potrivit realitatea.md care citează t.me/gagauziarun/20185, pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei de 46 de ani, dată dispărută de mai bine de două săptămâni. Femeia era căutată din 26 septembrie, după ce fiica sa a alertat autoritățile […] Post-ul O femeie de 46 de ani a fost ucisă de soț și aruncată la gunoi apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
În atenția beneficiarilor de prestații sociale: există două modalități de a primi banii # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește beneficiarilor de prestații sociale că există două modalități de a primi banii: prin card bancar social și la orice oficiu poștal din țară. Atenție! Beneficiarii care aleg să primească prestațiile sociale la oficiul poștal trebuie să-i ridice în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați timp de […] Post-ul În atenția beneficiarilor de prestații sociale: există două modalități de a primi banii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost Condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie. La […] Post-ul Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost Condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Școlarii de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca și-au ales noua conducere a consiliului elevilor / VIDEO # Observatorul de Nord
La 10 octombrie 2025, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” a avut loc un eveniment important – alegerile pentru președintele consiliului elevilor. Elevii din toate clasele au participat cu entuziasm, exprimându-și votul pentru candidatul preferat. Atmosfera a fost plină de emoții, dar și de spirit democratic, fiecare elev simțindu-se implicat în luarea unei decizii importante. După […] Post-ul Școlarii de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca și-au ales noua conducere a consiliului elevilor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
În ajunul Zilei Internaționale a Fetelor, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a avut loc o întâlnire specială — „Discuții la blugi cu fetele!”, desfășurată într-un cadru deschis, sincer și prietenos. Ziua Internațională a Fetelor este marcată anual la 11 octombrie, în baza Rezoluției 66/170 adoptate de Adunarea Generală a ONU în anul 2011. Această […] Post-ul Discuții la blugi cu fetele la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
„Eu îmi închei nu doar activitatea de prim-ministru, ci și cariera publică” – declarația lui Dorin Recean # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă comune cu spicherul igor grosu, premierul Dorin Recean a anunțat că pleacă de la cârma Guvernului Republicii Moldova„Împreună cu președintele Maia Sandu, cu deputații și membrii PAS, dar și cu toată societatea, ne-am făcut datoria. Am reușit să aducem Republica Moldova mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană. […] Post-ul „Eu îmi închei nu doar activitatea de prim-ministru, ci și cariera publică” – declarația lui Dorin Recean apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Recent, în Instituţia de Educaţie Timpurie nr.7 „Licurici” din oraşul Florești, a avut loc o activitate extracurriculară cu genericul „Orașul meu iubit – Florești”, organizată de grupa nr.12 „Albăstrelele”, sub îndrumarea doamnei educatoare Scutaru Ludmila și a conducătoarei muzicale Panfil Ina. Inspirată din cuvintele marelui patriot Nicolae Bălcescu –„Nu e om a cărui inimă să […] Post-ul „Orașul meu iubit”, o lecție de dragoste pentru locul natal apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Trei polițiste și-au donat cosițele — pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul # Observatorul de Nord
Un gest născut din inimă și din dorința ca altcineva să se poată privi din nou în oglindă fără teamă. Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat cosițele— pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul. …Pentru Femeia care și-a pierdut părul, dar nu și curajul. Pentru cea care plânge în tăcere, […] Post-ul Trei polițiste și-au donat cosițele — pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră # Observatorul de Nord
Republica Moldova aplică, în premieră, modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca, care reprezintă o inițiativă strategică pentru modernizarea managementului frontierei naționale, informează moldpres.md Implementarea […] Post-ul Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
FALS: Autoritățile „militarizează” R. Moldova în detrimentul cheltuielilor sociale # Observatorul de Nord
Liderul PSRM Igor Dodon afirmă că autoritățile au decis să prioritizeze „militarizarea” țării în detrimentul „cheltuielilor sociale reduse”. Aceste declarații, făcute în contextul adoptării de către Guvern a Strategiei militare 2025-2035, sunt false și fără probe concludente. În realitate, Strategia are un caracter strict defensiv și urmărește modernizarea Armatei Naționale, nu militarizarea țării. Bugetul pentru apărare […] Post-ul FALS: Autoritățile „militarizează” R. Moldova în detrimentul cheltuielilor sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Odată cu sosirea toamnei, peisajele Moldovei se transformă într-un adevărat spectacol de culori și tradiții, fiecare regiune marcând sezonul bogat prin obiceiuri specifice, legate de recoltă, natură și pregătirea pentru iarnă. Frunzele își schimbă culoarea într-un amestec de galben, roșu și arămiu, iar aerul devine parfumat de mere coapte, dovleci și nuci. În Nordul țării, […] Post-ul Toamna în Moldova… Culori, tradiții și roade din fiecare regiune apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 13 octombrie 2025: la început de săptămână valoarea dolarului trece de 17 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 octombrie 2025, moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 70 de bani. Dolarul american, la început de săptămână, poate fi cumpărat cu 17 lei și 02 bani, leul românesc este cotat la 3 lei și 86 de bani, […] Post-ul Curs valutar, 13 octombrie 2025: la început de săptămână valoarea dolarului trece de 17 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ne când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […] Post-ul Fotografia zilei: „Soroca – mica Veneție după ploaie” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025 mai arată că ai nevoie și de liniște. Uneori, răspunsurile nu vin din exterior, ci din interiorul tău. Astrele sunt alături de nativele care își doresc mai mult de la viitorul lor și sunt dispuse să iasă din zona de confort. Se anunță momente frumoase pentru cele care aleg […] Post-ul Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii, nu vom avea precipitații, iar temperatura aerului va fi sub media perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +2 până la +11 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului este de 61 […] Post-ul Meteo, 13 octombrie 2025: vom avea valori termice scăzute, dar fără ploi apare prima dată în Observatorul de Nord.
12 octombrie 2025
16:30
Berbec Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă” din acest punct de vedere. Se pare că în această perioadă tulbure pentru tine la nivel profesional, la nivel energetic Venus îți controlează întreaga viață. Taur Emanciparea pe care […] Post-ul Horoscop săptămânal: 13-19 octombrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
