PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului - VIDEO
ProTV.md, 13 octombrie 2025 19:20
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.10.2025
19:30
Președinția franceză a anunțat noua componență a cabinetului condus de Sebastian Lecornu - VIDEO
19:20
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului - VIDEO
19:20
Doi viceprimari ai Chișinăului demisionează pentru a deveni deputați. Ion Ceban promite să anunțe curând înlocuitorii - VIDEO
19:20
Donald Trump anunță încheierea războiului Israel–Hamas: armistițiul din Gaza rezistă în a patra zi, iar un acord oficial va fi semnat în Egipt - VIDEO
19:10
Trei angajate ale IGP și-au tăiat cosițele pentru a reda zâmbetul femeilor bolnave de cancer: „Am dăruit speranță, nu doar păr” - VIDEO
19:10
Odesa, atacată pentru a treia noapte consecutiv: incendii uriașe în depozite de textile. Ucraina lovește Crimeea, Trump lansează un avertisment - VIDEO
18:50
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație - VIDEO
18:40
Transportul public va circula în regim special pe 14 octombrie. Rute modificate și restricții pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
18:10
Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
18:00
Misticismul ca armă de propagandă: Cum promovează ghicitoarele de pe TikTok și YouTube mesaje anti-occidentale și conspirații despre Maia Sandu - VIDEO
18:00
Fără permis, băut și cu o motocicletă neînmatriculată: Un bărbat de 32 de ani, oprit de poliție la Fîrlădeni în toiul nopții - FOTO
17:50
Grosu evită să ofere nume, dar experții exclud Perciun, Gherman sau Grosu și susțin că noul premier ar putea fi un profesionist neafiliat politic - VIDEO
17:20
14 octombrie: 194 de localități își sărbătoresc Hramul. Poliția Națională face apel la cetățeni pentru un comportament responsabil
17:00
CNPF trage un semnal de alarmă: Investitorii înșelați de platforma „Tux” riscă să cadă din nou în capcană, prin promisiuni false de returnare a banilor
17:00
Un băiat de opt ani din Rîbnița a ajuns la spital după ce a înghițit jumătate de flacon de vitamine
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.10.2025
16:40
Cel puțin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit frontal, anunță autoritățile din Slovacia - FOTO
16:40
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
16:30
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”
16:20
Moscova a emis mandat de arestare pe numele unui disident pe care l-a eliberat acum un an în cel mai mare schimb de prizonieri Rusia
16:20
Restricții de circulație în centrul Chișinăului cu ocazia Hramului Orașului
16:10
Hamas a predat toți cei 20 de ostatici aflați în viață, după 738 de zile de captivitate. Primul autobuz cu deținuți palestinieni a ajuns în Gaza. Netanyahu: Trump este cel mai mare prieten al Israelului - VIDEO
16:10
Discurs triumfalist al lui Trump în parlamentul israelian, după eliberarea celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas - VIDEO
16:10
„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian
15:50
Metropolis: apartamente și parcări la 1000 €/m², reparație cadou!
15:40
Vești bune pentru șoferi de ziua capitalei: Vor achita mai puțin pentru benzină și motorină. Prețurile - publicate de ANRE - FOTO
15:30
Discurs triumfalist al lui Trump în parlamentul israelian. Motivul pentru care liderul SUA a fost comparat cu un mare rege persan - VIDEO
15:30
Șeful spionajului german: Rusia nu va ezita să atace NATO. Va intimida Europa până la paralizie și capitulare
15:00
Atenție, moldoveni care călătoresc în Grecia: Pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim. Explicațiile Ambasadei
14:20
România, ajutor nesperat pentru frații moldoveni! Naționala noastră poate prinde barajul pentru campionatul mondial datotiră tricolorilor
14:20
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”
13:40
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație
13:30
În această săptămână, toate instituțiile atât din capitală, cât și din suburbii vor fi conectate la agentul termoelectric. Câte instituții primesc căldură deja
13:30
Două cazuri de gripa AH1N1, înregistrate în capitală. Câte cazuri de infecții respiratorii s-au confirmat
13:20
Ruși înarmați, fotografiați la granița cu Estonia: „Absolut niciun polițist de frontieră”
13:20
„Nu e doar despre kilograme. Este despre viață.” Povestea Alinei și chirurgia bariatrică la Spitalul Repromed
13:10
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.10.2025
12:50
„Nu voi mai fi în viața politică.” Recean anunță că își încheie mandatul de prim-ministru. Ce spune Grosu despre viitorul candidat - VIDEO
12:50
Aproape un milion de țigări, tăinuite în tavanul unui camion. Imagini cu captura, găsită de vameșii de la Leușeni - VIDEO
12:50
Clipe de groază pentru două copile din Nisporeni: Au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. IGSU vine cu detalii
12:30
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet
12:30
„A fost o onoare să muncim cot la cot”. Igor Grosu, după ce Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcție
12:20
Doi bărbați - reținuți, după ce aproape un milion de țigări au fost găsite într-un camion, la ieșirea din Moldova. Unde erau ascunse - VIDEO
12:10
Maia Sandu, după ce Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcție: „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”
12:00
Șocant. O femeie dispărută - găsită moartă într-o groapă de gunoi din apropierea unui sat din Găgăuzia. Soțul acesteia - reținut pentru 72 de ore
11:50
Primii șapte ostatici eliberați s-au întors în Israel după 738 de zile de captivitate. Toți ostaticii care vor fi eliberați sunt bărbați, cel mai în vârstă are 48 de ani. Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre. Aeronava lui Trump a aterizat în Israel - VIDEO
11:50
Cum explică Recean decizia de a se retrage: „Eu nu intenționam să vin în politică”
