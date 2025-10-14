Fără gaz în mai multe zone din Bălți între 15 și 17 octombrie
NordNews, 14 octombrie 2025 08:20
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sunt cauzate de lucrările de reparațien, programate la rețeaua de distribuție. Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz”, compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de marți, 15 octombrie, [...] Articolul Fără gaz în mai multe zone din Bălți între 15 și 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 5 minute
08:40
Zelenski merge la Washington pentru discuții cu Trump: „Subiectul principal va fi apărarea aeriană” # NordNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua în această săptămână o vizită oficială la Washington, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, dar și cu alți oficiali din domeniul apărării și al energiei. Declarațiile au fost făcute luni, 13 octombrie curent, la o conferință de presă la Kiev, alături de [...] Articolul Zelenski merge la Washington pentru discuții cu Trump: „Subiectul principal va fi apărarea aeriană” apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
08:20
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne temporar fără gaz natural, în perioada 15–17 octombrie 2025. Aceste schimbări sunt cauzate de lucrările de reparațien, programate la rețeaua de distribuție. Potrivit unui comunicat emis de SRL „Bălți-gaz”, compania, în calitate de operator al sistemului de distribuție, anunță că sistarea livrării gazelor va avea loc de marți, 15 octombrie, [...] Articolul Fără gaz în mai multe zone din Bălți între 15 și 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
08:10
Este mai sănătos să faci un duș rece sau fierbinte? Specialiștii în sănătate vin în ajutor cu câteva explicații și sfaturi utile. Află ce spun aceștia despre alegerea temperaturii potrivite pentru momentul în care alegi să-ți faci baie, potrivit catine.ro. Dușul, fie că preferi unul cald sau unul rece, este mai mult decât o simplă [...] Articolul Este mai sănătos să faci duș rece sau fierbinte? Află ce recomandă specialiștii apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,11 lei. Carburantul costă 22,68 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,09 lei până la costul de 19,56 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scade prețul la carburanți. Tarifele pentru 14 – 15 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
În nordul Republicii Moldova, ziua de 14 octombrie va fi una stabilă, cu cer variabil și fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale care pot atinge până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 3°C și maxime de până [...] Articolul Scăpăm de ploi! Prognoza pentru 14 octombrie apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
06:40
Nativii sunt determinați să-și cunoască dorințele ascunse. Citește horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți vor să creeze noi interacțiuni cu cei din jur, în timp ce lumea se mișcă într-un ritm alert, potrivit catine.ro. Pe măsură ce timpul trece, nativii simt nevoia să crească din [...] Articolul Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
19:10
Astăzi, premierul Dorin Recean a anunțat că se retrage din viața politică. Premierul, care a refuzat oferta PAS de a forma următorul Guvern, a declarat că își va continua parcursul profesional pe care l-a lăsat atunci când a preluat conducerea Executivului, acum doi ani și jumătate. Decizia lui Recean lasă cale deschisă pentru formarea unui [...] Articolul VOX POPULI După Recean: Ce cred bălțenii despre demisia premierului apare prima dată în NordNews.
17:00
Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza # NordNews
Israelul a început, luni, eliberarea deținuților palestinieni, la scurt timp după revenirea ultimilor ostatici israelieni în viață din Fâșia Gaza. Imaginile transmise de televiziunile internaționale arată primele autobuze plecând din închisoarea Ofer, situată în Cisiordania, spre orașul Ramallah, relatează dpa, citat de agerpres.ro. Un acord care schimbă balanța Eliberarea face parte din acordul de încetare [...] Articolul Israelul a început eliberarea deținuților palestinieni, după întoarcerea ultimilor ostatici din Gaza apare prima dată în NordNews.
16:30
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane vor fi stabilite după o nouă metodologie, care promite mai multă transparență și echitate între transportatori și pasageri. Cabinetul de miniștri urmează să adopte miercuri hotărârea care reglementează modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate prețurile pentru serviciile regulate de transport în [...] Articolul Tarifele în transportul rutier vor fi calculate după o nouă metodologie, din 2026 apare prima dată în NordNews.
15:20
Șoferii de vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone, care se vor afla pe perioade scurte de timp în Bulgaria sau o vor tranzita, vor plăti de la 1 ianuarie 2026 o nouă taxă rutieră de 4,09 euro, transmite IPN. Potrivit decretului emis de Guvernul de la Sofia, noua măsura prevede introducerea vinietei [...] Articolul Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru automobile până la 3,5 tone apare prima dată în NordNews.
15:10
Peste 80 de companii din Moldova, sprijinite de Guvern cu granturi de peste 29 de milioane de lei # NordNews
Un număr de 88 companii au beneficiat pe parcursul lunii septembrie de granturi în valoare totală de peste 29 de milioane de lei din partea Guvernului și a partenerilor externi. Sprijinul va stimula investiții de circa 54 de milioane de lei în economia națională, transmite MOLDPRES. Astfel, Guvernul a contribuit cu 18,4 milioane de lei [...] Articolul Peste 80 de companii din Moldova, sprijinite de Guvern cu granturi de peste 29 de milioane de lei apare prima dată în NordNews.
15:10
Aproape cinci mii de țigarete au fost descoperite de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în trenul internațional „Chișinău–București”, în urma unui control efectuat în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar). Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie 2025, când trenul s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de ieșire din Republica Moldova. [...] Articolul FOTO Aproape 5.000 de țigarete, ascunse în trenul „Chișinău–București” apare prima dată în NordNews.
12:50
Dorin Recean se retrage din politică după doi ani și jumătate în fruntea Guvernului Republicii Moldova # NordNews
Premierul Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova, după doi ani și jumătate de activitate. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău. „Decizia mea este una personală. Nu voi continua să fiu în viața publică și politică. Merg să-mi continui parcursul [...] Articolul Dorin Recean se retrage din politică după doi ani și jumătate în fruntea Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
10:20
Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție # NordNews
Un bărbat de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la cinci luni de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat măsurile de protecție dispuse într-un caz de violență în familie. Potrivit procurorilor, la 1 iulie 2025, instanța de judecată a emis o ordonanță de protecție în [...] Articolul Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție apare prima dată în NordNews.
Ieri
07:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 13 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7057 lei; Dolarul american: 17.0288 lei, mai scump cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8691 lei; Hrivna ucraineană: 0.4090 lei; Rubla rusească: 0.2098 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 13 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
În nordul Republicii Moldova, ziua din 13 octombrie va aduce cer noros și ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85 la sută. La Briceni se așteaptă minime de 6°C și maxime de până la 11°C, iar în Bălți [...] Articolul Ploi ușoare și răcoare. Prognoza pentru 13 octombrie apare prima dată în NordNews.
12 octombrie 2025
16:20
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate [...] Articolul CNAS: Stagiul de cotizare poate fi răscumpărat din 1999. Prețul unui an în 2025 apare prima dată în NordNews.
15:40
Milion de dolari ascuns sub capota unui Mercedes: o ucraineancă, oprită la granița cu România # NordNews
O femeie din Ucraina a fost reținută la punctul de trecere a frontierei Porubne, după ce autoritățile au descoperit aproape un milion de dolari ascunși sub capota mașinii sale. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie, la granița ucraineano-română, transmite Ukrainska Pravda. Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, femeia, născută în 1990, se deplasa cu [...] Articolul Milion de dolari ascuns sub capota unui Mercedes: o ucraineancă, oprită la granița cu România apare prima dată în NordNews.
15:20
La Costești, primii călători care ies din Republica Moldova spre România trec frontiera conform noilor reguli ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Acesta este implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene începând cu 12 octombrie 2025. Noul sistem înlocuiește ștampilarea pașapoartelor cu înregistrarea digitală a datelor de intrare și ieșire și permite monitorizarea automată a duratei [...] Articolul Pașapoarte fără ștampilă. La Costești se aplică noile reguli de intrare în UE apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis vineri seara să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei, potrivit site-ul televiziunii publice ERR, potrivit news.ro. Potrivit lui Künter Pedoski, şeful operaţional al Prefecturii Sudice, grănicerii au observat vineri în [...] Articolul Estonia şi-a închis un punct de trecere a frontierei cu Rusia. Motivul apare prima dată în NordNews.
16:40
Un accident mai puțin obișnuit s-a produs în raionul Călărași, în apropiere de localitatea Bahmut. Un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb, incidentul fiind raportat de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Oficialul a publicat imagini cu animalul și cu mașina avariată, menționând că vehiculul a suferit pagube serioase în urma impactului. [...] Articolul FOTO Accident la Călărași: un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb apare prima dată în NordNews.
16:30
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei prin programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” # NordNews
La doar două luni de la lansare, programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” începe să dea rezultate concrete. 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară de 3.000 de lei, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze procesul digital de validare a eligibilității. Programul, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 [...] Articolul Peste 80 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei prin programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Interviu exclusiv cu Salome Samadașvili: „Georgia a fost deturnată de un regim care servește interesele Rusiei” # NordNews
După 13 ani de guvernare, partidul „Visul Georgian”, condus din umbră de oligarhul Bidzina Ivanișvili, a transformat Georgia dintr-un model al Parteneriatului Estic într-un stat aflat pe drumul „belarusizării”. Despre cum a fost deturnat cursul european al țării și cum rezistă opoziția pro-europeană în fața regimului pro-rus vorbește, într-un interviu pentru Info One SPECIAL, Salome [...] Articolul VIDEO Interviu exclusiv cu Salome Samadașvili: „Georgia a fost deturnată de un regim care servește interesele Rusiei” apare prima dată în NordNews.
10:50
Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca sunt cei doi candidați care au trecut în etapa finală a concursului, pentru funcția de director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Decizia a fost luată după evaluarea dosarelor depuse în cadrul concursului lansat la începutul lunii septembrie 2025. Etapa a doua, cea a interviului, este programată pentru 16 octombrie [...] Articolul Doi candidați au ajuns în finala pentru șefia „Moldelectrica” apare prima dată în NordNews.
10:40
Fostul președinte Nicolae Timofti, deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății Ala Nemerenco se numără printre personalitățile decorate cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a statului. Decretul a fost semnat vineri, 10 octombrie, de președinta Maia Sandu, care a apreciat contribuțiile remarcabile ale acestora „la consolidarea statului, spiritul civic și devotamentul față de valorile naționale”. [...] Articolul Deputat PAS, o ministră și un fost președinte, distinși cu Ordinul Republicii apare prima dată în NordNews.
10:10
Maia Sandu a înmânat Premiul Național 2025. Cine sunt cei 11 laureați ai ediției din acest an # NordNews
Cercetători, artiști, sportivi și scriitori care au dus faima Republicii Moldova peste hotare au fost distinși cu Premiul Național 2025. Ceremonia de premiere a avut loc sub patronajul președintei Maia Sandu, care a menționat că „în spatele fiecărei realizări a Moldovei stau oameni care cred, care muncesc și care nu renunță”. „Am celebrat oamenii care, [...] Articolul Maia Sandu a înmânat Premiul Național 2025. Cine sunt cei 11 laureați ai ediției din acest an apare prima dată în NordNews.
09:10
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 11–12 octombrie va fi caracterizat de vreme mohorâtă și ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderată, însă pe alocuri rafalele vor atinge viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 5°C [...] Articolul Weekend ploios și cu vânt puternic. Prognoza pentru 11-12 octombrie apare prima dată în NordNews.
10 octombrie 2025
15:50
Serviciul 112 își modernizează infrastructura de comunicații prin implementarea sistemului Next Generation eCall. Acesta va permite intervenții mai rapide în caz de urgență. Noul sistem va alerta automat serviciile de urgență în cazul accidentelor rutiere, transmițând informații despre locație și gravitate. Astfel, echipajele vor putea ajunge mai repede la locul incidentului, reducând riscul de pierderi [...] Articolul Accident? 112 va fi alertat automat prin noul sistem eCall apare prima dată în NordNews.
14:20
Polițiștii din Rîșcani au reușit identificarea unui tânăr în vârstă de 17 ani, suspectat că ar fi comis mai multe furturi de roți și accesorii auto, comise pe parcursul a două săptămâni — între 18 septembrie și 3 octombrie 2025 — pe teritoriul raionului Rîșcani. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse [...] Articolul Un minor din Rîșcani, prins după ce a furat roți și piese auto apare prima dată în NordNews.
13:40
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care face parte din Bloc Electoral Patriotic, intenționează să părăsească Blocul și să își creeze propria fracțiune parlamentară, a declarat pentru agenția RIA Novosti liderul formațiunii, Vladimir Voronin, transmite Realitatea. „Partidul Comuniștilor susține continuarea colaborării între partidele din bloc, dar nu în cadrul acestuia. Va fi elaborat un concept [...] Articolul Voronin dă cu piciorul Blocului Patriotic. PCRM, pe cont propriu în Parlament apare prima dată în NordNews.
10:00
Regiunea transnistreană continuă să fie alimentată zilnic cu 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, un volum similar celui din sezonul de vară. Deși livrările sunt limitate, ele permit menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de activitatea intensificată a Hidrocentralei de la Dubăsari. O declarație în acest sens a fost făcută de [...] Articolul Dorin Junghietu: Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m3 de gaze apare prima dată în NordNews.
09:30
Centrele multifuncționale din șase orașe ale țării vor fi închise pe 14 octombrie, de Hramul localităților # NordNews
Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița) nu vor activa, pe 14 octombrie curent, întrucât data a fost declarată zi de odihnă, anunță instituția. Decizia a fost luată în contextul Hramului localităților menționate, sărbătorit în fiecare an la data de 14 octombrie. În această zi, funcționarii vor [...] Articolul Centrele multifuncționale din șase orașe ale țării vor fi închise pe 14 octombrie, de Hramul localităților apare prima dată în NordNews.
09:00
Schimbare radicală pentru șoferi. Din 2028 vor plăti două taxe: pentru mașină și pentru șosea # NordNews
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește o schimbare în modul de finanțare a reparației și modernizării drumurilor. Până în 2028, șoferii moldoveni vor achita două taxe distincte, una pentru posesia automobilului, colectată de primării pentru drumurile locale, și alta pentru utilizarea drumurilor naționale, gestionată printr-un sistem electronic de monitorizare, scrie bani.md. Secretarul de stat [...] Articolul Schimbare radicală pentru șoferi. Din 2028 vor plăti două taxe: pentru mașină și pentru șosea apare prima dată în NordNews.
06:50
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,86 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Vești bune la pompă. Tarife mai mici pentru 10 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Pe 10 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de ploi slabe și cer noros. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 85%. La Briceni, temperaturile vor fi între 10°C și 24°C. La Bălți și [...] Articolul Nu uitați umbrelele! Prognoza pentru 10 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7092 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9658 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8691 lei; Hrivna ucraineană: 0.4087 lei; Rubla rusească: 0.2087 [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 10 octombrie apare prima dată în NordNews.
9 octombrie 2025
19:00
Deși s-a născut în Statele Unite ale Americii, profesorul James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, are origini din Fălești. Strămoșii săi au trăit în această localitate și au emigrat în America acum mai bine de o sută de ani. Vizita profesorului la Fălești a fost emoționantă și plină de semnificație. El a mers [...] Articolul VIDEO Laureatul Premiului Nobel, James Rothman, pe urmele strămoșilor săi din Fălești apare prima dată în NordNews.
17:10
După verdictul CEDO, Ministerul Justiției: Platon a reclamat fapte din perioada „statului capturat” # NordNews
După ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat câștig de cauză controversatului omul de afaceri Veaceslav Platon, constatând încălcarea drepturilor sale în timpul detenției la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, Ministerul Justiției a venit cu precizări, menționând că decizia vizează exclusiv fapte petrecute în anul 2017, nu și perioada ulterioară eliberării sale, din [...] Articolul După verdictul CEDO, Ministerul Justiției: Platon a reclamat fapte din perioada „statului capturat” apare prima dată în NordNews.
17:00
Fost președinte al Curții Constituționale, la RFI: Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin # NordNews
”Curtea Constituțională a R.Moldova cel mai probabil se va limita la adoptarea unei decizii tehnice care ar consta în validarea rezultatelor alegerilor, după care mandatele vor fi validate și atribuite fiecărui deputat. Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin, Curtea nu [...] Articolul Fost președinte al Curții Constituționale, la RFI: Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin apare prima dată în NordNews.
17:00
Krasnoselski: Dialogul cu Chișinăul este limitat. Solicită reluarea discuțiilor la nivel înalt # NordNews
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, afirmă că dialogul dintre Tiraspol și Chișinău se limitează, în prezent, în principal la schimburi de scrisori și comunicare între reprezentanții politici. Potrivit lui, acest format este insuficient pentru a aborda problemele reale și urgente cu care se confruntă cetățenii și care, spune el, se agravează. Declarațiile au fost făcute [...] Articolul Krasnoselski: Dialogul cu Chișinăul este limitat. Solicită reluarea discuțiilor la nivel înalt apare prima dată în NordNews.
17:00
Piața agroalimentară de pe strada Caraciobanu din Bălți, recent modernizată cu peste 15 milioane de lei, continuă să le dea bătăi de cap atât comercianților cât și cumpărătorilor. La o lună de la inaugurare, în locul condițiilor moderne promise, oamenii se confruntă cu aceleași probleme vechi: noroi, ambuteiaje și tarabe improvizate. „Așa tărăboi în R. [...] Articolul VIDEO „Așa tărăboi nu-i nicăieri!”. Cum arată acum piața agroalimentară din Bălți apare prima dată în NordNews.
16:40
FOTO Poluarea fecală și chimică amenință râul Răut: analizele arată depășiri alarmante ale bacteriilor și substanțelor toxice # NordNews
Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației „Orheiul Vechi” a publicat în octombrie 2025 rezultatele analizei calității apei în sectorul mijlociu al râului Răut, acoperind zonele Furceni, Trebujeni și Morovaia. Cercetările s-au bazat pe date de laborator furnizate de Centrul de Sănătate Publică Orhei și Laboratorul Agenției de Mediu, completate de observațiile microbiologice ale specialiștilor [...] Articolul FOTO Poluarea fecală și chimică amenință râul Răut: analizele arată depășiri alarmante ale bacteriilor și substanțelor toxice apare prima dată în NordNews.
16:11
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,06 lei. Carburantul costă 22,93 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,77 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Prețurile fac cale-ntoarsă: Tarifele carburanților pentru 9 octombrie apare prima dată în NordNews.
16:11
„Sunt un rob credincios. Dacă Șor și Rusia vor victorie, o voi obține.” Corespondențe secrete atribuite Victoriei Furtună și unui curator rus # NordNews
Victoria Furtună ar fi un „rob credincios”, prin intermediul căruia Federația Rusă ar fi încercat să aducă în Parlament Partidul „Moldova Mare”, în aparență „pro-Moldova”, cu „vocație europeană”, crescut însă pe bani rusești și curat direct de la Kremlin, se descrie într-o investigație realizată de Ziarul de Gardă. Un șir de documente scurse în spațiul public, atribuite [...] Articolul „Sunt un rob credincios. Dacă Șor și Rusia vor victorie, o voi obține.” Corespondențe secrete atribuite Victoriei Furtună și unui curator rus apare prima dată în NordNews.
16:11
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în această dimineață că renunță la mandatul de deputat. Edilul era primul pe listele Blocului electoral Alternativa, care reușit să obțină în cadrul alegerilor parlamentare opt mandate, transmite IPN. „Mergem în Parlament cu o echipă de oameni foarte pregătiți, iar eu rămân să fiu primar, așa [...] Articolul Primarul Ion Ceban renunță la mandatul de deputat apare prima dată în NordNews.
16:11
Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări # NordNews
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit moldoveni într-o tabără de lângă localitatea Loznica din Serbia pentru destabilizări în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Potrivit publicației din Muntenegru „Vijesti”, cetățeanul rus Serghei Andreenkov este membru al partidului de guvernământ din Rusia, „Rusia Unită”, și consilier în [...] Articolul Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări apare prima dată în NordNews.
16:11
CEDO dă dreptate lui Veaceslav Platon: Republica Moldova trebuie să-i achite 17,6 mii de euro despăgubiri # NordNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat câștig de cauză controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, constatând că statul moldovean i-a încălcat drepturile în perioada detenției la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău (2016 – 2020). Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie curent, de Secția a V-a a Curții. Potrivit hotărârii, R. Moldova este [...] Articolul CEDO dă dreptate lui Veaceslav Platon: Republica Moldova trebuie să-i achite 17,6 mii de euro despăgubiri apare prima dată în NordNews.
16:11
EDITORIAL Vitalie Cazacu | România își asumă deschis rolul de garant al securității Republicii Moldova # NordNews
România își definește clar și fără echivoc poziția: va apăra Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată. Declarația generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării din România, într-un interviu pentru Euronews, nu lasă loc ambiguităților. Este cea mai directă formulare de până acum a unei realități care se contura de ani buni: România este [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | România își asumă deschis rolul de garant al securității Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
16:11
VIDEO SEPA a intrat pe piața bancară din R. Moldova. Acum transferurile în euro, mai ieftine ca oricând # NordNews
Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro – SEPA din data de 6 octombrie. Asta le permite atât cetățenilor Republicii Moldova cât și companiilor aflate în țară să efectueze transferuri în euro rapide, sigure și la costuri minime, la fel ca în Uniunea Europeană. La Bălţi, Alina Ghileţchi conduce [...] Articolul VIDEO SEPA a intrat pe piața bancară din R. Moldova. Acum transferurile în euro, mai ieftine ca oricând apare prima dată în NordNews.
16:11
Femeie, condamnată la 6 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei tinere orfane # NordNews
O femeie de 35 de ani, originară din raionul Nisporeni, a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru trafic de ființe umane, după ce a exploatat sexual o tânără orfană de ambii părinți. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetei, între iunie și iulie 2021, [...] Articolul Femeie, condamnată la 6 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei tinere orfane apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.