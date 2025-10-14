CNPF avertizează asupra informațiilor false privind TUX și returnarea banilor
Subiectul Zilei, 14 octombrie 2025 10:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pierdute prin colaborarea cu structuri internaționale. CNPF neagă orice implicare în astfel de inițiative […] Articolul CNPF avertizează asupra informațiilor false privind TUX și returnarea banilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 15 minute
10:00
Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: aproape 100 de răniți, dintre care două în stare critică # Subiectul Zilei
Un grav accident feroviar a avut loc luni, 13 octombrie 2025, în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în districtul Rožňava, regiunea Košice, Slovacia. Două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul s-a produs în jurul […] Articolul Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: aproape 100 de răniți, dintre care două în stare critică apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pierdute prin colaborarea cu structuri internaționale. CNPF neagă orice implicare în astfel de inițiative […] Articolul CNPF avertizează asupra informațiilor false privind TUX și returnarea banilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
09:00
Un studiu recent arată că fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie. Rata sărăciei în rândul minorilor este de aproximativ 33%, iar situația s-a înrăutățit față de anii precedenți. Cele mai afectate sunt familiile cu venituri mici, părinți șomeri sau migranți, precum și cele din mediul rural. Mulți copii se confruntă zilnic […] Articolul Peste 33% dintre copiii moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
08:10
Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” # Subiectul Zilei
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze bugetul […] Articolul Denis Șova: „Cel mai bun cadou de Hramul Chișinăului este adoptarea bugetului capitalei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
18:10
Primăria Chișinău anunță amânarea conectării la agentul termic a Grădiniței nr. 125 # Subiectul Zilei
Aproape toate grădinițele din Chișinău au fost conectate la agentul termic, însă două instituții de educație timpurie rămân fără căldură. Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, astăzi, 13 octombrie, urma să fie conectată la agentul termic Grădinița nr. 125 din sectorul Ciocana. Din păcate, conectarea a fost amânată din cauza unei defecțiuni tehnice la rețeaua internă […] Articolul Primăria Chișinău anunță amânarea conectării la agentul termic a Grădiniței nr. 125 apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu perioade de înnorări trecătoare și temperaturi moderate pe parcursul zilei. Noaptea, însă, valorile termice vor scădea semnificativ, iar în zonele de nord și centru se așteaptă înghețuri izolate și brumă. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și +17 grade Celsius, în […] Articolul Cer variabil și posibile înghețuri izolate în următoarele zile apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Elevii din Ciorescu ajung mai repede acasă: orarul autobuzelor nr. 47 și 48, ajustat după lecții # Subiectul Zilei
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău.La solicitarea locuitorilor […] Articolul Elevii din Ciorescu ajung mai repede acasă: orarul autobuzelor nr. 47 și 48, ajustat după lecții apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Hramul Chișinăului: Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-un tărâm al tradițiilor și muzicii # Subiectul Zilei
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile și activitățile pentru întreaga familie vor crea o atmosferă plină de culoare și voie bună. Seara va fi încununată de un spectacol muzical, promițând distracție și […] Articolul Hramul Chișinăului: Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-un tărâm al tradițiilor și muzicii apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
O operațiune a poliției de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești (Oficiul Leova), a dus la dejucarea unei tentative de contrabandă cu țigarete la frontiera de stat cu România. În cadrul acțiunii au fost confiscate peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei. Totodată, au fost ridicate […] Articolul Un cetățean al R. Moldova a fost reținut, două mașini confiscate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție # Subiectul Zilei
Un bărbat de 51 de ani din județul Neamț este cercetat penal după ce a sustras crucea funerară de la mormântul soacrei sale, cu scopul de a o folosi în scop de răzbunare împotriva soției care l-a părăsit. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 octombrie, când bărbatul a intrat în cimitirul parohiei […] Articolul Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a descoperit, în ultima săptămână, 17 documente de călătorie falsificate. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni (5 cazuri), urmate de Palanca (3 cazuri), Sculeni (2 cazuri), Costești (2 cazuri), Otaci (2 cazuri) și Tudora (1 caz). Toate documentele suspecte […] Articolul Poliția de Frontieră a depistat 17 documente false într-o săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
O tragedie a avut loc în orașul Bologna, Italia, unde o femeie de 85 de ani a murit după ce a suferit arsuri grave în propria locuință. Îngrijitoarea acesteia, o femeie din Republica Moldova, este anchetată pentru posibilă neglijență în serviciu. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 9:00, într-un […] Articolul Ancheta în Italia după moartea unei bătrâne arse de vie apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Recean, decizia vine după o perioadă intensă, marcată de reforme și de apropierea țării de obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană, […] Articolul Sfârșit de capitol: Dorin Recean părăsește Guvernul și viața politică apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Cutremur puternic în zona Vrancea: magnitudine 5,2, resimțit și în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Un cutremur s-a produs duminică seara, 12 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul a avut loc la ora 20:48, la o adâncime de 121,6 km, având o magnitudine de 3,7, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite subiectulzilei.md cu referire la Știri.md. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50 […] Articolul Cutremur puternic în zona Vrancea: magnitudine 5,2, resimțit și în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Un cerb nobil a fost lovit de o mașină sâmbătă dimineața, în jurul orei 7:00, pe traseul R1, în apropierea satului Bahmut, raionul Călărași. Automobilul de marca Dacia Duster, condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, a fost grav avariat în urma impactului. Din păcate, animalul a decedat din cauza rănilor suferite. […] Articolul Cerb nobil ucis de mașină lângă Bahmut apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le mulțumesc mult pentru dedicație și pentru tot ce am reușit să realizăm împreună”, a declarat edilul Capitalei, evidențiind implicarea lor în proiectele municipale și munca […] Articolul Ion Ceban: Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Chișinăul în Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un bărbat din raionul Fălești a fost condamnat la închisoare după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis de instanță în favoarea fostei soții și a copiilor săi. Deși ordinul prevedea interdicții clare — de a se apropia de locuința victimei sau de a comunica cu ea — agresorul a ignorat măsurile. […] Articolul Sentință cu închisoare pentru neexecutarea măsurilor impuse victimelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
În doar câteva zile, autoritățile au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului # Subiectul Zilei
În ultimele zile, Poliția din raionul Căușeni a depistat mai mulți șoferi aflați în stare de ebrietate avansată la volan. Unul dintre cazuri a avut loc în noaptea de 9 octombrie, în satul Hagimus, când un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil „Opel”, a fost oprit pentru verificări. Testul alcoolscopic a […] Articolul În doar câteva zile, autoritățile au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Ion Ceban: Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă prin „investigații” despre donații # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații” privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată prin așa-zise investigații care arată că angajații unor întreprinderi municipale ar fi făcut donații pentru bloc. În realitate, doar câteva persoane au contribuit benevol”, a […] Articolul Ion Ceban: Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă prin „investigații” despre donații apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Satul Catranîc va beneficia de investiții majore în infrastructură și cultură până la sfârșitul anului 2025 # Subiectul Zilei
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. […] Articolul Satul Catranîc va beneficia de investiții majore în infrastructură și cultură până la sfârșitul anului 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Estonia a decis să închidă temporar drumul care traversează porțiunea de teritoriu rus cunoscută sub numele de „Saatse Boot”, ca măsură de precauție după ce autoritățile au observat prezența unui grup de soldați ruși în zonă. Deși nu există o amenințare directă, autoritățile estoniene au luat această decizie pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru […] Articolul Măsură de precauție după observarea unui grup de soldați ruși în zonă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
10:00
La Râbnița, cinci persoane — printre care trei copii — au suferit intoxicare cu gaz, provocând agitare și mobilizare imediată din partea serviciilor de urgență. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, iar primele intervenții au implicat angajați ai Poliției, ai serviciului de urgență 112 și echipe medicale. Victimele au fost transportate la spital pentru tratament și […] Articolul Alertă la locuință: intervenție promptă a salvatorilor și investigații în curs apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Un incendiu extrem de violent a mistuit întreaga mănăstire Bernaga, situată în La Valletta Brianza, în nordul Italiei. Clădirea, edificiu religios cu o vechime de peste 400 de ani, a fost distrusă aproape în totalitate, iar opera de artă și obiectele liturgice valoroase păstrate acolo au suferit pagube ireparabile. În timpul flăcărilor, cele peste 20 […] Articolul Clădire din secolul al XVII-lea distrusă, maici salvate, opere de artă pierdute apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional # Subiectul Zilei
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment au participat peste 900 de sportivi din 35 de țări, care au adus în fața publicului un spectacol plin de emoție, rafinament și pasiune pentru […] Articolul Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Frontiera închisă, acuzații reciproce și intervenții diplomatice în criza din regiune # Subiectul Zilei
Pakistanul și Afganistanul au fost implicate în confruntări militare intense care au dus la moartea a 58 de soldați pakistanezi. În urma violențelor, autoritățile din Islamabad au decis să închidă principalele puncte de trecere a frontierei — Torkham, Chaman și alte zone mai mici precum Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan. Potrivit Ministerului Apărării din […] Articolul Frontiera închisă, acuzații reciproce și intervenții diplomatice în criza din regiune apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
În punctul de trecere a frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni au fost depistaţi la controlul de frontieră cu remorci care purtau numere de înmatriculare false. Fiecare conducea un ansamblu format din autoturism plus remorcă, iar numerele falsificate corespundeau însemnelor autorităţilor din Franţa, respectiv Belgia. Verificările au arătat că remorcile respective nu sunt înmatriculate în circulaţie […] Articolul Control vamal: Remorcile tractate cu numere false identificate la Sculeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Ambuteiaj colosal în China: milioane de mașini blocate la finele sărbătorii naționale # Subiectul Zilei
O aglomerație masivă s-a format la stația de taxare Wuzhuang, una dintre cele mai mari din China, după încheierea sărbătorii naționale care a durat opt zile. Milioane de călători au încercat să revină acasă, ceea ce a dus la un blocaj de trafic de proporții: mai multe zeci de benzi de drum au fost complet […] Articolul Ambuteiaj colosal în China: milioane de mașini blocate la finele sărbătorii naționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Un raport recent arată că peste o treime dintre copiii din Republica Moldova trăiesc în sărăcie absolută, iar aproape una din șase familii se confruntă cu lipsuri extreme. Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative: aproape jumătate dintre copiii din sate trăiesc sub pragul sărăciei, în timp ce în orașe rata este de […] Articolul Situație îngrijorătoare: Copiii din mediul rural sunt cei mai afectați de sărăcie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Regiuni întregi din Ucraina, fără curent după atacurile asupra infrastructurii energetice # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, armata rusă a vizat mai multe obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la pene de curent prelungite în regiunile Sumî, Harkov, Poltava, Donețk, Cernigov, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Zaporojie, Kirovohrad și în capitala Kiev. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în multe zone, iar numeroase localități au rămas fără energie electrică […] Articolul Regiuni întregi din Ucraina, fără curent după atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Grav accident în Chișinău: Poliția investighează circumstanțele producerii coliziunii # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din sectorul Râșcani al Capitalei. Două autoturisme au fost grav avariate în urma coliziunii, iar una dintre mașini a fost proiectată într-un stâlp de pe acostament.La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au acordat îngrijiri […] Articolul Grav accident în Chișinău: Poliția investighează circumstanțele producerii coliziunii apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un cetățean irakian, vizat de o hotărâre de arest internațional, a fost extrădat recent în Republica Moldova și plasat în arest preventiv. Autoritățile investighează faptele pentru care este căutat, iar individul urmează să răspundă penal în fața justiției moldovenești. Arestarea face parte din cooperarea dintre instituțiile de drept moldovenești și partenerii internaționali, iar procedura de […] Articolul Un irakian căutat internațional, adus în Moldova și plasat în arest apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Autoritățile belgiene au dejucat o tentativă de atac terorist asupra premierului Bart De Wever, după ce trei tineri au fost arestați în orașul Anvers. Aceștia sunt acuzați de planificarea unui atac jihadist folosind o dronă încărcată cu explozibili. În urma perchezițiilor efectuate în cartierul Deurne, situat la câțiva sute de metri de reședința premierului, poliția […] Articolul Tentativă de atac terorist asupra premierului belgian Bart De Wever dejucată apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Tentativă de introducere ilegală în Moldova: Străin prins cu produse injectabile nedeclarate # Subiectul Zilei
Un cetățean israelian a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova cu produse injectabile nedeclarate. În valiza acestuia, autoritățile au depistat mai multe fiole și seringi destinate procedurilor cosmetice, care nu erau însoțite de documentația necesară pentru a fi importate legal. Pe numele străinului […] Articolul Tentativă de introducere ilegală în Moldova: Străin prins cu produse injectabile nedeclarate apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Impact spectaculos în Capitală: Lamborghini Urus avariat grav la intersecția Traian-Dacia # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, în jurul orei 23:51, un accident rutier a avut loc în centrul Chișinăului, la intersecția bulevardelor Traian și Dacia. Un Lamborghini Urus, evaluat la peste 250.000 de euro, s-a ciocnit cu un automobil de marcă Volkswagen. Ambele vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Ofițerul de presă al […] Articolul Impact spectaculos în Capitală: Lamborghini Urus avariat grav la intersecția Traian-Dacia apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
O femeie în vârstă de 59 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil BMW X4, într-un accident petrecut ieri-seară în Orhei, pe strada 31 August, în jurul orei 19:41. Victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii de pietoni, moment în care a fost acroșată de mașină. În urma […] Articolul Femeie lovită mortal de un BMW, pe strada 31 August din Orhei apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un cutremur de magnitudinea 7,5 a lovit coastele sudice ale Filipinelor, provocând panică și determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami. Seismul s-a produs în largul regiunii Davao Oriental, în jurul dimineții, la o adâncime estimată de aproximativ 20 km. Populația din zonele costiere a primit instrucțiuni de evacuare către zone mai înalte, iar pescarii și […] Articolul Cutremur puternic de magnitudinea 7,5 în Filipine: avertizări de tsunami apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Primăria investește în educație: Cantina și blocurile sanitare de la „Antonin Ursu” se modernizează # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii […] Articolul Primăria investește în educație: Cantina și blocurile sanitare de la „Antonin Ursu” se modernizează apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Tragedie la Vulcănești: intoxicație cu monoxid de carbon suspectată în cazul unei femei decedate # Subiectul Zilei
O femeie din Vulcănești a fost găsită fără suflare la domiciliul său, iar primele investigații indică o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, pentru a desfășura cercetări și a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Momentan, casa femeii este verificată pentru sursele potențiale de monoxid de carbon — sobă […] Articolul Tragedie la Vulcănești: intoxicație cu monoxid de carbon suspectată în cazul unei femei decedate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Situația la frontieră: peste 58.000 de traversări într-o zi, mai multe încălcări depistate # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 58.863 de traversări, sensul de ieșire din țară depășind intrările. Majoritatea celor care au trecut frontiera au fost cetățeni străini (35.409), în timp ce moldovenii au reprezentat 23.454 dintre traversări. Frontieră cu România a înregistrat cele mai multe treceri, […] Articolul Situația la frontieră: peste 58.000 de traversări într-o zi, mai multe încălcări depistate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Poliția destructurează rețea de trafic de droguri: Trei bărbați reținuți în Chișinău și Ialoveni # Subiectul Zilei
Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă […] Articolul Poliția destructurează rețea de trafic de droguri: Trei bărbați reținuți în Chișinău și Ialoveni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
O directoare de grădiniță din Rezina nu și-a îndeplinit obligația legală de a depune declarațiile de avere și interese personale timp de opt ani. Este vorba de Nina Botnarencu, directoarea Grădiniței-creșă nr. 1 „Leagănul Copilăriei”. Din 2015 până în 2021 a asigurat interimatul, iar din 2023 până în prezent deține oficial funcția. Ultima declarație depusă […] Articolul Directoare sancționată după ce nu a depus declarații de avere pentru 8 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Coliziune frontală la Iabloana: tânără intră pe contrasens, pompieri și ambulanță la fața locului # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni”, în apropierea satului Iabloana din raionul Glodeni. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, pompierilor și ambulanţei. Potrivit poliției, o tânără de 21 de ani, la volanul unui Mercedes, a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Autovehiculul a intrat […] Articolul Coliziune frontală la Iabloana: tânără intră pe contrasens, pompieri și ambulanță la fața locului apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
În bărbat din raionul Criuleni a fost surprins distrugându-și propria mașină în momentul în care un executor judecătoresc a venit să o confişte. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2025 și a fost confirmat de autoritățile locale. Potrivit informațiilor disponibile, proprietarul automobilului avea o datorie de peste 100.000 de lei pentru neplata pensiei alimentare […] Articolul Bărbat din Criuleni își distruge mașina înainte de a fi confiscată apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
O femeie în vârstă de 60 de ani a decedat luni, după ce a vizitat atracţia „Haunted Mansion” de la Disneyland, care în prezent are tema „The Nightmare Before Christmas”. După ce a ieșit din atracţie, femeia nu a mai reacţionat. Personalul de securitate i-a acordat primul ajutor, iar paramedicii au transportat-o la un spital […] Articolul Tragedie la Disneyland: femeie moare după ce vizitează „Haunted Mansion” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul asupra unei proliferări de scheme frauduloase de investiții online, operate de platforme dubioase. „Experți” falși contactează persoane prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Viber, creând grupuri de „investiții” conduse de pretinși „mentori” sau „experți crypto”. Metoda folosită include promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale, retrageri […] Articolul Risc crescut de escrocherii în domeniul investițiilor online – avertismentul CNPF apare prima dată în Subiectul Zilei.
9 octombrie 2025
18:00
La Căușeni, un tânăr motociclist de 17 ani a fost rănit într-un accident rutier, după ce vehiculul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un alt autovehicul. Evenimentul s-a petrecut în cursul zilei. La fața locului au intervenit brigăzile medicale și poliția pentru a acorda asistență victimei și a documenta circumstanțele producerii accidentului. […] Articolul Motociclist de 17 ani, rănit în urma unui accident rutier la Căușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Ecosistem afectat: specialiștii investighează poluarea Râului Răut în Rezervația „Orheiul Vechi” # Subiectul Zilei
Un fenomen ecologic alarmant a fost semnalat recent în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”: râul Răut a fost contaminat cu deșeuri de origine necunoscută, iar fauna acvatică — pești, raci și amfibieni — a început să fie afectată și găsită moartă pe suprafața apei. Instituțiile de mediu, împreună cu Direcția Biodiversitate și Patrimoniu Natural, au prelevat […] Articolul Ecosistem afectat: specialiștii investighează poluarea Râului Răut în Rezervația „Orheiul Vechi” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un control vamal efectuat la punctul de trecere a frontierei Costești a scos la iveală un lot de preparate injectabile și medicamente transportate într-un autocar, fără a fi declarate autorităților. Autocarul efectua o rută neregulată și transporta pasageri, dar și transmisiuni neînsoțite. Autoritățile au identificat bunurile în compartimentul bagajelor și le-au ridicat pentru expertiză. Persoana […] Articolul Medicamente și fiole ascunse, depistate într-un autocar la Vama Costești apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Un bărbat a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce a încercat să fure din bagajele unui pasager. Incidentul a fost semnalat de personalul aeroportului, iar suspectul a fost prins în flagrant în timp ce încerca să sustragă bunurile. Forțele de ordine au intervenit imediat, ridicând bărbatul pentru audieri. Acesta urmează să fie […] Articolul Bărbat reținut la Aeroportul Chișinău pentru furt din bagaje apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Moldova participă la „Săptămâna Codificării Europene” – inițiativă a Comisiei Europene # Subiectul Zilei
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „Săptămâna Codificării Europene” pentru a promova abilitățile digitale și educația în domeniul tehnologiei. Acțiunea este parte a unui efort mai amplu al Uniunii Europene de a crește competențele digitale în rândul cetățenilor și de a pregăti societățile pentru provocările viitorului. În cadrul săptămânii vor fi organizate workshopuri, ateliere de […] Articolul Moldova participă la „Săptămâna Codificării Europene” – inițiativă a Comisiei Europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.