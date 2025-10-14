Criza gazelor continuă în Transnistria. Restricții prelungite fără explicații
Cotidianul, 14 octombrie 2025 11:30
Deși autoritățile de la Tiraspol anunțaseră că regimul de economisire a gazului va dura „aproximativ o săptămână și jumătate”, restricțiile rămân în vigoare și după data-limită estimată, 13 octombrie. Școlile și spitalele nu sunt încălzite, blocurile locative nu au apă caldă, iar metanul lipsește în continuare din stațiile de alimentare. Autoritățile regiunii justifică restricțiile prin …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
11:30
Deși autoritățile de la Tiraspol anunțaseră că regimul de economisire a gazului va dura „aproximativ o săptămână și jumătate”, restricțiile rămân în vigoare și după data-limită estimată, 13 octombrie. Școlile și spitalele nu sunt încălzite, blocurile locative nu au apă caldă, iar metanul lipsește în continuare din stațiile de alimentare. Autoritățile regiunii justifică restricțiile prin …
11:30
Surse ZDG: Alexandru Munteanu, om de afaceri stabilit în Ucraina, ar putea fi noul prim-ministru al Republicii Moldova # Cotidianul
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, afirmă surse politice citate de Ziarul de Gardă. Munteanu are 61 de ani, deține dublă cetățenie moldo-americană și nu a fost implicat anterior în activități politice, scrie zdg.md Informația despre …
Acum 2 ore
10:40
Curtea Supremă menține sancțiunea CEC pentru „Democrația Acasă”. Partidul lui Vasile Costiuc rămâne fără finanțare de la stat timp de un an # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a menținut sancțiunea aplicată de Comisia Electorală Centrală (CEC) Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Formațiunea va fi lipsită de finanțarea de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, decizia fiind irevocabilă. Prin hotărârea pronunțată la 13 octombrie 2025, CSJ a admis recursul CEC, a respins …
10:00
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că Rusia nu reprezintă un pericol militar pentru Republica Moldova # Cotidianul
Preşedintele României Nicuşor Dan susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar. Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, pentru …
Acum 4 ore
09:50
Maia Sandu, de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei cu prilejul Hramului Chișinăului, sărbătorit anual la 14 octombrie. Șefa statului a subliniat că adevărata valoare a orașului o reprezintă oamenii care îl fac să crească și să se dezvolte. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau …
Acum 12 ore
23:10
Ambasadorul Poloniei la Moscova: Societatea rusă se confruntă cu oboseala de război / Motivele / Kremlinul se apropie de stadiul în care ar trebui să ia o hotărâre-cheie: o mobilizare militară mai amplă ori discuții de pace # Cotidianul
Ambasadorul Poloniei la Moscova a declarat că rușii sunt “sătui de război”, subliniind drept factori creșterea inflației și vulnerabilitățile sistemului bancar. Pe acest fundal, analiștii avertizează că Rusia ar putea fi pusă în fața unei alegeri: o mobilizare militară mai amplă ori discuții de pace. Ambasadorul polonez Krzysztof Krajewski a afirmat că societatea rusă este …
Acum 24 ore
20:00
Sate conectate la educație digitală: Programul „Dăm Click pe România” ajunge în Moldova # Cotidianul
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia de calculatoare recondiționate oferite prin programul „Dăm Click pe România”, în cadrul ediției de toamnă 2025. Donațiile fac parte dintr-un efort regional de sprijinire a educației digitale în comunități vulnerabile din România și Moldova. Instituțiile moldovenești beneficiare sunt Gimnaziul Zgurița, raionul Soroca; Centrul de Creație Chișcăreni, …
19:20
CEC clarifică regulile pentru votanții noi și lista suplimentară la alegerile locale din 16 noiembrie # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a stabilit astăzi mai multe prevederi privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, inclusiv pentru tinerii care au împlinit recent 18 ani și alegătorii care nu figurează în lista electorală de bază. De asemenea, votanții care se prezintă la secție cu buletinul de identitate, cartea de …
19:00
Publicația Bloomberg: UE, aproape de a debloca 140 de miliarde de dolari pentru Ucraina din activele rusești înghețate # Cotidianul
Uniunea Europeană este pe cale să decidă direcționarea a aproximativ 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate către finanțarea sustenabilă a Ucrainei, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Liderii UE speră să ajungă la un acord politic privind folosirea acestor fonduri în cadrul summitului de săptămâna viitoare de la Bruxelles. Ulterior, Comisia Europeană …
18:00
CNPF avertizează: informațiile despre „încetarea activității TUX” și „returnarea investițiilor” sunt false # Cotidianul
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează populația să nu dea crezare informațiilor apărute recent pe rețelele de socializare, potrivit cărora platforma „TUX” și-ar fi încetat activitatea și ar urma să returneze investițiile utilizatorilor. Autoritatea precizează că aceste mesaje sunt false și pot reprezenta tentative de fraudă. „Pe rețelele de socializare circulă o informație falsă …
17:50
VIDEO | Donald Trump, în fața Knessetului: Începe o nouă eră a credinței și speranței în Orientul Mijlociu # Cotidianul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat în fața Knessetului (parlamentul israelian) că armistițiul dintre Israel și Hamas marchează nu doar încheierea războiului din Gaza, ci și „sfârșitul erei terorii și morții”. Într-un discurs solemn, liderul american a vorbit despre începutul unei „noi ere” pentru Orientul Mijlociu, bazate pe credință, speranță și reconciliere. „Acesta …
17:30
Kârgâzstanul, veriga-cheie în schema de 1,6 trilioane de ruble a lui Șor pentru evitarea sancțiunilor impuse Rusiei # Cotidianul
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, a creat în Kârgâzstan o rețea de 37 de companii care, sunt folosite ca punți financiare pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei. Agenția IPN, bazându-se pe documente interne ale grupului „A7”, a stabilit că, în decurs de șase luni, prin aceste firme …
17:10
Anatol Șalaru: Reunificarea cu România este inevitabilă. Depinde doar de românii de pe ambele maluri ale Prutului # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, susține că reunificarea României cu Republica Moldova este un proces inevitabil, dar care ține exclusiv de voința cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Într-un interviu acordat pentru aktual24.ro, Șalaru a vorbit despre lupta pentru reunificare, pe care o duce încă din perioada sovietică, despre sprijinul …
16:00
Cel mai recent sondaj Avangarde privind percepțiile românilor asupra apărării naționale relevă un fapt mai profund decât simplele cifre despre armată, NATO sau reintroducerea stagiului militar obligatoriu. El vorbește despre o ruptură de mentalitate și o pierdere simbolică: Republica Moldova nu mai este percepută de mulți români ca parte a aceluiași destin geopolitic. Conform sondajului, …
15:40
Chicu și Grosu, din nou în instanță. Ion Chicu îl acuză din nou pe liderul PAS de defăimare # Cotidianul
Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, l-a acționat din nou în judecată pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, invocând defăimare. Procesul vizează declarațiile făcute de liderul PAS într-o emisiune televizată, în care l-a inclus pe fostul premier în „coloana a cincea a Federației Ruse”. Acțiunea în instanță a urmat după explicațiile liderului PAS că …
15:00
VIDEO | Ștefan Bejan: Republica Moldova rămâne principala prioritate a României în politica externă, indiferent de guvernare # Cotidianul
Republica Moldova rămâne principala prioritate a României în materie de politică externă, indiferent de guvernarea de la București sau Chișinău. Opinia aparține expertului Comunității Wathdog Ștefan Bejan și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „În Europa, cu sprijin românesc multilateral”, organizată de Agenția de presă IPN. Ștefan Bejan a subliniat că România reprezintă cel …
14:40
Potrivit documentelor – o companie de stat a Republicii Moldova, în realitate, însă, e controlată de holdingul „Șerif” și, totodată, de regimul separatist de la Tiraspol. Mai mult, aceasta este administrată de așa-numitul deputat al Sovietului Suprem al așa-numitei republici moldovenești nistrene. Și nu e singurul care, în timpul mandatului de deputat, conduce companii importante …
14:40
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în Grecia: grevă națională pe 14 octombrie va bloca transportul rutier, feroviar și maritim # Cotidianul
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați despre greva națională care va paraliza transportul rutier, feroviar și maritim este programată în Grecia pentru marți, 14 octombrie. Autoritățile elene avertizează că acțiunea de protest ar putea provoca perturbări majore în circulația mijloacelor de transport public, inclusiv întârzieri și anulări …
14:40
Circa 1 milion de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Proprietarul restaurantului „Motif”, reținut # Cotidianul
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1.000.000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 …
13:40
Igor Grosu: Republica Moldova a rezistat atacurilor și rămâne dreaptă pe drumul european # Cotidianul
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe Joi, 16 octombrie, cu privire la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților aleși. În acest context, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a susținut o conferință de presă, împreună cu premierul Dorin Recean, în care a vorbit despre următorii pași constituționali, despre componența …
13:40
Răzvan Gheorghe: România vă ajută constant. Și care e comportamentul pacientului moldovenist? Cel al mielului blând care vrea să sugă de la toată lumea / Dacă RM nu e Basarabia noastră, ce-s cu pretențiile astea ca românii din dreapta Prutului să vă plătească toate alea și să moară pentru voi? # Cotidianul
„Moldovenismul politic și mediatic” cultivat în ultimii 30 de ani a contribuit decisiv la alienarea unei părți a societății românești, care nu mai percepe Republica Moldova ca parte din spațiul românesc, ci ca pe „un stat vecin oarecare”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul român, Răzvan Gheorghe, directorul Podul.ro&Cotidianul.md, a criticat dur reacțiile …
12:20
Au trecut două săptămâni de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar ceea ce se simte acum în Republica Moldova nu este deloc aerul proaspăt al schimbării, ci o liniște grea, compactă, ca o ceață de toamnă așezată peste un cimitir de iluzii. Opoziția, reprezentată de „Blocul patriotic” al lui Dodon și de așa-numita „Alternativă” …
12:20
Maia Sandu, mesaj pentru Dorin Recean după anunțul plecării din funcția de premier: „A fost omul potrivit pentru a conduce Guvernul în acești ani complicați” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj public de apreciere pentru premierul Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că își va depune mandatul de prim-ministru și nu va prelua mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru munca depusă în …
Ieri
11:20
BREAKING NEWS: Premierul Dorin Recean pleacă din funcție. Liderul PAS confirmă schimbarea la vârful Guvernului # Cotidianul
Dorin Recean a anunțat echipa PAS că își încheie mandatul de prim-ministru, spune liderul PAS, Igor Grosu, care a dat de înțeles că nu acesta va fi noul premier. „PAS a reușit să câștige o majoritate parlamentară, pro-europeană, și intenția noastră era să îl înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru. Însă, prim-ministrul ne-a …
11:10
Mihai Isac despre valul de dezinformare post-electoral. Exponenții pro-Kremlin: De vină este occidentul # Cotidianul
Valul de dezinformare din urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova nu a întârziat să apară din partea tuturor exponenților pro-ruși. În cadrul emisiunii Fake News Alert, analistul Mihai Isac a demontat principalele narațiuni promovate de politicieni afiliați Kremlinului, subliniind că acuzațiile privind fraudarea alegerilor nu sunt susținute de dovezi reale. „Politicieni locali fugari și oficiali …
11:00
Viceprimarele Olga Ursu și Angela Cutasevici au ales fotoliul de deputat și demisionează din funcțiile de la Primărie # Cotidianul
Viceprimarele Primăriei Chișinău, Angela Cutasevici și Olga Ursu, renunță la funcțiile de conducere din administrația municipală, în favoarea funcției de deputat pe listele Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, de primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei. „Doamna Cutasevici și doamna Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău …
12 octombrie 2025
17:40
VIDEO | Noua Strategie Militară a Republicii Moldova provoacă reacții dure la Moscova. Analiști: „Rusia tratează Moldova ca pe un dușman, nu invers” # Cotidianul
Adoptarea noii Strategii Militare a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035 a generat reacții critice din partea opoziției pro-ruse de la Chișinău și a oficialilor de la Moscova. Documentul prevede modernizarea Forțelor Armate și apropierea acestora de standardele Uniunii Europene — un pas considerat esențial de experți în contextul războiului din Ucraina. Strategia a fost aprobată …
17:30
Actuala guvernatoare a UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august de Judecătoria Chișinău la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Recent, pe 8 octombrie, Curtea de Apel a respins cererea de eliberare formulată de avocații acesteia, menținând astfel detenția preventivă. Pe lângă pedeapsa privativă de …
17:20
Republica Moldova și Țările de Jos își consolidează parteneriatul în domeniul apărării și securității regionale # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a primit astăzi la sediul instituției pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre situația de securitate regională și impactul acesteia asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, despre reformele democratice și integrarea europeană, precum și …
15:10
Estonia închide temporar punctul de trecere Saatse, la frontiera cu Rusia, după intensificarea prezenței militare ruse în zonă și multiple încălcări ale spațiului aerian NATO # Cotidianul
Autoritățile estoniene au decis închiderea temporară a punctului de trecere Saatse, aflat la frontiera cu Rusia, în urma unei intensificări suspecte a prezenței militare ruse în zonă, scrie The Kyiv Independent. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari privind securitatea regională, pe fondul încălcărilor repetate ale spațiului aerian NATO de către drone și …
15:00
Energocom dă asigurări consumatorilor: toate plățile efectuate în avans pentru gazele naturale vor fi reflectate în facturile din octombrie, după integrarea completă a datelor de la Moldovagaz # Cotidianul
Compania Energocom a anunțat astăzi că toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie, informează MOLDPRES. Precizarea a fost făcută după ce în ultimele zile, compania a fost semnalată de mai mulți consumatori, care au informat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul …
12:10
Începând cu 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Călătorii care părăsesc Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Costești, spre România, sunt deja supuși noilor cerințe, a anunțat duminică Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, acest sistem face parte …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează News.ro. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări. Talibanii au lansat represalii …
11:20
Ucraina elimină limba „moldovenească” și rusa din lista limbilor minoritare. Româna rămâne printre limbile protejate de stat # Cotidianul
Guvernul Ucrainei propune Radei Supreme excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe, care vor beneficia de protecția Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare. Potrivit rbc.ua, reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melniciuk, a declarat pe Telegram că a fost aprobat proiectul de lege „Privind modificarea anumitor …
11 octombrie 2025
20:30
Un senator canadian afirmă că pacea durabilă NU poate fi asigurată printr-un acord cu Rusia, ci prin înfrângerea ei pe câmpul de luptă # Cotidianul
Pacea durabilă în Ucraina poate fi obținută doar după ce Rusia e învinsă pe câmpul de luptă, a afirmat senatorul canadian Stan Kutcher într-un interviu acordat recent pentru Ukrinform. “Ca fost student la istorie (…), vă pot spune că pacea durabilă se concretizează rareori fără ca una dintre părți să câștige decisiv. Imperiile nu se opresc …
17:40
Irina Tăbăranu: „Federația Rusă mai are o singură unealtă împotriva Republicii Moldova – regiunea transnistreană și dependența ei energetică” # Cotidianul
Regiunea transnistreană, se află în pragul unei noi crize energetice, după ce Rusia a redus livrările de gaze cu aproape două treimi, la doar câteva zile după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Contrar calculelor Kremlinului, scrutinul a menținut Republica Moldova pe vectorul european, iar Moscova pare acum să reactiveze una dintre puținele pârghii care i-au …
16:10
Donald Trump anunţă că impune Chinei taxe vamale suplimentare de 100%, de la 1 noiembrie. Motivul înăsprirea regulilor privind „pământurile rare” # Cotidianul
Donald Trump amenință China cu tarife foarte mari, după ce Beijingul și-a înăsprit regulile privind exporturile de tehnologii legate de „pământuri rare”. Este vorba de taxe vamale de 100% care vor fi aplicate pentru anumite bunuri, pe lângă taxele de 30% deja existente. Noile tarife vor intra în vigoare „de la 1 noiembrie, sau chiar …
15:40
VIDEO | Igor Grosu: „Reintegrarea Transnistriei este o chestiune de timp”. Liderul PAS afirmă că 40% dintre alegătorii din stânga Nistrului au votat pentru un parcurs european # Cotidianul
Revenirea regiunii separatiste pro-ruse Transnistria sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău este „o chestiune de timp”. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, într-un interviu acordat agenției române de presă AGERPRES. Liderul PAS a menționat că aproximativ 40% dintre alegătorii din regiunea transnistreană au votat pentru forțele proeuropene …
15:30
Maia Sandu, la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Democrația Republicii Moldova se află sub un asalt hibrid fără precedent orchestrat de Rusia” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 11 octombrie 2025, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului a susținut un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine”. Maia Sandu a mulțumit Comisiei …
12:20
Fibrele, semințele și vinul – principalele produse care au adus Moldovei exporturi de aproape 85 de miliarde de lei # Cotidianul
Valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova în primele nouă luni ale anului curent a însumat 84,9 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal. Cele mai mari valori la export s-au înregistrat în cazul fibrelor și cablurilor – 6,6 miliarde de lei, transmite IPN. Exportatorii din Moldova au mai raportat, în aceeași …
12:10
VIDEO | Tânăr din Moldova a întors toate scaunele la „Vocea României”. Vasile Mălai i-a emoționat până la lacrimi pe jurați cu piesa „Confesiune” # Cotidianul
Vasile Mălai, un tânăr de 19 ani din Republica Moldova, a cucerit juriul de la „Vocea României” cu piesa „Confesiune” a lui Smiley. Acesta a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. Interpretarea a stârnit lacrimi în rândul juraților. „A fost un moment puternic”, a declarat interpretul Tudor Chirilă, în urma audițiilor pe …
11:10
Decizie surprinzătoare la Paris: Succesorul lui Sébastien Lecornu este Sébastien Lecornu. Președintele Franței nu vrea anticipate # Cotidianul
Președintele Franței Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu ca prim-ministru, renumindu-l în funcție după ce acesta a demisionat din funcție la începutul săptămânii. Macron speră că apropiatul său va putea obține suficientă susținere într-un parlament profund divizat pe tema bugetului pentru 2026, informează Reuters, citat de Hotnews. Prin noua desemnare a lui Lecornu, Macron …
10:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: cel puțin patru morți și 18 răniți, inclusiv un copil # Cotidianul
Un nou atact masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite, printre care și un copil, în urma atacurilor lansate de Rusia în ultimele 24 de ore asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, au anunțat autoritățile locale pe 11 octombrie, transmite The Kyiv Independend. Potrivit …
10 octombrie 2025
20:20
Igor Grosu: Votul e o confirmare a direcției europene. Justiția și securitatea rămân prioritățile pentru următoii ani # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că rezultatele alegerilor recente reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru agenda de reforme a guvernării. Într-un interviu acordat pentru Agerpres.ro, Grosu a vorbit despre prioritățile din viitorul apropiat, riscurile interne și externe, dar și despre reformele-cheie care trebuie accelerate. „Este un vot de încredere, dar și …
19:10
Maia Sandu i-a decorat pe Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi cu „Ordinul Republicii”. Zeci de medici, profesori, artiști și sportivi au primit distincții de stat pentru merite deosebite # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie 2025, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor personalități remarcate prin activitate de excepție în cultură, medicină, sport, educație și administrație publică. Potrivit documentului, cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii” – a fost conferită fostului președinte al țării, Nicolae Timofti, pentru …
17:10
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană introduce un nou sistem electronic de control la frontieră: ce trebuie să știe cetățenii moldoveni # Cotidianul
Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va pune în aplicare Sistemul de Intrare și Ieșire (Entry/Exit System – EES), un nou mecanism electronic de control la frontierele externe ale spațiului Schengen. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare pentru cetățenii moldoveni care intenționează să călătorească în UE după această dată. …
17:00
Republica Moldova, exemplu de reziliență democratică. Maia Sandu va ține un discurs la ceremonia de aniversare a 35 de ani a Comisiei de la Veneția # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, va reprezenta Republica Moldova la cel mai înalt nivel european în cadrul ceremoniei de aniversare a 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția. Președinta va susține un discurs despre apărarea democrației în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în procesul de consolidare a instituțiilor …
16:40
Preoți, propagandă și trădare. Ortodoxia din Moldova, folosită împotriva propriului popor. Mihai Isac: Clericii care se implică în politică trebuie să răspundă # Cotidianul
Preoții care își depășesc atribuțiile religioase și devin instrumente politice, servind intereselor străine, contribuie la degradarea încrederii în Biserică. Declarația a fost făcută de analistul politic, Mihai Isac, în cadrul emisiunii „Dosarul Săptămânii”, de la Radio 7. Acesta a subliniat că Republica Moldova este un stat suveran, care nu trebuie să cadă sub influența clericalismului …
16:10
Scandal la Moscova: fiul lui Peskov, surprins în Maldive în timp ce pretindea că luptă pe frontul din Ucraina # Cotidianul
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit publicației Metla, în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner”, acesta se afla, de fapt, în vacanță în Maldive, scrie Digi24. Reamintim că, anterior, …
15:40
Procesul în dosarul „kuliok” a fost amânat pe termen nedeterminat. Ce efect ar putea avea întoarcerea lui Plahotniuc # Cotidianul
După ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova, au apărut presupuneri că el ar putea fi audiat ca martor în dosarul numit generic „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru că ar fi fost mituit de oligarh. Procesul este pe pauză încă din vară, scrie Radio Europa Liberă Moldova. Chiar …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.