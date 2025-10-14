Zelenski pierde sprijinul electoral, dar rămâne un simbol al conducerii în criză

Un sondaj recent arată că sprijinul public pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scăzut semnificativ. Doar un sfert dintre ucraineni consideră că acesta ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului, în timp ce peste o treime consideră că ar trebui să se retragă din politică. Cu toate acestea, nivelul general de încredere în președinte rămâne relativ ridicat, […] Articolul Zelenski pierde sprijinul electoral, dar rămâne un simbol al conducerii în criză apare prima dată în DemocracyMD.

