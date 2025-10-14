Se lasă frigul! Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Vezi cât de jos coboară temperaturile

10:20

Un bărbat în vârstă de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat măsurile de protecție dispuse de instanță în cadrul unui caz de violență în familie. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Fălești, la data de […]