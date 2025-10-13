(foto/video) „EMI 5” revine în trafic într-o nouă formă. Emilian Crețu și-a cumpărat mașină nouă: „Am intrat în clubul...”

08:30

Astăzi, alinierea planetelor ne invită să ne explorăm latura creativă și să ne confruntăm cu provocările cu înțelepciune și răbdare. Fiecare semn zodiacal va întâmpina momente de introspecție, dar și oportunități de creștere. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne ascultăm inima și mintea în egală măsură. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii personalizate care să ne ghideze pașii în această călătorie cosmică.