Alerta Galbenă de Înghețuri: 15.10.2025 - 16.10.2025
Ziarul National, 14 octombrie 2025 11:30
În perioada 15-16 octombrie 2025, a fost emis un cod galben de îngheț pentru arii extinse. Sunt așteptate temperaturi nocturne și matinale scăzute,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
11:30
Cutremur în tabăra „Democrația Acasă”: CSJ refuză finanțarea partidului după anularea hotărârii Curții de Apel. # Ziarul National
Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărârea Curții de Apel Centru, prin care Partidului „Democrația Acasă” i-a fost restabilit dreptul la alocați...
11:30
În perioada 15-16 octombrie 2025, a fost emis un cod galben de îngheț pentru arii extinse. Sunt așteptate temperaturi nocturne și matinale scăzute,...
Acum 2 ore
10:30
Întâlnire crucială la Casa Albă: Trump îl primește pe Zelenski vineri pentru discuții strategice privind apărarea Ucrainei # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Aceasta este a trei...
Acum 4 ore
09:30
Nicușor Dan: Moldova nu este expusă riscului unui atac rusesc datorită rezistenței Ucrainei # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia, subliniind faptul că, cât timp Ucraina...
08:30
♈️ BerbecUn val de energie debordantă dă tonul acestei zile, îndemnându-te să îți asculți instinctele. Oportunitățile se ivesc din toate direcțiil...
Acum 12 ore
02:30
Zelenski se pregătește de întâlnirea strategică cu Trump la Washington: Apărarea antiaeriană și sprijinul energetic pe agenda discuțiilor # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că intenționează să meargă „săptămâna aceasta” la Washington pentru a se întâlni cu omolog...
13 octombrie 2025
23:30
Cadavrele a patru ostatici morți în captivitate în Gaza au fost predate luni de Hamas armatei israeliene, cu ajutorul Crucii Roșii, au anunțat forț...
23:30
Reforma justiției: măsuri cheie și progrese notabile anunțate de ministra Veronica Mihailov-Moraru # Ziarul National
Crearea unor noi organe de autoadministrare precum Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, reformarea Curții Sup...
Acum 24 ore
21:00
Moldova va experimenta o răcire semnificativă în data de 14 octombrie 2025. Temperaturile vor scădea cu peste 10 grade comparativ cu ziua anterioar...
20:00
BNM își consolidează parteneriatele la reuniunile FMI și Băncii Mondiale din Washington # Ziarul National
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei participă la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care au lo...
18:00
Dorin Recean renunță la politică și deschide drumul pentru un nou premier în Republica Moldova # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat luni decizia de a demisiona și de a renunța la viața politică. Acesta tocmai fusese ales depu...
17:00
Elevii din programul dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică beneficiază de un spațiu modern și renovat pentru un trai mai bun # Ziarul National
Elevii ce urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică beneficiază acum de un spațiu modernizat, sp...
15:45
Moldova face pași verzi: primele comunități de energie regenerabilă sprijinite internațional încep să prindă viață # Ziarul National
Comuna Logănești din raionul Hîncești, comuna Cociulia din raionul Cantemir și două blocuri locative din Chișinău vor fi pionieri în transformarea ...
15:45
Cine ar putea fi viitorul PRIM-MINISTRU al R. Moldova, după retragerea lui Recean: „Am putea să avem un premier cu pretenții de a deveni următorul președinte al R.Moldova” # Ziarul National
Omul de afaceri Vasile Tofan, care a absolvit Harvard Business School, ar putea fi fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, după ce Dorin Recean...
15:15
Localitățile din Moldova, invitate să aplice pentru sisteme avansate de apă potabilă # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează despre începutul concursului pentru identificarea, evaluarea și selectarea localităț...
15:15
Anatol Șalaru: Unirea depinde doar de români, nu de marile puteri. Integrarea în UE este doar un pas intermediar # Ziarul National
Reunificarea celor două state românești nu este influențată nici de Putin, nici de Bruxelles și nici de Washington. Ea depinde doar de românii de p...
13:15
Camion cu 991.300 de țigări de contrabandă, oprit la vamă: doi suspecți reținuți în Moldova # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au raportat o captură de aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui a...
13:15
Misiunea IMPOSIBILĂ a devenit posibilă cu Dorin Recean: „Vedem azi o Moldovă care a scăpat de oligarhi, curăță justiția, își întărește instituțiile și muncește ca să devină stat membru al UE” # Ziarul National
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că nu va accepta un nou mandat în fruntea Guvernului și că va părăsi și Parlamentul, după ce va fi înv...
12:45
Trump anunță la Tel Aviv dezarmarea Hamasului și sfârșitul războiului: „Un nou început” în discursul său în Knesset # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat luni presei, la Tel Aviv, înaintea unui discurs în Parlamentul israelian (Knesset), că "Hamasul se va...
12:15
POZA ZILEI // Premierul Recean se RETRAGE din viața politică, după ce a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare alături de echipa PAS. Cine va fi viitorul PREMIER: „Următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică” # Ziarul National
Dorin Recean va prezida săptămâna aceasta ultima ședință de Guvern în calitate de premier al R. Moldova. După câștigarea alegerilor parlamentare...
12:00
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, după ce premierul Dorin Recean a anunțat că se RETRAGE din viața politică: „Am încredere că vei fi alături când R. Moldova va avea nevoie” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean, pentru faptul că acum doi ani și jumătate s-a alăturat echipei sale și a pus umărul...
Ieri
11:15
Tânără traficantă de minore condamnată la 10 ani de închisoare, după exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău # Ziarul National
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată în 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat ...
11:15
PDCM și Blocul Alternativa, pregătiri pentru o unire parlamentară în opoziție, în așteptarea validării alegilor # Ziarul National
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei urmează să activeze alături de partenerii din Blocul Alternativa, în aceeași fracțiune parlamentară. ...
11:15
ULTIMA ORĂ // Dorin Recean NU va continua încalitatea de prim-ministru al R. Moldova: „Mandatul premierului Recean se încheie aici”. Premierul actual renunță și la mandatul de deputat # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile din 28 septembrie, nu va mai continu...
10:45
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, rămâne fără doi viceprimari. Angela Cutasevici și Olga Ursu au fost delegați de Mișcarea Alternativa Nați...
10:30
Primii șapte ostatici israelieni eliberați de Hamas după 783 de zile de captivitate, printr-un acord de pace cu Israelul # Ziarul National
Hamas a predat luni Crucii Roșii primii șapte ostatici israelieni în viață, după 783 de zile de captivitate, a anunțat Israelul. Matan Angrest, Gal...
09:30
ULTIMA ORĂ // PAS anunță numele viitorului PRIM-MINISTRU al R. Moldova Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul ...
09:15
♈️ BerbecZiua de astăzi aduce oportunități neașteptate, care îți pot schimba perspectiva asupra unor aspecte importante ale vieții tale. Fii desch...
09:15
Uniunea Europeană dă undă verde Republicii Moldova pentru deschiderea primului cluster de negocieri # Ziarul National
Republica Moldova se află într-un moment extrem de important al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul c...
09:15
Încălzirea globală amenință recifele și pădurile tropicale înainte de COP30: alarmă din partea cercetătorilor! # Ziarul National
Încălzirea globală depășește pragurile de pericol mai rapid decât se anticipa, iar recifele de corali din întreaga lume sunt acum în proces de disp...
08:15
Ministrul sud-coreean sugerează sprijin rusesc pentru submarinele nord-coreene în cadrul unei audieri parlamentare # Ziarul National
Coreea de Nord a beneficiat probabil de sprijin tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a afirmat ministrul apărării sud-cor...
08:15
Hamas promite eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni: Cine sunt cei vizați? # Ziarul National
Hamas, gruparea militantă palestiniană, planifică eliberarea a zeci de ostatici deținuți în Gaza timp de doi ani. Eliberarea va avea loc în schimbu...
03:00
Trump amenință cu rachete Tomahawk pentru Ucraina dacă Rusia nu oprește războiul: Discuții intense cu Zelenski la bordul Air Force One # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a afirmat că ar putea să îl informeze pe liderul rus Vladimir Putin despre posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete To...
00:00
Avans semnificativ al trupelor ucrainene în Zaporojie: victorie importantă pentru Zelenski în contraofensiva din sud # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat progrese semnificative în contraofensiva ucraineană, în special în regiunea sudică Zaporojie și...
12 octombrie 2025
22:00
Kremlinul avertizează Chișinăul: Transformarea Rusiei în dușman este o greșeală riscantă pentru Moldova # Ziarul National
Actualele autorități din Republica Moldova comit o greșeală gravă prin transformarea Rusiei într-un adversar, pentru a construi relații cu Europa, ...
20:00
Kremlinul avertizează Chișinăul: Moldova riscă să repete greșelile altor state transformând Rusia în inamic # Ziarul National
Actualele autorități din Republica Moldova comit o eroare semnificativă, transfromând Rusia într-un adversar în dorința de a consolida relațiile cu...
19:00
Prognoza meteo generală pentru Republica Moldova indică temperaturi moderate, cu tendințe de vreme parțial noros alternând cu perioade senine. Vânt...
18:00
Zelenski avertizează: Rusia intensifică atacurile în Ucraina, profitând de focusul global pe Orientul Mijlociu # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, atrage atenția că Rusia își intensifică atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, în timp ce a...
17:00
Republica Moldova și Olanda își întăresc colaborarea în domeniul apărării prin proiecte strategice și sprijin internațional # Ziarul National
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a întâmpinat astăzi la sediul instituției pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, afl...
14:00
Israel pregătește demararea operațiunii de distrugere a tunelurilor Hamas după eliberarea ostaticilor din Gaza # Ziarul National
Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că forțele armate israeliene se pregătesc să distrugă toate tunelurile Hamas din teritoriul ...
13:00
SUA sprijină Ucraina în atacurile asupra infrastructurii energetice ruse pentru a submina economia lui Putin # Ziarul National
SUA ajută Ucraina de mai multe luni să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort de a slăbi econo...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
♈️ BerbecDebutul săptămânii aduce surprize plăcute în sfera profesională, impulsionându-te să-ți depășești limitele. Energia creatoare este la cot...
05:00
Tragedie la Nova: Supraviețuitorul unui masacru din Israel își ia viața, marcat de pierderea celor dragi. # Ziarul National
Cadavrul lui Roei Shalev, al cărui cei mai apropiați oameni au fost uciși pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost găsit vineri seara în maș...
11 octombrie 2025
22:00
Duminică, 12 octombrie 2025, se anunță o creștere semnificativă a temperaturilor cu până la 10 grade în unele regiuni ale Republicii Moldova. De as...
22:00
Moldova și drumul spre UE: Posibilitatea aderării până în 2029, un obiectiv accesibil cu voința politică și reforme consistente # Ziarul National
Extinderea Uniunii Europene nu este doar un proces birocratic acum, ci devine o problemă de securitate, afirmă Andrei Curăraru, expert al comunităț...
21:00
,,Sângele apă nu se face". România ar intervenit militar dacă R. Moldova ar fi atacată. Șeful Armatei Române: „Avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot R. a Moldova în caz de atac” # Ziarul National
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că, în cazul unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova, România va ...
20:30
ULTIMA ORĂ // R. Moldova are toate șansele să ADERE la Uniunea Europeană până în 2029. Un expert explică drumul scurt și ce avem de făcut pentru a face posibil acest lucru: ,,R. Moldova este parte din pachetul strategic de extindere" # Ziarul National
Republica noastră are toate șansele să adere la Uniunea Europeană până în 2029, mai ales că după summitul UE–R. Moldova mesajul politic transmi...
20:15
Digitalizarea justiției: Beneficii reale pentru profesioniști și cetățeni, discutate la nivel înalt în Republica Moldova # Ziarul National
Digitalizarea în sectorul judiciar trebuie să aducă beneficii reale atât profesioniștilor din domeniu, cât și cetățenilor implicați în sistemul de ...
18:30
Zelenski discută cu Trump despre întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei în fața atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire telefonică sâmbătă cu președintele american Donald Trump. Discuțiile au ...
17:30
Maia Sandu la Comisia de la Veneția: Moldova apără democrația în fața provocărilor moderne ale dezinformării și finanțării ilegale # Ziarul National
Apărarea democrației a devenit mai dificilă și urgentă ca niciodată, a transmis Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul dedicat a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.