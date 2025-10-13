Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în SUA pe 17 octombrie pentru discuții strategice cu Donald Trump

16:40

Peste 700.000 de vizite au fost înregistrate pe parcursul anului 2024 în muzeele din țară, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate de milion de persoane au admirat vernisajele ... Post-ul Peste 700.000 de vizite în muzeele din Republica Moldova în 2024 apare prima dată în Unica.md.