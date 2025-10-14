În timp ce așteaptă undă verde pentru Tomahawk, Zelenski prezintă planul cu banii pe masă pentru rachetele americane
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
08:40
Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA # ProTV.md
Un microfon uitat deschis a surprins o discuție neaşteptată între Trump şi preşedintele Indoneziei. Ce i-a promis liderul SUA
Acum 15 minute
08:30
Trump și Macron, moment viral pe rețelele sociale la summitul din Egipt. Gestul care i-a amuzat pe internauți - VIDEO # ProTV.md
Trump și Macron, moment viral pe rețelele sociale la summitul din Egipt. Gestul care i-a amuzat pe internauți - VIDEO
Acum 30 minute
08:20
În timp ce așteaptă undă verde pentru Tomahawk, Zelenski prezintă planul cu banii pe masă pentru rachetele americane # ProTV.md
În timp ce așteaptă undă verde pentru Tomahawk, Zelenski prezintă planul cu banii pe masă pentru rachetele americane
Acum o oră
08:10
La mulți ani, Chișinău! Capitala împlinește astăzi 589 de ani. Cum va fi sărbătorit Hramul orașului și pe ce străzi a fost suspendat traficul rutier # ProTV.md
La mulți ani, Chișinău! Capitala împlinește astăzi 589 de ani. Cum va fi sărbătorit Hramul orașului și pe ce străzi a fost suspendat traficul rutier
08:10
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:50
Vasile Tofan refuză propunerea de a deveni prim-ministru, invocând angajamente profesionale. Băluţel: „Nu este disponibil pentru a prelua funcția” # ProTV.md
Vasile Tofan refuză propunerea de a deveni prim-ministru, invocând angajamente profesionale. Băluţel: „Nu este disponibil pentru a prelua funcția”
21:50
Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt. Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura # ProTV.md
Trump a arătat o foaie a acordului istoric de pace semnat în Egipt. Ce conține, de fapt, înțelegerea pe care și-a pus semnătura
21:40
În plină intensificare a negocierilor pentru livrarea rachetelor Tomahawk, Zelenski anunță că se întâlnește cu Trump: Unele lucruri nu se pot discuta la telefon # ProTV.md
În plină intensificare a negocierilor pentru livrarea rachetelor Tomahawk, Zelenski anunță că se întâlnește cu Trump: Unele lucruri nu se pot discuta la telefon
21:20
Marea surpriză în calificările la Mondial a venit din apropierea Cercului Polar nordic. Insulele Feroe au înregistrat a patra victorie în actuala campanie, câștigând în fața Cehiei - VIDEO # ProTV.md
Marea surpriză în calificările la Mondial a venit din apropierea Cercului Polar nordic. Insulele Feroe au înregistrat a patra victorie în actuala campanie, câștigând în fața Cehiei - VIDEO
21:20
Revenire superbă pentru tenismenul Radu Albot în finala calificărilor la un turneu challenger din Grecia - VIDEO # ProTV.md
Revenire superbă pentru tenismenul Radu Albot în finala calificărilor la un turneu challenger din Grecia - VIDEO
21:20
Danezul Rasmus Hojlund marchează în al patrulea meci consecutiv pentru club și națională - VIDEO # ProTV.md
Danezul Rasmus Hojlund marchează în al patrulea meci consecutiv pentru club și națională - VIDEO
21:20
Ghana este a cincea țară africană, care și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic - VIDEO # ProTV.md
Ghana este a cincea țară africană, care și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic - VIDEO
21:20
Locuitorii și turiștii din capitala Chinei au avut parte, în acest weekend, de un spectacol impresionant de lumini - VIDEO # ProTV.md
Locuitorii și turiștii din capitala Chinei au avut parte, în acest weekend, de un spectacol impresionant de lumini - VIDEO
21:10
România BATE Austria la ultima fază și începe să facă iar CALCULE pentru Mondial - VIDEO
21:10
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori - VIDEO # ProTV.md
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori - VIDEO
21:00
Comunitate în stare de șoc după ce o femeie a fost găsită fără suflare, iar soțul e reținut pentru omor: „Nu cred că el a făcut asta”. Ce spun autoritățile - VIDEO # ProTV.md
Comunitate în stare de șoc după ce o femeie a fost găsită fără suflare, iar soțul e reținut pentru omor: „Nu cred că el a făcut asta”. Ce spun autoritățile - VIDEO
21:00
Naționala masculină a Moldovei la tenis de masă a debutat cu un eșec la limită în cadrul Europeanului printre echipe - VIDEO # ProTV.md
Naționala masculină a Moldovei la tenis de masă a debutat cu un eșec la limită în cadrul Europeanului printre echipe - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.10.2025
Acum 24 ore
19:30
Președinția franceză a anunțat noua componență a cabinetului condus de Sebastian Lecornu - VIDEO # ProTV.md
Președinția franceză a anunțat noua componență a cabinetului condus de Sebastian Lecornu - VIDEO
19:20
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului - VIDEO # ProTV.md
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului - VIDEO
19:20
Doi viceprimari ai Chișinăului demisionează pentru a deveni deputați. Ion Ceban promite să anunțe curând înlocuitorii - VIDEO # ProTV.md
Doi viceprimari ai Chișinăului demisionează pentru a deveni deputați. Ion Ceban promite să anunțe curând înlocuitorii - VIDEO
19:20
Donald Trump anunță încheierea războiului Israel–Hamas: armistițiul din Gaza rezistă în a patra zi, iar un acord oficial va fi semnat în Egipt - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump anunță încheierea războiului Israel–Hamas: armistițiul din Gaza rezistă în a patra zi, iar un acord oficial va fi semnat în Egipt - VIDEO
19:10
Trei angajate ale IGP și-au tăiat cosițele pentru a reda zâmbetul femeilor bolnave de cancer: „Am dăruit speranță, nu doar păr” - VIDEO # ProTV.md
Trei angajate ale IGP și-au tăiat cosițele pentru a reda zâmbetul femeilor bolnave de cancer: „Am dăruit speranță, nu doar păr” - VIDEO
19:10
Odesa, atacată pentru a treia noapte consecutiv: incendii uriașe în depozite de textile. Ucraina lovește Crimeea, Trump lansează un avertisment - VIDEO # ProTV.md
Odesa, atacată pentru a treia noapte consecutiv: incendii uriașe în depozite de textile. Ucraina lovește Crimeea, Trump lansează un avertisment - VIDEO
18:50
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație - VIDEO # ProTV.md
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație - VIDEO
18:40
Transportul public va circula în regim special pe 14 octombrie. Rute modificate și restricții pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt # ProTV.md
Transportul public va circula în regim special pe 14 octombrie. Rute modificate și restricții pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
18:10
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California # ProTV.md
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
18:00
Misticismul ca armă de propagandă: Cum promovează ghicitoarele de pe TikTok și YouTube mesaje anti-occidentale și conspirații despre Maia Sandu - VIDEO # ProTV.md
Misticismul ca armă de propagandă: Cum promovează ghicitoarele de pe TikTok și YouTube mesaje anti-occidentale și conspirații despre Maia Sandu - VIDEO
18:00
Fără permis, băut și cu o motocicletă neînmatriculată: Un bărbat de 32 de ani, oprit de poliție la Fîrlădeni în toiul nopții - FOTO # ProTV.md
Fără permis, băut și cu o motocicletă neînmatriculată: Un bărbat de 32 de ani, oprit de poliție la Fîrlădeni în toiul nopții - FOTO
17:50
Grosu evită să ofere nume, dar experții exclud Perciun, Gherman sau Grosu și susțin că noul premier ar putea fi un profesionist neafiliat politic - VIDEO # ProTV.md
Grosu evită să ofere nume, dar experții exclud Perciun, Gherman sau Grosu și susțin că noul premier ar putea fi un profesionist neafiliat politic - VIDEO
17:20
14 octombrie: 194 de localități își sărbătoresc Hramul. Poliția Națională face apel la cetățeni pentru un comportament responsabil # ProTV.md
14 octombrie: 194 de localități își sărbătoresc Hramul. Poliția Națională face apel la cetățeni pentru un comportament responsabil
17:00
CNPF trage un semnal de alarmă: Investitorii înșelați de platforma „Tux” riscă să cadă din nou în capcană, prin promisiuni false de returnare a banilor # ProTV.md
CNPF trage un semnal de alarmă: Investitorii înșelați de platforma „Tux” riscă să cadă din nou în capcană, prin promisiuni false de returnare a banilor
17:00
Un băiat de opt ani din Rîbnița a ajuns la spital după ce a înghițit jumătate de flacon de vitamine # ProTV.md
Un băiat de opt ani din Rîbnița a ajuns la spital după ce a înghițit jumătate de flacon de vitamine
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.10.2025
16:40
Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit frontal, anunță autoritățile din Slovacia - FOTO # ProTV.md
Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit frontal, anunță autoritățile din Slovacia - FOTO
16:40
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist” # ProTV.md
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
16:30
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc” # ProTV.md
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”
16:20
Moscova a emis mandat de arestare pe numele unui disident pe care l-a eliberat acum un an în cel mai mare schimb de prizonieri Rusia # ProTV.md
Moscova a emis mandat de arestare pe numele unui disident pe care l-a eliberat acum un an în cel mai mare schimb de prizonieri Rusia
16:20
Restricții de circulație în centrul Chișinăului cu ocazia Hramului Orașului
16:10
Hamas a predat toți cei 20 de ostatici aflați în viață, după 738 de zile de captivitate. Primul autobuz cu deținuți palestinieni a ajuns în Gaza. Netanyahu: Trump este cel mai mare prieten al Israelului - VIDEO # ProTV.md
Hamas a predat toți cei 20 de ostatici aflați în viață, după 738 de zile de captivitate. Primul autobuz cu deținuți palestinieni a ajuns în Gaza. Netanyahu: Trump este cel mai mare prieten al Israelului - VIDEO
16:10
Discurs triumfalist al lui Trump în parlamentul israelian, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas - VIDEO # ProTV.md
Discurs triumfalist al lui Trump în parlamentul israelian, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas - VIDEO
16:10
„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian # ProTV.md
„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian
15:50
15:40
Vești bune pentru șoferi de ziua capitalei: Vor achita mai puțin pentru benzină și motorină. Prețurile - publicate de ANRE - FOTO # ProTV.md
Vești bune pentru șoferi de ziua capitalei: Vor achita mai puțin pentru benzină și motorină. Prețurile - publicate de ANRE - FOTO
15:30
Discurs triumfalist al lui Trump în parlamentul israelian. Motivul pentru care liderul SUA a fost comparat cu un mare rege persan - VIDEO # ProTV.md
Discurs triumfalist al lui Trump în parlamentul israelian. Motivul pentru care liderul SUA a fost comparat cu un mare rege persan - VIDEO
15:30
Șeful spionajului german: Rusia nu va ezita să atace NATO. Va intimida Europa până la paralizie și capitulare # ProTV.md
Șeful spionajului german: Rusia nu va ezita să atace NATO. Va intimida Europa până la paralizie și capitulare
15:00
Atenție, moldoveni care călătoresc în Grecia: Pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim. Explicațiile Ambasadei # ProTV.md
Atenție, moldoveni care călătoresc în Grecia: Pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim. Explicațiile Ambasadei
14:20
România, ajutor nesperat pentru frații moldoveni! Naționala noastră poate prinde barajul pentru campionatul mondial datotiră tricolorilor # ProTV.md
România, ajutor nesperat pentru frații moldoveni! Naționala noastră poate prinde barajul pentru campionatul mondial datotiră tricolorilor
14:20
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump” # ProTV.md
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”
13:40
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație # ProTV.md
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație
