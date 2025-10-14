Scurgere masivă de date: Numerele de telefon ale lui Donald Trump Jr. și Anthony Albanese au fost publicate pe un site
Realitatea.md, 14 octombrie 2025 10:00
Numerele de telefon ale mai multor personalități, printre care premierul Australiei și Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site american, transmite Antena 3 CNN. Site-ul, care folosește inteligența artificială pentru a colecta informații de pe internet, afișează în continuare datele de contact ale celor doi, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă australiană
Acum 30 minute
10:00
Numerele de telefon ale mai multor personalități, printre care premierul Australiei și Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site american, transmite Antena 3 CNN. Site-ul, care folosește inteligența artificială pentru a colecta informații de pe internet, afișează în continuare datele de contact ale celor doi, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă australiană
10:00
Blocul Alternativa ia în calcul posibilitatea de a participa la negocieri pentru susținerea unui candidat tehnocrat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului. Potrivit lui Ceban, formațiunea ar putea lua parte la discuții privind formarea unui nou guvern, dacă premierul propus va fi din afara
Acum o oră
09:30
Ceban: Să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului; Sandu: Să muncim ca să fie una dintre capitalele UE # Realitatea.md
De Hramul Chișinăului, primarul Ion Ceban și președinta Maia Sandu au avut câte un mesaj de felicitare pentru chișinăuieni. În 2025, capitala țării noastre marchează 589 de ani de la prima atestare documentară. „De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii care dau viață Chișinăului și de tot ce reușim împreună. La mulți ani, Chișinău!
09:30
Președintele României, Nicuşor Dan, susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia. El a precizat că, atât timp cât Ucraina rezistă, țara noastră nu este amenințată din punct de vedere militar. Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor
Acum 2 ore
09:10
VIDEO Nicanor Ciochină a solicitat ca procesul să continue în lipsa sa. Are loc cercetarea corpurilor delicte # Realitatea.md
Ședința de judecată programată pentru 13 octombrie 2025 în dosarul în care Nicanor Ciochină este învinuit că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul faptei s-a desfășurat în lipsa inculpatului. Ciochină a solicitat ca procesul să continue fără prezența sa. Asta deși mama băiatului consideră că neprezentarea în
09:00
Declarații la RLIVE TV: 14 octombrie nu este nici Hramul și nici ziua Chișinăului. Este o zi inventată # Realitatea.md
Hramul Chișinăului nu are o origine strict religioasă sau laică. Invitații emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV au menționat că stabilirea acestei sărbători a fost influențată de mai multe evenimente, cum ar fi Ziua Vinului, Ziua Toamnei și Ziua Orașului. În timp, aceste idei s-au îmbinat, iar sărbătoarea a căpătat forma actuală – una
08:50
Cine ar fi potrivit ca premier și care ar trebui să fie prioritatea noului Guvern. Opinia expertului Ion Tăbîrță # Realitatea.md
Viitorul Guvern al Republicii Moldova ar trebui să aibă drept prioritate dezvoltarea economică, afirmă analistul politic Ion Tăbîrță, comentând la TV8 plecarea premierului Dorin Recean. Potrivit lui, mandatul lui Recean a fost unul reușit în domeniul securității și al funcționalității instituțiilor statului, însă creșterea economiei țării a rămas un punct slab pe parcursul mandatului său.
08:40
STOP CADRU la Curtea de Apel: Evghenia Guțul recunoaște că avea misiunea de a ține evidența banilor ex-partidului Șor # Realitatea.md
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor", condamnate la închisoare, au făcut luni, 13 octombrie curent, declaraţii prin teleconferință la Curtea de Apel Chișinău. Ambele susţin că sunt nevinovate, transmite TVR Moldova. Evghenia Guţul şi Svetlana Popan au participat la ședință prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut filma doar la
08:30
Chișinău celebrează Hramul: RLIVE transmite în direct programul – de la liturghie până la ultimul artist pe scenă # Realitatea.md
Orașul Chișinău, numit și „orașul din piatră albă", celebrează astăzi Hramul. Această tradiție a început în 1995, când sărbătoarea era marcată în a doua duminică a lunii octombrie. Cinci ani mai târziu, în anul 2000, s-a stabilit oficial ca Hramul orașului să fie marcat în fiecare an pe 14 octombrie, de sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii
08:20
Mașinile zburătoare sunt deja realitate. În Dubai, o companie chineză a prezentat un aparat de zbor tip dronă, cu decolare verticală. Vehiculul are 2 locuri și poate fi transportat în partea din spate a unui autoturism special. Proprietarii pot merge pe șosea, iar, când vor să evite traficul, opresc pe dreapta și își continuă drumul cu
Acum 4 ore
07:50
Ion Ceban, a declarat că blocul său politic va avea un rol important în noul Parlament, asumându-și poziția de opoziție. El a mulțumit alegătorilor care au susținut Alternativa, subliniind că țara are nevoie de o opoziție profesionistă și bine pregătită. „Eu vreau să mulțumesc sincer fiecărui alegător care și-a dat votul pentru blocul Alternativa. Iar,
07:30
Cursul valutar oficial pentru 14 octombrie: Euro aproape de 20 de lei, dolarul se menține sub 17 lei # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a anunțat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 14 octombrie. Astfel, un euro va fi cotat la 19 lei și 70 de bani, iar dolarul american va avea un curs de 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va valora 3 lei și 86 de bani, în timp
07:30
Horoscopul zilei de 14 octombrie 2025 aduce mai multă claritate în viețile nativelor din zodiac. Astrele favorizează conștientizarea dorințelor reale și asumarea responsabilității pentru propriul drum. Este un moment prielnic pentru reflecție, schimbare și acțiuni hotărâte. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai devenit mai precaută în relațiile personale, poate în urma unei recente dezamăgiri.
07:20
Astăzi, 14 octombrie de Hramul orașului Chișinău vom avea parte de cer noros. Vremea va fi fără precipitații esențiale, iar vântul va sufla slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la +16 grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +6 grade. La Nord, temperaturile diurne vor atinge până la +14 grade Celsius,
06:40
Atac aerian rusesc asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Spital grav afectat # Realitatea.md
Forțele ruse au atacat orașul Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru 30.000 de consumatori din trei districte, au anunțat oficialii locali, potrivit Reuters. Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a susținut, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram că forțele ruse au folosit bombe ghidate
Acum 12 ore
23:10
Seulul construiește primul buncăr nuclear civil sub un complex de locuințe. Când ar urma să fie gata # Realitatea.md
Seulul are de gând să construiască primul buncăr civil din capitala Coreei de Sud, capabil să reziste unui atac nuclear, sub un complex de locuințe sociale până în 2028, a declarat luni un oficial al administrației orașului, pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Coreei de Nord, relatează digi24.ro. Guvernul metropolitan și Seoul Housing
22:50
Un bărbat s-a prefăcut nevăzător 50 de ani şi a încasat peste un milion de euro. Cum a fost descoperit # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă după ce autorităţile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător mai bine de jumătate de secol. În tot acest timp a primit ilegal o pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, transmite adevărul.ro. Bărbatul a fost urmărit timp de
22:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că săptămâna aceasta va merge din nou la Washington pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump, scrie mediafax.ro. Volodimir Zelenski a anunţat că va călători la Washington „săptămâna aceasta" pentru a se întâlni cu preşedintele Donald Trump. Preşedintele ucrainean a făcut anunţul luni, într-o conferinţă de presă
22:10
Imagini dezolante la platformele de colectare a deșeurilor din municipiul Bălți: containere care nu mai fac față volumului de gunoi și resturi împrăștiate împrejur, transformate în depozite ilegale care se extind tot mai mult, transmite IPN. Primarul Alexandr Petkov, într-o postare pe Facebook intitulată „Referitor la situația creată de „teroriștii gunoieri" la Bălți", acuză conducerea
21:40
Spațiu modern inaugurat pentru elevii de la programul dual al Centrului de Excelență în Energetică și Electronică # Realitatea.md
Elevii care urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor beneficia de un nou spațiu modern, amenajat special pentru a-i sprijini în procesul educațional și a îmbunătăți condițiile de trai ale elevilor. Etajul 4 al căminului nr. 1 a fost complet renovat și dotat cu mobilier nou și
Acum 24 ore
21:10
Localitățile din Moldova pot accesa sprijin guvernamental pentru sisteme moderne de apă potabilă # Realitatea.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a lansat concursul pentru selectarea localităților care vor beneficia de sisteme moderne de apă potabilă. Programul se desfășoară în perioada 13 octombrie – 12 noiembrie și este destinat primăriilor de comune, sate, orașe și municipii. „Proiectul are drept obiectiv instalarea unor sisteme moderne de tratare a apei marca Q-DROP
20:30
Reziliența democrației și parcursul european al Republicii Moldova, discutate la Stockholm # Realitatea.md
Suedia este un partener-cheie al Republicii Moldova în promovarea obiectivelor de integrare europeană și consolidare a securității naționale. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, în cadrul unei vizite de lucru la Stockholm. „Suedia este un partener cheie al Republicii Moldova în promovarea obiectivelor de integrare europeană și de consolidare
19:10
Dodon are o opinie separată despre cauza pentru care Recean a renunțat la un nou mandat de premier # Realitatea.md
Dorin Recean a renunțat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, deoarece în cadrul partidului de guvernământ se înțelege foarte bine că, după cinci ani de conducere, situația economică este foarte proastă și va continua să se înrăutățească. Declarația a fost făcută de socialistul Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului „Patriotic" de opoziție, într-un interviu
18:40
Actorul de la Bălți Daniel Nideico vorbește despre rolul din filmul „Puterea Dragostei” care l-a dus în prăpastie # Realitatea.md
Filmul „Puterea Dragostei", regizat de Ivan Naniev, ajunge la Bălți în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2025, după premiera de la Chișinău care a atras atenția publicului și a criticilor. Printre actorii care au impresionat se numără Daniel Nideico, tânărul de doar 18 ani de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, aflat
18:10
Culturista din Republica Moldova Leonida Ciobu a obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională Olympia Wellness 2025, clasându-se pe locul 5 cu un total de 25 de puncte. Rezultatul o plasează printre cele mai bune atlete din lume în această categorie, dominată în mare parte de reprezentantele Braziliei. Primele trei locuri au fost câștigate de
18:00
În condițiile în care coaliția este departe de a lua o decizie cu privire la alegerile parțiale din București, acestea ar putea fi organizate abia anul viitor, adică la luni distanță față de termenul indicat de lege. Amânarea aduce unele avantaje, însă nu pentru toată lumea. Termenul de 90 de zile pentru organizarea alegerilor parțiale a
17:40
Flashmob în PAS: Colegi de partid și oficiali îi spun mulțumesc lui Recean, după ce și-a anunțat plecarea din politică # Realitatea.md
După ce Dorin Recean și-a anunțat retragerea din politică, mai mulți oficiali, foști subalterni, dar și colegi de partid i-au transmis mesaje de sprijin. Aceștia i-au apreciat activitatea, au făcut unele ironii și i-au spus mulțumesc. Mai mulți miniștri și foști angajați ai Guvernului au relatat despre experiența lor de muncă alături de premier. Unii
17:40
Doliu în lumea teatrului: Vladimir Cantor, scenograful Teatrului „Licurici”, a trecut în neființă # Realitatea.md
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Vladimir Cantor, pictor scenograf-șef al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici", personalitate marcantă a artei scenografice din Republica Moldova. Din 1972 și până în prezent, Vladimir Cantor a activat la Teatrul „Licurici", unde a contribuit esențial la modernizarea scenografiei în teatrul de păpuși din Republica
17:40
„Puterea Dragostei” ajunge la Bălți! Filmul va fi proiectat trei seri la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” # Realitatea.md
Filmul „Puterea Dragostei", semnat de Ivan Naniev, va fi proiectat la Bălți pe
17:30
Fără permis, fără numere de înmatriculare și cu alcool în sânge: Un motociclist, documentat de polițiști # Realitatea.md
Un bărbat de 32 de ani este documentat de polițiști după ce a fost prins conducând o motocicletă neînmatriculată, fără permis de conducere și în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în localitatea Fîrlădeni, raionul Căușeni. În urma testării alcoolscopice, rezultatul a arătat o concentrație de 1,19 mg/l alcool în aerul expirat. […] Articolul Fără permis, fără numere de înmatriculare și cu alcool în sânge: Un motociclist, documentat de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Depășire periculoasă pe traseul Chișinău–Leușeni. Un accident a fost evitat în ultima clipă # Realitatea.md
O depășire riscantă efectuată de un șofer pe traseul Chișinău–Leușeni, în după-amiaza zilei de 10 octombrie, ora 15:20, a fost la un pas să provoace o tragedie. Imagini video publicate pe rețelele sociale surprind momentul în care un automobil a intrat pe contrasens, depășind un TIR pe un sector de drum în pantă, fără a […] Articolul VIDEO Depășire periculoasă pe traseul Chișinău–Leușeni. Un accident a fost evitat în ultima clipă apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California # Realitatea.md
Zvonurile despre o posibilă relație între cântăreața americană Katy Perry și fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, au fost confirmate de imagini recente publicate de Daily Mail. Fotografiile îi surprind pe cei doi într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei, în largul coastei Santa Barbara (California), la sfârșitul lunii septembrie. În imagini, Katy Perry, […] Articolul Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Chișinăul va avea parte de o zi de hram fără precipitații, potrivit prognozei meteorologice pentru perioada 14–15 octombrie 2025. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, din direcția nord-vest. Meteorologii anunță temperaturi de toamnă. Ziua, valorile termice vor oscila între +10 și +16°C. Noaptea, se vor înregistra minime de +3..+8°C, […] Articolul Vreme frumoasă de hramul Chișinăului. Va fi soare, dar cu dinți apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
FOTO Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații: Autobuzele 47 și 48 își schimbă orarul # Realitatea.md
Începând de luni, 13 octombrie, elevii din Ciorescu nu vor mai fi nevoiți să aștepte mult în stații, întrucât orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de programul lecțiilor. „Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura […] Articolul FOTO Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații: Autobuzele 47 și 48 își schimbă orarul apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Din 2026, transportul între localități va fi mai scump: Prețurile cresc cu până la 20% # Realitatea.md
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de pasageri pe rute între localități ar putea crește cu până la 20%, odată cu aplicarea unei noi metodologii de calcul, anunțată de Guvern. Hotărârea urmează să fie aprobată miercuri de Cabinetul de miniștri, scrie ipn.md. Noua formulă de stabilire a tarifelor promite transparență și predictibilitate, […] Articolul Din 2026, transportul între localități va fi mai scump: Prețurile cresc cu până la 20% apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Kievul acuză Moscova că a conectat centrala nucleară Zaporojie la reţeaua electrică a Rusiei # Realitatea.md
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Rusia că a întrerupt deliberat conexiunea electrică externă a centralei nucleare din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o reconecta la rețeaua electrică a Federației Ruse, relatează Reuters. „Rusia a întrerupt intenționat conexiunea centralei cu rețeaua ucraineană pentru a testa forțat reconectarea la rețeaua rusă”, […] Articolul Kievul acuză Moscova că a conectat centrala nucleară Zaporojie la reţeaua electrică a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Au primit o nouă șansă la viață. Două persoane aflate în stop cardio-respirator, salvate de medici # Realitatea.md
Două persoane din nordul țării au fost salvate de medici sâmbătă, 11 octombrie, după ce au suferit un stop cardio-respirator. Potrivit CNAMUP, unui bărbat de 65 de ani i s-a făcut rău pe stradă, s-a prăbușit la pământ și era inconștient. Ambulanța a fost chemată de ruda acestuia. „Cazul a fost încadrat în categoria de […] Articolul Au primit o nouă șansă la viață. Două persoane aflate în stop cardio-respirator, salvate de medici apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma unei coliziuni între două trenuri de mare viteză în Slovacia, a anunțat luni ministrul de Interne, Matus Sutaj Estok. Până acum nu au fost raportate decese. Cu toate acestea, echipele de salvare au spus că cel puțin două persoane se află în stare critică. Ministrul Sănătății, […] Articolul Accident feroviar grav în Slovacia. Aproape 100 de persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
30 de zile de arest pentru cei doi bărbați reținuți în cazul tentativei de contrabandă cu țigări la vama Leușeni-Albița # Realitatea.md
Cei doi bărbați reținuți în dosarul tentativei de contrabandă cu aproape un milion de țigări, depistate în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a solicitat aplicarea măsurii preventive. Decizia […] Articolul 30 de zile de arest pentru cei doi bărbați reținuți în cazul tentativei de contrabandă cu țigări la vama Leușeni-Albița apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Un nou val de solidaritate și implicare civică prinde contur în rândul tinerilor din Republica Moldova. Pentru prima dată, inițiativa internațională Solidarity Action Day (SAD) ajunge și la noi în țară, oferind oportunitatea tinerilor să combine experiența practică cu spiritul civic. Creat în 1964, programul se desfășoară anual în peste zece țări europene și are […] Articolul Solidarity Action Day ajunge pentru prima dată în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Submarinul rusesc „Novorosiisk”, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO # Realitatea.md
O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieșit la suprafață, săptămâna trecută, în largul coastelor Bretaniei, a anunțat Comandamentul maritim al NATO. „O fregată a marinei franceze care supraveghează apropierile maritime ale Alianței a semnalat prezența unui submarin rusesc ieșind la suprafață în largul coastei Bretaniei. NATO este pregătită să […] Articolul Submarinul rusesc „Novorosiisk”, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Chișinăul se pregătește de hram: Scena e montată, iar artiștii fac ultimele repetiții # Realitatea.md
Pregătirile pentru Hramul Chișinăului sunt în plină desfășurare. În Piața Marii Adunări Naționale a fost montată scena principală, iar artiștii fac ultimele repetiții. În apropiere au fost amenajate spațiile pentru târgurile producătorilor locali, unde vizitatorii vor găsi suvenire, produse tradiționale și bucate. Liturghia de Hram va începe la ora 08:00 la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, […] Articolul Chișinăul se pregătește de hram: Scena e montată, iar artiștii fac ultimele repetiții apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Răzbunare macabră: un bărbat a furat crucea soacrei din cimitir și a lăsat-o în fața casei fostei soții # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani din județul Neamț, România, este cercetat penal pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după un gest șocant motivat de răzbunare. Potrivit Monitorul de Neamț, bărbatul ar fi furat crucea de la mormântul soacrei sale și ar fi abandonat-o în fața locuinței fostei soții, care îl părăsise recent. […] Articolul Răzbunare macabră: un bărbat a furat crucea soacrei din cimitir și a lăsat-o în fața casei fostei soții apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Atenție, moldoveni! Transportul public din Grecia va fi perturbat pe 14 octombrie din cauza unei greve # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că pe 14 octombrie este anunțată o grevă națională, care ar putea provoca perturbări semnificative în transportul public rutier, feroviar și maritim. În acest context, autoritățile îndeamnă moldovenii să verifice orarul mijloacelor de transport în comun pe 14 octombrie 2025, consultând […] Articolul Atenție, moldoveni! Transportul public din Grecia va fi perturbat pe 14 octombrie din cauza unei greve apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
128 din 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termoelectric. Despre acest lucru a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astăzi, 13 octombrie. Totodată, el a mai adăugat că în suburbii, 23 din 27 de grădinițe […] Articolul Majoritatea școlilor și grădinițelor din Chișinău sunt conectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Numele posibililor șefi de Guvern, după validarea Legislativului: De la Gherman și Grosu până la oameni de afaceri # Realitatea.md
Deși numele potențialului candidat al PAS la funcția de șef al Guvernului au a fost încă anunțat, în spațiul public există deja mai multe speculații cu referire la subiect. Primul pe lista potențialilor prim-miniștri ar fi chiar liderul PAS, Igor Grosu, dar și vicepreședinta PAS Doina Gherman. Conform Telegraph Moldova, numele celor doi este luat […] Articolul Numele posibililor șefi de Guvern, după validarea Legislativului: De la Gherman și Grosu până la oameni de afaceri apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
A fost acordat ultimul Nobel. Trei economiști l-au câștigat pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație” # Realitatea.md
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat luni, 13 octombrie, economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, pentru contribuțiile lor la înțelegerea creșterii economice bazate pe inovație, a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe. Potrivit comunicatului oficial, jumătate din premiu i-a revenit lui Joel Mokyr, „pentru identificarea premiselor pentru o creștere susținută prin […] Articolul A fost acordat ultimul Nobel. Trei economiști l-au câștigat pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Moldova, pe podium la Campionatul Mondial de para powerlifting. Victoria Rotaru a obținut bronzul # Realitatea.md
Performanță istorică pentru Republica Moldova. Victoria Rotaru a câștigat bronzul la Campionatul Mondial de para powerlifting, categoria juniori. „Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori. Sportiva a intrat în posesia medaliei […] Articolul Moldova, pe podium la Campionatul Mondial de para powerlifting. Victoria Rotaru a obținut bronzul apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Proiectul bugetului pentru anul 2025 va fi prezentat pentru a opta oară în această miercure, 15 octombrie. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței municipale din 13 octombrie. Autoritățile municipale au menționat că, în pofida tentativelor de a bloca activitatea Primăriei, aceasta continuă să funcționeze în regim normal, iar proiectele și […] Articolul Bugetul Chișinăului pentru 2025 va fi prezentat miercuri pentru a opta oară apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Grevă în aeroporturile din Roma. Călătorii, avertizați de posibile întârzieri și anulări de zboruri # Realitatea.md
Italia se confruntă cu o grevă de patru ore în aeroporturile internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino, anunțată de sindicatele angajaților din sectorul aerian. Protestul are loc în intervalul 12:00–16:00, ora locală, și vizează nemulțumirile privind reînnoirea contractului colectiv de muncă. Sindicaliștii critică faptul că noul contract, care va intra în vigoare abia la 1 […] Articolul Grevă în aeroporturile din Roma. Călătorii, avertizați de posibile întârzieri și anulări de zboruri apare prima dată în Realitatea.md.
