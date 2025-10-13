Localitățile din Moldova pot accesa sprijin guvernamental pentru sisteme moderne de apă potabilă

10:30

O tânără de 22 de ani a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu anul 2018. Cele trei tinere aveau vârstele de 13, 14 și 17 ani. Cea mai mică dintre ele a fost cunoscută de inculpată prin intermediul unei prietene, […] Articolul O tânără din Chișinău, condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente apare prima dată în Realitatea.md.