Decizie CSJ: Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an
Zugo.md, 14 octombrie 2025 11:30
Curtea Supremă de Justiție a confirmat decizia Comisiei Electorale Centrale privind suspendarea finanțării publice pentru partidul „Democrația Acasă". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a anulat hotărârea Curții de Apel, menținând sancțiunea aplicată formațiunii politice pentru nerespectarea legislației privind finanțarea partidelor. Astfel, partidul lui Vasile Costiuc va fi lipsit de transferurile de la bugetul de
Acum 10 minute
11:40
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, afirmă surse ale Ziarului de Gardă din mediul politic. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior … The post Surse: Noul premier ar urma să vină din mediul privat. Nu a mai fost implicat în politică first appeared on ZUGO. Articolul Surse: Noul premier ar urma să vină din mediul privat. Nu a mai fost implicat în politică apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
11:30
Decizie CSJ: Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an # Zugo.md
Curtea Supremă de Justiție a confirmat decizia Comisiei Electorale Centrale privind suspendarea finanțării publice pentru partidul „Democrația Acasă". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a anulat hotărârea Curții de Apel, menținând sancțiunea aplicată formațiunii politice pentru nerespectarea legislației privind finanțarea partidelor. Astfel, partidul lui Vasile Costiuc va fi lipsit de transferurile de la bugetul de stat pentru un an.
Acum o oră
10:50
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrage atenția asupra unor mesaje false care circulă pe rețelele de socializare, referitoare la presupusa încetare a activității platformei TUX și la o posibilă returnare a investițiilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNPF, aceste informații sunt complet neadevărate, iar instituția nu participă și nu are nicio legătură cu
Acum 2 ore
10:10
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate obligatoriu la agentul termic după vacanța de toamnă, a anunțat Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport. Potrivit lui, în prezent conectarea școlilor la căldură se realizează la solicitarea managerilor instituțiilor, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul ședinței operative de
09:50
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Hramului municipiului Chișinău # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Hramului municipiului Chișinău, sărbătorit astăzi, 14 octombrie, de Ziua Acoperământului Maicii Domnului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Chișinăul are sufletul oamenilor care-l locuiesc, care îl iubesc și îi dau viață zi de zi. Ei sunt adevărata sa comoară. Prin ei, orașul crește
Acum 4 ore
09:30
Hramul orașului Chișinău va fi sărbătorit marți, 14 octombrie, printr-un amplu program de activități religioase și artistice, organizate în Piața Marii Adunări Naționale. În acest an, Chișinăul împlinește 589 de ani de la prima sa atestare documentară. Evenimentul va include slujbe religioase, concerte simfonice, spectacole folclorice și evoluții ale celor mai îndrăgiți artiști din Republica
Acum 24 ore
14:10
Profesorul James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 2013, a efectuat o vizită la Fălești, Republica Moldova. Potrivit Moldova 1, James Rothman are origini basarabene. Predecesorii familiei Rothman au trăit în secolul al XIX-lea la Fălești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. James Rothman a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Savantul a
14:00
Profesorul James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 2013, a efectuat o vizită la Fălești, Republica Moldova. Potrivit Moldova 1, James Rothman are origini basarabene. Predecesorii familiei Rothman au trăit în secolul al XIX-lea la Fălești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. James Rothman a vizitat Republica Moldova pentru prima dată. Savantul a vizitat locurile unde au trăit strămoșii săi.
13:50
Președintele american ia în considerare trimiterea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în Ucraina, avertizând, într-o discuţie cu jurnaliştii în Air Force One, că acest lucru ar reprezenta „un nou pas de agresiune" în războiul cu Rusia, conform BBC. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Când a fost întrebat în avionul prezidenţial
13:40
foto | Victoria Rotaru aduce Republicii Moldova prima medalie mondială la para powerlifting # Zugo.md
Performanță istorică pentru sportul moldovenesc! Sportiva Victoria Rotaru a cucerit prima medalie mondială pentru Republica Moldova în proba de para powerlifting, categoria de vârstă juniori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Competiția s-a desfășurat la Cairo, Egipt, unde au participat aproximativ 120 de sportivi din 72 de țări. Victoria Rotaru a obținut medalia de bronz la
13:10
Corpul neînsuflețit al unei femei, descoperit la o groapă de gunoi din Ceadîr-Lunga. Soțul, reținut # Zugo.md
Tragedie îngrozitoare la Ceadîr-Lunga: pe un teren de gunoi a fost găsit corpul unei femei de 46 de ani, cu semne evidente de moarte violentă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Femeia era dată dispărută din 26 septembrie. Fiica sa, în vârstă de 27 de ani, a anunțat poliția despre dispariție, menționând că mama a plecat
12:40
Veaceslav Platon va primi despăgubiri de la statul moldovean pentru lipsa tratamentului medical în închisoare # Zugo.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat câștig de cauză controversatului om de afaceri moldovean Veaceslav Platon pentru faptul că nu a beneficiat de îngrijiri medicale și nu a putut fi vizitat de familie atunci când era deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, scrie EuropaLibera. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin decizia din
12:10
Maia Sandu, după plecarea lui Dorin Recean: „Mulțumesc că ai fost alături în acești ani complicați” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de mulțumire și apreciere după anunțul premierului Dorin Recean privind plecarea sa din funcție. Șefa statului a subliniat rolul important al acestuia în gestionarea crizelor și în consolidarea instituțiilor statului într-o perioadă dificilă pentru țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai
Ieri
11:20
ultima oră, video | Dorin Recean nu va continua în calitatea de prim-ministru al R. Moldova # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a refuzat să rămână în fruntea Guvernului, deși PAS i-a propus acest lucru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Sunt onorat de încrederea pe care PAS mi-o oferă și intenția partidului de a-mi oferi mandatul de prim-ministru în continuare. Însă decizia mea – o
11:10
Viceprimarele municipiului Chișinău, Olga Ursu și Angela Cutasevici, își încheie activitatea la Primărie pentru a se alătura Parlamentului Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de către primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative de astăzi a administrației municipale. „Angela Cutasevici și Olga Rusu vor reprezenta atât Primăria municipiului Chișinău,
10:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, se sistează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada:
09:50
România a asigurat tot necesarul de gaze naturale al Republicii Moldova din ultima perioadă # Zugo.md
De o săptămână, exportul de gaze al României către Republica Moldova a crescut ușor, dar constant, ajungând ieri la 3,3 milioane metri cubi nivelul maxim, de la precedentul sezon rece. Această cantitate înseamnă practic consumul total zilnic al cetățenilor Republicii Moldova (medie anuală 1 miliard de metri cubi, la 365 de zile) și 70% din
09:50
Actualele autorități din Republica Moldova fac o greșeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relațiilor cu Europa, a declarat, pentru agenția de stat TASS, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chișinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca
09:10
Din 1 septembrie, saloanele de înfrumuseţare din Uniunea Europeană nu au voie să folosească geluri UV și oje semipermanente ce conțin TPO, o substanță periculoasă pentru sănătate. În Republica Moldova, Agenția Națională pentru Sănătate Publică pregătește un proiect de lege care să alinieze legislația locală cu normele europene. Potrivit acestei propuneri, utilizarea acestui compus ar
09:10
Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă. Noile prevederi extind posibilitățile de utilizare a acestora și stabilesc reguli mai clare pentru acordare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, salariații vor putea utiliza tichetele de masă nu doar în magazinele și unitățile de alimentație publică care acceptă acest instrument de
08:40
Guvernul Ucrainei a înaintat către Rada Supremă un proiect de lege care prevede modificări în lista limbilor protejate conform Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare. Despre acest lucru a anunțat reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Rada Supremă, Taras Melneciuk, potrivit publicației „Glavkom". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform documentului, limbile rusă și moldovenească vor
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat astăzi că motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Mai mult decât atât, „teoretic, pot să existe premise ca tariful să scadă", a opinat Razlovan, care a subliniat că decizia finală urmează a fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE),
13:30
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Este vizată în 11 dosare penale # Zugo.md
Parlamentul European a început oficial procedura privind ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Eurodeputatul român este anchetat de către Parchetul General în cazul a 11 infracțiuni, printre care și promovarea simbolurilor legionare, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șoșoacă este anchetată în România de mai mult timp în dosare care vizează acțiuni de negare a Holocaustului
13:10
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ea a câștigat „pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a realiza o
12:50
Comuniștii ies din cadrul blocului? Voronin a declarat pentru presa rusă că PCRM va forma o fracțiune separată în Parlament # Zugo.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își va constitui propria fracțiune parlamentară, a declarat liderul formațiunii, Vladimir Voronin, pentru presa rusă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, a declarat că formațiunea sa susține menținerea cooperării între partidele care au făcut parte din blocul electoral, însă aceasta nu
12:40
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică instalată necorespunzător. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, într-o locuință din orașul Vulcănești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, specialiștii au stabilit că
12:10
Criza din regiunea transnistreană de după alegerile parlamentare ar putea fi un semnal că Moscova a decis
11:40
Inspectoratul Național de Investigații (INI) a inițiat un proces penal privind activitatea platformei de investiții TUX, fiind identificate temeiuri rezonabile de fraudă financiară. Informația a fost confirmată de Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, în cadrul emisiunii În PROfunzime de la Pro TV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Pot să … The post INI a inițiat un proces penal privind activitatea suspectă a platformei de investiții TUX first appeared on ZUGO. Articolul INI a inițiat un proces penal privind activitatea suspectă a platformei de investiții TUX apare prima dată în ZUGO.
11:00
Șase persoane, inclusiv trei minori, au fost implicate într-un accident rutier produs joi seara, 9 octombrie, în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ofițerei de presă a Inspectoratului de Poliție Glodeni, Eugenia Molceanov, o tânără de 21 de ani, aflată la volanul unui automobil Mercedes, în care se mai aflau … The post Tragedie la Glodeni: un mort și cinci răniți, printre care trei copii first appeared on ZUGO. Articolul Tragedie la Glodeni: un mort și cinci răniți, printre care trei copii apare prima dată în ZUGO.
10:20
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut meciul amical cu România, jucat pe Arena Națională din București, scor 1-2. A fost debutul lui Lilian Popescu în postură de selecționer al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prima ocazie i-a aparținut României. Louis Munteanu a primit balonul în careu și a tras la … The post Naționala Republicii Moldova, învinsă de selecționata României first appeared on ZUGO. Articolul Naționala Republicii Moldova, învinsă de selecționata României apare prima dată în ZUGO.
10:10
Documente scurse arată că Victoria Furtună ar fi fost „robul credincios” al Kremlinului în R. Moldova # Zugo.md
Fosta procuroare Victoria Furtună ar fi fost instrumentul prin care Federația Rusă ar fi încercat să lanseze în politica moldovenească o formațiune „pro-Moldova” și aparent „pro-europeană”, finanțată însă direct de la Kremlin, arată o investigație realizată de Ziarul de Gardă. O serie de documente, corespondențe, rapoarte financiare și bilete avia atribuite Victoriei Furtună și unui curator rus … The post Documente scurse arată că Victoria Furtună ar fi fost „robul credincios” al Kremlinului în R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Documente scurse arată că Victoria Furtună ar fi fost „robul credincios” al Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:40
Patru moldoveni vor fi judecați pe 23 februarie, la Paris, pentru că au desenat sicrie și au scris mesaje cu tentă antimilitară pe mai multe clădiri din capitala Franței, în luna iunie 2024, scrie Agerpres.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doi dintre ei sunt în arest preventiv. Cei patru sunt acuzați de distrugere de bunuri … The post Patru moldoveni, judecați la Paris după ce au pictat mai multe sicrie pe ziduri first appeared on ZUGO. Articolul Patru moldoveni, judecați la Paris după ce au pictat mai multe sicrie pe ziduri apare prima dată în ZUGO.
09:00
România, pregătită să intervină în sprijinul R. Moldova, dacă ne atacă Rusia, susține șeful Armatei Române # Zugo.md
România va sprijini Republica Moldova în cazul unui eventual atac din partea Federației Ruse — atât prin cooperare militară, cât și prin asistență strategică și logistică. Declarația a fost făcută de șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu pentru Euronews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Armata română ajută Republica Moldova … The post România, pregătită să intervină în sprijinul R. Moldova, dacă ne atacă Rusia, susține șeful Armatei Române first appeared on ZUGO. Articolul România, pregătită să intervină în sprijinul R. Moldova, dacă ne atacă Rusia, susține șeful Armatei Române apare prima dată în ZUGO.
08:30
R. Moldova introduce două taxe noi pentru infrastructură. Sunt anunțate investiții record în drumuri # Zugo.md
Șoferii din Republica Moldova vor plăti două taxe distincte pentru infrastructura rutieră – una pentru deținerea automobilului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), urmează să fie implementată treptat până în 2028 și are scopul de a alinia sistemul național la standardele Uniunii Europene, scrie Radio Moldova. … The post R. Moldova introduce două taxe noi pentru infrastructură. Sunt anunțate investiții record în drumuri first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova introduce două taxe noi pentru infrastructură. Sunt anunțate investiții record în drumuri apare prima dată în ZUGO.
9 octombrie 2025
16:10
Israel și Hamas au ajuns la un acord de armistițiu în Gaza. Ostaticii ar urma să fie eliberați luni, a anunțat Trump # Zugo.md
După doi ani de război, Israelul şi Hamasul palestinian au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele american declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La anunţarea acestui acord, o undă de bucurie … The post Israel și Hamas au ajuns la un acord de armistițiu în Gaza. Ostaticii ar urma să fie eliberați luni, a anunțat Trump first appeared on ZUGO. Articolul Israel și Hamas au ajuns la un acord de armistițiu în Gaza. Ostaticii ar urma să fie eliberați luni, a anunțat Trump apare prima dată în ZUGO.
16:10
În premieră, elevii din clasele a IX-a și a XII-a pot obține certificarea oficială a competențelor digitale # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, anunță lansarea procesului național de evaluare a competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a, o inițiativă în premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Testarea se va desfășura exclusiv pe platforma specializată md.brio.ro, care … The post În premieră, elevii din clasele a IX-a și a XII-a pot obține certificarea oficială a competențelor digitale first appeared on ZUGO. Articolul În premieră, elevii din clasele a IX-a și a XII-a pot obține certificarea oficială a competențelor digitale apare prima dată în ZUGO.
16:10
Doi tineri din orașul Bender, în vârstă de 22 și 23 de ani, au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare pentru comiterea a șase episoade de escrocherie, prin aplicarea schemei cunoscute sub denumirea „ruda implicată în accident”. Aceștia își vor executa pedepsele în penitenciar de tip semiînchis. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post Sentință în dosarul „ruda implicată în accident”: doi tineri, găsiți vinovați first appeared on ZUGO. Articolul Sentință în dosarul „ruda implicată în accident”: doi tineri, găsiți vinovați apare prima dată în ZUGO.
16:10
Salvatorii din raionul Căușeni au intervenit în după-amiaza zilei de ieri pentru a efectua lucrări de descarcerare în urma unui accident rutier produs în satul Hagimus, raionul Căușeni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, un automobil de model Honda CR-V a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive și s-a izbit violent … The post foto | Impact violent la Căușeni: două persoane, scoase dintre fiarele mașinii first appeared on ZUGO. Articolul foto | Impact violent la Căușeni: două persoane, scoase dintre fiarele mașinii apare prima dată în ZUGO.
16:10
CtEDO a dat câștig de cauză lui Veaceslav Platon. R. Moldova va achita 18 mii de euro despăgubiri # Zugo.md
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după ce s-a plâns de condițiile în care a fost deținut între anii 2016 și 2020 în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, scrie Newsmaker. Urmărește-ne … The post CtEDO a dat câștig de cauză lui Veaceslav Platon. R. Moldova va achita 18 mii de euro despăgubiri first appeared on ZUGO. Articolul CtEDO a dat câștig de cauză lui Veaceslav Platon. R. Moldova va achita 18 mii de euro despăgubiri apare prima dată în ZUGO.
16:10
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova a fost limitată pentru un an. Decizia, emisă de Curtea de Apel # Zugo.md
Curtea de Apel Centru din Chișinău a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova împotriva Partidului Democrat Modern din Moldova, dispunând limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de 12 luni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit hotărârii pronunțate la 9 octombrie 2025, magistrații au decis să admită cererea Ministerului Justiției, susținută de … The post Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova a fost limitată pentru un an. Decizia, emisă de Curtea de Apel first appeared on ZUGO. Articolul Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova a fost limitată pentru un an. Decizia, emisă de Curtea de Apel apare prima dată în ZUGO.
16:10
video | Schemă de evaziune fiscală a unui lanț de restaurante, destructurată. Circa 1,4 milioane de lei, recuperați în bugetul de stat # Zugo.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță recuperarea în bugetul de stat a circa 1.400.000 de lei, în urma investigării penale a trei administratori ai unei rețele de restaurante care au încercat să evite achitarea impozitelor către stat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit PCCOCS, investigațiile au demonstrat că aceștia au tăinuit … The post video | Schemă de evaziune fiscală a unui lanț de restaurante, destructurată. Circa 1,4 milioane de lei, recuperați în bugetul de stat first appeared on ZUGO. Articolul video | Schemă de evaziune fiscală a unui lanț de restaurante, destructurată. Circa 1,4 milioane de lei, recuperați în bugetul de stat apare prima dată în ZUGO.
16:10
Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău se declară gata să voteze bugetul pentru 2025, dar doar după ce vor primi explicații cu referire la cheltuielile care s-au făcut până acum. Totodată, aceștia solicită să fie inițiate consultări publice pe marginea proiectului de buget pentru anul viitor, iar toate propunerile lor să fie … The post Consilierii PAS cer convocarea CMC. Vor vota bugetul, dar cu anumite condiții first appeared on ZUGO. Articolul Consilierii PAS cer convocarea CMC. Vor vota bugetul, dar cu anumite condiții apare prima dată în ZUGO.
16:10
Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parlamentul European a respins joi şi moţiunea de cenzură depusă de stânga radicală, după ce cu doar câteva minute în urmă a votat împotriva unei moţiuni a extremei drepte, scrie Digi24. Eurodeputaţii au respins cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă şi 78 abţineri a doua moţiune de cenzură împotriva CE … The post Ursula von der Leyen rămâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură au picat first appeared on ZUGO. Articolul Ursula von der Leyen rămâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură au picat apare prima dată în ZUGO.
16:10
Peste 54.000 de copii sub cinci ani din Gaza suferă de malnutriție acută, dintre care peste 12.800 sunt grav malnutriți, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista The Lancet, relatează The Conversation, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Atunci când peste 15% din populație suferă de malnutriție acută, Organizația Mondială a Sănătății clasifică … The post Foametea în rândul copiilor din Gaza a atins cel mai înalt nivel first appeared on ZUGO. Articolul Foametea în rândul copiilor din Gaza a atins cel mai înalt nivel apare prima dată în ZUGO.
8 octombrie 2025
14:10
Liuba Babuțki a făcut stop cardiac, după ce o substanță acidofilă a pătruns în vase și organe. Aceasta este concluzia expertizei medico-legale efectuate în cadrul cauzei penale inițiate după decesul acesteia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorului care reprezintă acuzarea în instanță, salonul nu deținea autorizația necesară pentru efectuarea intervențiilor la care a fost … The post Concluzia expertizei medico-legale în cazul Liubei Babuțki first appeared on ZUGO. Articolul Concluzia expertizei medico-legale în cazul Liubei Babuțki apare prima dată în ZUGO.
14:00
În satul Varnița, aflat sub jurisdicția Chișinăului, miercuri și joi vor avea loc întreruperi de energie electrică din cauza regimului de economisire a gazului, instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Deficitul energetic de pe malul stâng al Nistrului, de unde Varnița este alimentată, provoacă aceste deconectări. Dacă situația cu … The post Criză energetică reluată în regiunea transnistreană: noi întreruperi de electricitate first appeared on ZUGO. Articolul Criză energetică reluată în regiunea transnistreană: noi întreruperi de electricitate apare prima dată în ZUGO.
13:30
Guvernul schimbă regulile de acordare a burselor universitare. Doar studenții cu media peste 6,5 vor primi bursă # Zugo.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă de studii. Guvernul a aprobat astăzi un nou regulament privind modul de acordare a burselor în universitățile din Republica Moldova, menit să stimuleze performanța și transparența în învățământul superior. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit noilor … The post Guvernul schimbă regulile de acordare a burselor universitare. Doar studenții cu media peste 6,5 vor primi bursă first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul schimbă regulile de acordare a burselor universitare. Doar studenții cu media peste 6,5 vor primi bursă apare prima dată în ZUGO.
13:20
Veaceslav Ioniță: piața imobiliară a Chișinăului se află în cea mai profundă scădere din ultimii 15 ani # Zugo.md
Piața imobiliară a municipiului Chișinău trece prin cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate, se arată într-o analiză a expertului economic Veaceslav Ioniță. Datele oficiale ale Cadastrului Bunurilor Imobile arată că în trimestrul III al anului 2025 s-au înregistrat doar 3.240 de tranzacții comerciale cu apartamente, cu puțin sub cele 3.250 din trimestrul II – … The post Veaceslav Ioniță: piața imobiliară a Chișinăului se află în cea mai profundă scădere din ultimii 15 ani first appeared on ZUGO. Articolul Veaceslav Ioniță: piața imobiliară a Chișinăului se află în cea mai profundă scădere din ultimii 15 ani apare prima dată în ZUGO.
13:00
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că pregătirile pentru noul sezon de acordare a compensațiilor la energie sunt în plină desfășurare, iar înscrierea în sistem va începe în luna noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, autoritățile lucrează la optimizarea sistemului digital, interconectarea bazelor de date din sistemul public și instruirea … The post În noiembrie vor începe înregistrările pentru compensații la căldură first appeared on ZUGO. Articolul În noiembrie vor începe înregistrările pentru compensații la căldură apare prima dată în ZUGO.
12:40
Fost deputat Șor, sub acoperire în ancheta contra Marinei Tauber. Câți bani primea în plic # Zugo.md
Fostul deputat din fracțiunea Șor, Vladimir Vitiuc, a colaborat cu organele de urmărire penală în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului, în care Marina Tauber a fost condamnată la șase ani de închisoare. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, Vitiuc a acționat în calitate de investigator sub acoperire, având numele de cod „Palermo”, și a … The post Fost deputat Șor, sub acoperire în ancheta contra Marinei Tauber. Câți bani primea în plic first appeared on ZUGO. Articolul Fost deputat Șor, sub acoperire în ancheta contra Marinei Tauber. Câți bani primea în plic apare prima dată în ZUGO.
