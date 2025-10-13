Când va ajunge Nicolas Sarkozy după gratii: Este primul fost președinte al unei țări UE care merge la închisoare

16:10

Noua Strategie a Uniunii Europene pentru Egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030 stârnește reacții vehemente din partea unor politicieni și formațiuni politice din Republica Moldova, care avertizează privind impactul negativ asupra valorilor tradiționale și morale ale societății. Mai mult, se solicită ca guvernarea PAS să clarifice public care este poziția țării față de inițiativă și în ce măsură aceasta va fi acceptată de autoritățile de la Chișinău.