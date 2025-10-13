Zelenski merge la Washington pentru a se întâlni cu Trump

15:10

La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară neimpozabilă, iar alți peste 1000 se află în etapa finală de validare digitală a cererilor, arată datele făcute publice de autorități. Acest program oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de […] Articolul Peste 80 de tineri angajați din R. Moldova vor primi indemnizații lunare de 3000 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.