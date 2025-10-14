Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta

16:11

Un bărbat de 31 de ani a ajuns pe mâna poliției, fiind suspectat că ar fi comis un furt în sectorul Centru al capitalei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Centru, incidentul s-a produs în orașul Codru, unde suspectul ar fi pătruns în ograda unei gospodării și ar fi profitat de faptul că una dintre mașinile aflate [...] Articolul VIDEO A furat bani și bunuri de 150 de mii de lei dintr-o mașină descuiată: un bărbat din Nisporeni, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în NordNews.