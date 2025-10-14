Trump a confirmat că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă

15:00

Imaginea președintei țării, Maia Sandu, s-a transformat considerabil de la începutul primului mandat, iar experții în estetică spun că această schimbare nu este deloc întâmplătoare. Potrivit chirurgului estetician Ludmila Constantinov, care are peste un deceniu de experiență în domeniu, trăsăturile liderului de la Chișinău par mai fine și relaxate, semn că ar fi beneficiat de proceduri menite să redea prospețimea chipului.