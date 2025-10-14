Trump a confirmat că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă
UNIMEDIA, 14 octombrie 2025 11:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
11:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere, scrie digi24.ro.
11:20
(foto) Victoria Rotaru a scris istorie pentru Moldova: Sportiva a cucerit bronzul la Campionatul Mondial, proba para powerlifting # UNIMEDIA
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportiva a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori.
Acum o oră
11:10
(live) „Maica Domnului să ne ocrotească”. A început Sfânta Liturghie de Hramul orașului Chișinău # UNIMEDIA
Sărbătoarea dedicată Hramului orașului Chișinău a început astăzi dimineață, în Piața Marii Adunări Naționale, cu activități pentru toate vârstele și gusturile.
11:10
Vine gerul peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Când intră în vigoare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 15 și 16 octombrie.
10:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat locuitorii capitalei cu Hramul orașului. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață de zi cu zi”, a scris șefa statului pe rețele.
Acum 2 ore
10:40
Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Designerul a pornit de la cravate și a construit un imperiu global al eleganței # UNIMEDIA
Celebrul designer de modă Ralph Lauren (Ralph Lifshitz) împlinește marți vârsta de 86 de ani. Omul de afaceri s-a născut în Bronx, New York City, SUA, la 14 octombrie 1939, scrie protv.ro.
10:30
(foto) O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit violent cu un Volkswagen, în capitală. Pompierii și ambulanța, la fața locului # UNIMEDIA
O mașină s-a răsturnat, după ce s-a lovit violent cu un Volkswagen. Accidentul s-a produs în această dimineață pe strada Otovasca din capitală.
10:20
(stop cadru) Spînu: „Toată lumea e de acord, că atunci când spunem Maia Sandu, zicem PAS și invers” # UNIMEDIA
Fostul ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu sunt strâns legate, întrucât formațiunea a fost fondată și condusă de actuala șefă a statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1.
10:10
Evitați centrul capitalei: Hramul orașului schimbă itinerarele transportului public. Vezi orarul, cu modificări # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13 octombrie, ora 22:00 – 15 octombrie, ora 05:00, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente. De asemenea, va fi sistat transportul la intersecția str. A. Pușkin cu bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe 14 octombrie 2025, ora 06:00, până pe 15.10.2025, ora 06:00, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.
09:50
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu intervale de cer parțial senin și posibilitatea unor precipitații ușoare, în timp ce temperaturile vor fi moderate.
09:50
Ion Ceban, de ziua capitalei: „Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei cu ocazia Hramului Orașului, sărbătorit astăzi, 14 octombrie. „La mulți ani, Chișinău”, a menționat acesta.
09:50
Mașinile zburătoare sunt deja realitate. În Dubai, o companie chineză a prezentat un aparat de zbor tip dronă, cu decolare verticală, scrie protv.ro.
Acum 4 ore
09:40
Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci astăzi # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare cu o semnificație aparte în tradiția bisericească și populară. În popor, ziua mai este cunoscută drept Pocroavele, termen de origine slavonă care simbolizează acoperirea pământului cu brumă sau zăpadă – semn al apropierii iernii.
09:30
(video) Conducerea Primăriei a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, de Hramul Chișinăului # UNIMEDIA
De Hramul Chișinăului, funcționarii Primăriei au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentul a avut loc în această dimineață, 14 octombrie, și a marcat începutul festivităților dedicate celor 589 de ani ai capitalei.
09:20
Leul moldovenesc se întărește: Euro și Dolarul, stabile la începutul săptămânii, conform BNM # UNIMEDIA
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu intervale de cer parțial senin și posibilitatea unor precipitații ușoare, în timp ce temperaturile vor fi moderate.
09:10
Chișinăul, la ceas aniversar: Capitala marchează 589 de ani de la prima atestare documentară. Programul de festivități, pregătit de autorități # UNIMEDIA
Chișinăuienii sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului. Capitala țării împlinește 589 de ani. Cu acest prilej, autoritățile au pregătit și un program de festivități.
09:10
Pe 14 octombrie, istoria a fost marcată de prima mențiune a Bucureștilor ca reședință domnească și de masacrul de la Moisei.
09:10
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, încurajând introspecția și acțiunea. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și momente de cumpănă. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii cosmice.
08:00
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american.
Acum 6 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu intervale de cer parțial senin și posibilitatea unor precipitații ușoare, în timp ce temperaturile vor fi moderate.
Acum 24 ore
22:10
(video) Investitorul Vasile Tofan a refuzat funcţia de premier al RM. Băluţel: Ne-a informat că nu este disponibil # UNIMEDIA
Investotorul Vasile Tofan s-a aflat printre persoanele analizate pentru funcția de prim-ministru, însă a refuzat propunerea, invocând angajamente profesionale. Despre aceasta a anunțat șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel, în cadrul unei emisiuni de la JurnalTV.
22:00
Un laureat al Premiului Nobel, cu origini în Republica Moldova, a vizitat țara: Ce îl leagă de președinta Maia Sandu # UNIMEDIA
James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 2013 pentru cercetările sale asupra corpului uman, afirmă că strămoșii săi provin din nordul Republicii Moldova, de unde au emigrat la începutul secolului al XX-lea în SUA. El a aflat despre acest lucru în vara acestui an, iar câteva luni mai târziu a decis să viziteze țara, scrie adevărul.ro.
21:50
Deconectări de lumină, mâine, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, marți, 14 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
21:30
(foto) Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt: Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura # UNIMEDIA
În timp ce președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni ceea ce au descris ca fiind un acord istoric de încetare a focului în Fâșia Gaza, scrie CNN, citat de hotnews.ro. A rămas o întrebare esențială: ce conține exact acest acord?
21:20
Când va ajunge Nicolas Sarkozy după gratii: Este primul fost președinte al unei țări UE care merge la închisoare # UNIMEDIA
Procurorii francezi i-au comunicat luni fostului președinte francez Nicolas Sarkozy că trebuie să se prezinte la o închisoare din Paris pe 21 octombrie, pentru a începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani pentru acceptare ilegală de fonduri din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi, cu scopul a-și finanța campania prezidențială din 2007, anunță France24, citat de digi24.ro.
21:00
„Am lăsat-o singură pentru puțin timp, iar când am revenit era arsă”: O moldoveancă, acuzată de moartea bătrânei pe care o îngrijea, în Italia # UNIMEDIA
O moldoveancă este cercetată în Italia pentru moartea unei femei de 85 de ani pe care o îngrijea. Bătrâna a murit după cinci zile, în urma unor arsuri grave, scrie rotalianul.ro.
20:40
Șansele lui Zelenski de a rămâne președinte după război: Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie printre ucraineni # UNIMEDIA
Un sondaj în rândul ucrainenilor a încercat să răspundă la întrebarea: ce lideri politici v-ați dori după încheierea războiului, scrie digi24.ro.
20:10
Crimă teribilă la Ceadîr-Lunga: O femeie de 46 de ani ar fi fost omorâtă de soț și aruncată lângă o gunoiște din sat # UNIMEDIA
O femeie din Ceadîr-Lunga, care fusese dată dispărută pe data de 26 septembrie, a fost găsită decedată lângă o gunoiște de la marginea localității. Potrivit Poliției, aceasta ar fi fost omorâtă de soț.
20:10
Circulație restricționată și rute modificate: Programul transportului public de Hramul Chișinăului # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special.
19:50
Crimă teribilă la Ceadîr-Lunga: O femeie de 46 de ani a fost omorâtă de soț și aruncată lângă o gunoiște din sat # UNIMEDIA
O femeie din Ceadîr-Lunga, care fusese dată dispărută pe data de 26 septembrie, a fost găsită decedată lângă o gunoiște de la marginea localității. Potrivit Poliției, aceasta ar fi fost omorâtă de soț.
19:30
Doliu în lumea teatrului: Maestrul în Artă și scenograful-șef al Teatrului Licurici, Vladimir Cantor, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Artistul Vladimir Cantor s-a stins din viață. Vestea tridtă a fost dată de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
19:10
Mogulul crypto din Ucraina, găsit fără viață în mașină. Ce scria în biletul de adio trimis familiei # UNIMEDIA
Un om de afaceri în vârstă de doar 32 de ani, mogul al pieței crypto, a fost găsit fără viață în propria mașină. Acesta ar fi lăsat un bilet de adio în care explicația motivele pentru care a decis să își ia viața, scrie protv.ro.
18:50
(foto) O geantă LV, iPhone-uri, medicamente, anvelope și dulciuri, ascunse printre bagaje, descoperite de vameși la Leușeni și Sculeni # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au documentat trei tentative de introducere ilicită a mărfurilor în țară, în urma controalelor desfășurate recent în regiunea centrală a Moldovei.
18:40
Aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză în sud estul Slovaciei, a anunțat ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok, transmie presa română.
18:20
(foto/video) „EMI 5” revine în trafic într-o nouă formă. Emilian Crețu și-a cumpărat mașină nouă: „Am intrat în clubul...” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a făcut o achiziție spectaculoasă. Acesta și-a procurat un automobil nou de model BMW X7, prețul căruia ajunge la sute de mii de euro.
18:20
(video) Accidentul de lux dintre un Lamborghini Urus și un Volkswagen, în capitală: Momentul impactului, surprins de o cameră de bord # UNIMEDIA
Momentul accidentului din noaptea de 9 octombrie, unde un Lamborghini Urus s-a lovit cu un Volkswagen, în capitală, a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum cele două mașini s-au lovit în plin trafic.
18:10
(foto) Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații: Orarul autobuzelor 47 și 48, modificat # UNIMEDIA
Orarul de circulație al liniilor de autobuz municipale nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și capitală, a fost modificat de astăzi, 13 octombrie. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău.
17:50
(foto) „EMI 5” revine în trafic într-o nouă formă. Emilian Crețu și-a cumpărat mașină nouă: „Am intrat în clubul...” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu a făcut o achiziție spectaculoasă. Acesta și-a procurat un automobil nou de model BMW X7, prețul căruia ajunge la sute de mii de euro.
17:30
(foto) Aur și argint pentru Moldova: Cinci sportivi moldoveni, medaliați la Turneul de Muaythai „Cupa Artan” din Lvov # UNIMEDIA
Cinci sportivi moldoveni au fost medaliați cu aur și argint la Turneul de Muaythai „Cupa Artan”. Potrivit Federației Naționale de Box Thailandez Muaythai, competiția s-a desfășurat în orașul Lvov din Ucraina.
17:00
„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian # UNIMEDIA
Președintele SUA l-a îndemnat pe președintele israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu, care este judecat într-o serie de dosare de corupție, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
17:00
TUX s-a închis, dar sub numele său încă se adună bani: CNPF atenționează cetățeniii despre noi înșelătorii financiare # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează populația că unele informații apărute recent pe rețelele de socializare privind încetarea activității TUX și returnarea investițiilor sunt false și pot reprezenta o tentativă de fraudă.
16:30
(foto) Homari, caviar și mult lux: „Regina Tiktok-ului”, Andreea Bostanica, invitată la evenimentul celebrului bijutier internațional, Jacob Arabo # UNIMEDIA
Influencerița Andreea Bostanica își tot mai mult loc printre elitele internaționale. De această dată, tânăra a fost invitată personal de celebrul bijutier Jacob Arabo la unul dintre evenimentele sale exclusiviste. „A fost o onoare să particip”, a transmis Bostanica pe Instagram.
16:10
„Eu sunt Dumnezeu, eu decid cine sunt de mâine.” Strategia LGBTIQ+ a UE stârnește reacții vehemente în RM: Guvernarea PAS trebuie să clarifice public care este poziția țării # UNIMEDIA
Noua Strategie a Uniunii Europene pentru Egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030 stârnește reacții vehemente din partea unor politicieni și formațiuni politice din Republica Moldova, care avertizează privind impactul negativ asupra valorilor tradiționale și morale ale societății. Mai mult, se solicită ca guvernarea PAS să clarifice public care este poziția țării față de inițiativă și în ce măsură aceasta va fi acceptată de autoritățile de la Chișinău.
15:40
Proprietarul restaurantului „Motif”, care ar fi implicat în dosarul contrabandei cu 1 milion de țigări, plasat în arest pentru 30 zile # UNIMEDIA
Cei doi bărbați, suspectați într-un dosar de contrabandă cu un milion de țigări la frontieră, au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Informațiile au fost confirmate pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur.
15:10
Premiul Nobel pentru economie pentru anul 2025 a fost decernat savanților Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru „explicarea creșterii economice determinate de inovație”, anunță Reuters.
15:00
(video) Cum s-a schimbat Maia Sandu de-a lungul anilor: Experții spun că președinta și-a „îndreptat” ridurile și s-a „îmbogățit” în buze, cu acid și botox # UNIMEDIA
Imaginea președintei țării, Maia Sandu, s-a transformat considerabil de la începutul primului mandat, iar experții în estetică spun că această schimbare nu este deloc întâmplătoare. Potrivit chirurgului estetician Ludmila Constantinov, care are peste un deceniu de experiență în domeniu, trăsăturile liderului de la Chișinău par mai fine și relaxate, semn că ar fi beneficiat de proceduri menite să redea prospețimea chipului.
14:50
Rămășițele pământești ale celui mai faimos spion israelian din istorie, Eli Cohen, ar putea fi returnate familiei # UNIMEDIA
Posturile saudite al-Hadath și al-Arabiya au relatat duminică, citând surse arabe, că rămășițele pământești ale celui mai renumit spion israelian, îngropate în Siria, ar putea fi în curând returnate Israelului, potrivit Israel National News. Eli Cohen (1924-1965) a fost un agent de informații israelian care a operat în Siria sub pseudonimul Kamel Amin Thaabet. El a adunat informații detaliate despre pozițiile militare siriene, inclusiv fortificațiile de pe Înălțimile Golan. Cohen a fost capturat în 1965 și executat la Damasc, scrie digi24.ro.
14:40
Ultima oră! Proprietarul restaurantului „Motif” ar fi fost reținut pentru contrabandă cu țigări # UNIMEDIA
Proprietarul restaurantului „Motif”, Nicolae Baciu, ar fi fost reținut dde oamenii legii într-un dosar de contrabandă, după ce vameșii au depistat 110 cutii de țigări în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în punctul vamal Leușeni, potrivit surselor pulsmedia.md.
14:30
Proprietarul restaurantului „Motif”, Nicolae Baciu, ar fi fost reținut de de oamenii legii într-un dosar de contrabandă, după ce vameșii au depistat 110 cutii de țigări în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în punctul vamal Leușeni, potrivit surselor pulsmedia.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.