Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare a României. Războiul hibrid desfășurat de Rusia reprezintă una din direcțiile importante de acțiune, anunță Nicușor Dan

Articolele de presă apărute astăzi, 14 octombrie, pun accentul pe retragerea din viața politică a lui Dorin Recean și se axează pe sarcinile pe care viitorul premier al Republicii Moldova le va avea de dus la îndeplinire. De asemenea, o investigație apărută în presa de astăzi scoate în evidență existența în regiunea transnistreană a unei fabrici aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar care, în realitate, este controlată de holdingul „Șeriff ”.