Fără gaz în mai multe zone din Bălți între 15 și 17 octombrie

România își definește clar și fără echivoc poziția: va apăra Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată. Declarația generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării din România, într-un interviu pentru Euronews, nu lasă loc ambiguităților. Este cea mai directă formulare de până acum a unei realități care se contura de ani buni: România este [...]