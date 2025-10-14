Nicușor Dan: Atâta timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu are niciun fel de amenințare militară din partea Rusiei
Radio Chisinau, 14 octombrie 2025 08:20
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut, luni seară, că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar.
• • •
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, pe stil vechi, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre sărbătorile închinată ocrotirii și mijlocirii Maicii Domnului pentru lume, relatează MOLDPRES.
Chișinăul, cel mai mare oraș și capitala Republicii Moldova, numit și „orașul din piatră albă”, își sărbătorește astăzi, 14 octombrie, Hramul. Această zi este declarată nelucrătoare în capitală, iar pentru locuitorii și vizitatorii orașului estre organizat un program de manifestări cultural-artistice.
Mark Rutte a ironizat un submarin rus care s-a defectat și a ieșit la suprafață. „Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței în urmă cu câteva zile, din cauza unei defecțiuni.
R.Moldova cucerește aurul la Campionatul mondial de dans sportiv, Juniori II Standard 2025 # Radio Chisinau
Municipiul Chișinău a devenit, în perioada 11–12 octombrie 2025, centrul mondial al dansului sportiv, găzduind unul dintre cele mai prestigioase evenimente ale anului — Campionatul Mondial la Dans Sportiv – Juniori II Standard, organizat în incinta Palatului Republicii. În paralel, s-a desfășurat și Competiția Internațională de rating mondial „Chișinău Open 2025”, care a reunit sute de dansatori din întreaga lume, transmite MOLDPRES.
Mihai Popșoi se află în Suedia. A purtat discuții privind reziliența democrației în Republica Moldova # Radio Chisinau
Suedia este un partener-cheie al Republicii Moldova în promovarea obiectivelor de integrare europeană și consolidare a securității naționale. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei vizite de lucru la Stockholm, unde a reiterat deschiderea Republicii Moldova pentru continuarea și aprofundarea cooperării în domenii de interes major – de la reforma justiției și reziliența cibernetică, până la dezvoltarea economică și protecția mediului, transmite IPN.
Chișinăul se pregătește să sărbătorească Hramul orașului, la 14 octombrie, sub semnul unei vremi stabile și plăcute de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, iar precipitații esențiale nu se prevăd, ceea ce va permite locuitorilor capitalei și oaspeților să participe în liniște la manifestările culturale și religioase dedicate sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului, ocrotitoarea Chișinăului, transmite MOLDPRES.
Patru școli din R. Moldova, printre beneficiarii programului „Dăm Click pe România 2025”: calculatoare recondiționate pentru educația digitală # Radio Chisinau
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova se numără printre beneficiarii celei de-a doua ediții din acest an a programului „Dăm Click pe România”, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere. În total, 105 școli, ONG-uri și întreprinderi sociale din România și Republica Moldova vor primi 1.410 calculatoare recondiționate, pentru a susține educația digitală în comunități vulnerabile, transmite MOLDPRES.
În satul Cociulia din raionul Cantemir va fi construită o centrală fotovoltaică. Localitatea, împreună cu comuna Logănești din raionul Hâncești și două blocuri locative din municipiul Chișinău, a fost desemnată printre primele comunități de energie din surse regenerabile din Republica Moldova.
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: CEC explică cine poate vota pe listele suplimentare # Radio Chisinau
Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform domiciliului, vor putea vota pe lista electorală suplimentară. Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi mai multe chestiuni ce vizează modul de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, informează MOLDPRES.
Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la sfârșitul anului 2025 # Radio Chisinau
Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cele mai noi videoclipuri muzicale, dornici să urmărească topurile muzicale și să se bucure de toată cultura pop și moda oferite de MTV, scrie Euronews.
„O cale spre viață”. Peste 400 de militari și civili au participat la o acțiune de donare voluntară a sângelui # Radio Chisinau
Peste 400 de militari și angajați civili ai Armatei Naționale, precum și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la o amplă acțiune de donare voluntară a sângelui, desfășurată în perioada 1–10 octombrie, în cadrul campaniei cu genericul „O cale spre viață”, comunică MOLDPRES.
CNPF avertizează. Informațiile despre returnarea investițiilor pierdute în Tux sunt false # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare atenționează populația cu privire la răspândirea unor informații false pe rețele de socializare despre întreruperea activității platformei „Tux” și că ar exista posibilitatea returnării investițiilor prin intermediul unor structuri internaționale, transmite IPN.
Expozițiile „Moldagrotech” și „Farmer” se deschid mâine la centrul Moldexpo din Chișinău unde timp de trei zile vizitatorii vor putea descoperi echipamente, ateliere tematice și concursuri dedicate sectorului agricol, transmite Radio Chișinău.
Locuitorii orașului Chișinău vor avea parte mâine, 14 octombrie, de un program special pregătit de primărie pentru a celebra hramul orașului capitală a Republicii Moldova.
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă # Radio Chisinau
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a capitalei, Andrei Pavaloi, la ședința săptămânală a serviciilor municipale, informează MOLDPRES.
Tarifele în transportul rutier ar putea fi calculate după o nouă metodologie din 2026 # Radio Chisinau
Miercuri, cabinetul de miniștri urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul de a crea un sistem transparent și echitabil atât pentru operatori, cât și pentru pasageri, transmite IPN.
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public rutier, feroviar și maritim.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Șefa diplomației române salută eliberarea ostaticilor din mâinile Hamas și susține soluția celor două state # Radio Chisinau
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a salutat luni eliberarea de către Hamas a ostaticilor care mai erau în viață, returnându-i Israelului, reiterând susținerea pentru soluția celor două state, scrie Agerpres.
Experți WatchDog: La București există o lege nescrisă că, indiferent de cine vine la guvernare, Republica Moldova este prioritatea numărul zero a politicii externe # Radio Chisinau
Integrarea europeană rămâne singura cale sigură pentru Rep. Moldova, iar România joacă rolul-cheie în sprijinirea acestui drum, au declarat astăzi experți în cadrul unei dezbaterii publice, la agenția de presă IPN. Experții subliniază că, în condițiile în care Federația Rusă reprezintă o amenințare directă la adresa independenței și suveranității Rep. Moldova, sprijinul necondiționat al României, prin susținere politică la Bruxelles și investiții concrete în infrastructură, este vital pentru securizarea direcției europene a țării.
În peste 150 de localități va fi sărbătorit hramul. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc mâine Acoperământul Maicii Domnului. Astfel, în peste 150 de localități din țară este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier, informează MOLDPRES.
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1 miliard de lei la bugetul de stat, săptămâna trecută # Radio Chisinau
În perioada săptămânii precedente, 06 - 10 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei.
Kaja Kallas efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: „Rezistența Ucrainei necesită sprijinul nostru deplin” # Radio Chisinau
Înaltul Reprezentant al UE pentru politică de securitate și afaceri externe, Kaja Kallas, a ajuns astăzi la Kiev, pentru a discuta cu autoritățile ucrainene despre sprijinul financiar și militar al Uniunii Europene, dar și cu privire la securitatea sectorului energetic al Ucrainei, în contextul începerii sezonului rece.
Studiu WatchDog: Propaganda rusă exploatează misticismul, astrologia, ghicitul în Tarot și alte teme ezoterice pentru a-și promova narațiunile pe Tiktok și Youtube # Radio Chisinau
Propaganda rusă exploatează misticismul, astrologia, ghicitul în cărți de Tarot și alte teme ezoterice pe Tiktok și Youtube pentru a-și promova narațiunile în rândul unui public mai puțin interesat de politică, dar vulnerabil la conspirații. O analiză WatchDog.MD bazată pe monitorizarea a 21 de canale de Youtube și Tiktok specializate în tarologie și astrologie a descoperit în materialele difuzate aceleași narațiuni pe care le răspândește Moscova și politicienii loiali ei, transmite Radio Chișinău.
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate obligatoriu la agentul termic după vacanța de toamnă, a anunțat Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport. Potrivit lui, în prezent conectarea școlilor la căldură se realizează la solicitarea managerilor instituțiilor, transmite IPN.
Ucraina întrerupe livrarea de electricitate în cel puțin șapte regiuni ale țării, în urma unor atacuri rusești # Radio Chisinau
Ministerul ucrainean al Energiei anunță luni întreruperi de urgență ale livrărilor de electricitate în cel puțin șapte regiuni dom în nordul, centrul, estul și sudul Ucrainei, în urma unor atacuri rusești asupra rețelei energetice, relatează agenția de știri AFP.
O nouă ieftinire semnificativă a carburanților auto. Cât vor costa benzina și motorina în următoarele două zile # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru zilele de 14 și 15 octombrie.
Istoria vieții marelui interpret italian de arii de operă
Viceprimarii capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici, urmează să devină deputate în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că, în scurt timp, va înainta Consiliului municipal Chișinău candidaturile pentru noii viceprimari, transmite IPN.
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a început eliberarea ostaticilor în cadrul acordului de încetare a focului, șapte israelieni fiind predați Crucii Roșii Internaționale. Astăzi, președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Israel. Liderul de la Casa Albă urmează să susțină un discurs în Parlament (Knesset) despre războiul din Fâșia Gaza care a durat doi ani, transmite IPN.
Dorin Recean nu va mai deține funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut câteva clipe în urmă într-o conferință de presă comună susținută de Igor Grosu și Dorin Recean.
Două medalii de argint pentru Republica Moldova la Campionatul mondial de lupte între veterani # Radio Chisinau
Sportivii moldoveni Sergiu David și Dumitru Popov au câștigat medalii de argint la Campionatul mondial de lupte greco-romane, la categoria veterani. Competiția s-a desfășurat în perioada 7-12 octombrie în orașul Tatabanya, Ungaria, transmite IPN.
Copiii din raioanele Cantemir și Ungheni pot beneficia de servicii stomatologice gratuite în această săptămână # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici stomatologi vor oferi copiilor din raioanele Cantemir și Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Primăria municipiului Chișinău informează că, de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa într-un regim special.
Premierul desemnat al Franței, Sébastien Lecornu, și-a format noul Cabinet de miniștri # Radio Chisinau
Sébastien Lecornu, desemnat a doua oară prim-ministru al Franței, și-a format duminică cabinetul de miniștri, după întâlnirea cu președintele Emmanuel Macron, transmite IPN.
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 716 milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
Pe parcursul săptămânii trecute, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 716,7 milioane de lei, colectând, de la începutul anului și până în prezent, circa 31,1 miliarde lei.
Regiunea transnistreană, pe final de istorie. Chișinăul – nepregătit să preia regiunea pro-rusă (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre donațiile angajaților de la instituții municipale pentru campania Blocului „Alternativa” la alegerile parlamentare, despre criza energetică din regiunea transnistreană și despre reacțiile provocate de noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru următorii 10 ani.
România a asigurat tot necesarul de gaze naturale al Republicii Moldova din ultima perioadă # Radio Chisinau
De o săptămână, exportul de gaze al României către Republica Moldova a crescut ușor, dar constant, ajungând ieri la 3,3 milioane metri cubi nivelul maxim, de la precedentul sezon rece. Această cantitate înseamnă practic consumul total zilnic al cetățenilor Republicii Moldova (medie anuală 1 miliard de metri cubi, la 365 de zile) și 70% din capacitatea totală a conductei Iași-Ungheni Practic, în această perioadă, România aprovizionează întru totul Republica Moldova, transmite Economedia.ro.
Situația la frontieră: peste 40 de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 79 195 de traversări.
Dolarul american se apreciază cu șase bani la început de săptămână și depășește pragul de 17 lei, având o valoare oficială de 17 lei și 02 bani, informează MOLDPRES.
VIDEO | Zelenski cere lumii să nu uite de Ucraina în timp ce se ocupă de pacea din Orientul Mijlociu și atenționează că Rusia își intensifică atacurile # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenția duminică, într-o postare pe rețelele sociale, că Rusia își intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu, transmite News.ro.
Experți în domeniile economia muncii, macroeconomie și neuroeconomie sunt favoriți în cursa pentru Premiul Nobel pentru Economie din acest an, câștigătorul urmând a fi anunțat luni, informează EFE și Agerpres.
Întrevedere a miniștrilor Apărării din R. Moldova și Țările de Jos. Situația de securitate regională și impactul asupra Republicii Moldova, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi l-a primit astăzi, la sediul instituției, pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău.
