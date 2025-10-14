Decizie CSJ: Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare de la bugetul de stat pentru un an

09:40

Patru moldoveni vor fi judecați pe 23 februarie, la Paris, pentru că au desenat sicrie și au scris mesaje cu tentă antimilitară pe mai multe clădiri din capitala Franței, în luna iunie 2024, scrie Agerpres.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doi dintre ei sunt în arest preventiv. Cei patru sunt acuzați de distrugere de bunuri …