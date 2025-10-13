(foto/video) „EMI 5” revine în trafic într-o nouă formă. Emilian Crețu și-a cumpărat mașină nouă: „Am intrat în clubul...”
UNIMEDIA, 13 octombrie 2025 18:20
Actorul și influencerul Emilian Crețu a făcut o achiziție spectaculoasă. Acesta și-a procurat un automobil nou de model BMW X7, prețul căruia ajunge la sute de mii de euro.
• • •
Acum 30 minute
18:20
18:20
(video) Accidentul de lux dintre un Lamborghini Urus și un Volkswagen, în capitală: Momentul impactului, surprins de o cameră de bord # UNIMEDIA
Momentul accidentului din noaptea de 9 octombrie, unde un Lamborghini Urus s-a lovit cu un Volkswagen, în capitală, a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum cele două mașini s-au lovit în plin trafic.
18:10
(foto) Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații: Orarul autobuzelor 47 și 48, modificat # UNIMEDIA
Orarul de circulație al liniilor de autobuz municipale nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și capitală, a fost modificat de astăzi, 13 octombrie. Anunțul a fost făcut de Primăria municipiului Chișinău.
Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:30
(foto) Aur și argint pentru Moldova: Cinci sportivi moldoveni, medaliați la Turneul de Muaythai „Cupa Artan” din Lvov # UNIMEDIA
Cinci sportivi moldoveni au fost medaliați cu aur și argint la Turneul de Muaythai „Cupa Artan”. Potrivit Federației Naționale de Box Thailandez Muaythai, competiția s-a desfășurat în orașul Lvov din Ucraina.
17:00
„Trabucuri și șampanie, cui naiba îi pasă de asta?”. Trump face o cerere surprinzătoare în parlamentul israelian # UNIMEDIA
Președintele SUA l-a îndemnat pe președintele israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu, care este judecat într-o serie de dosare de corupție, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
17:00
TUX s-a închis, dar sub numele său încă se adună bani: CNPF atenționează cetățeniii despre noi înșelătorii financiare # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează populația că unele informații apărute recent pe rețelele de socializare privind încetarea activității TUX și returnarea investițiilor sunt false și pot reprezenta o tentativă de fraudă.
Acum 4 ore
16:30
(foto) Homari, caviar și mult lux: „Regina Tiktok-ului”, Andreea Bostanica, invitată la evenimentul celebrului bijutier internațional, Jacob Arabo # UNIMEDIA
Influencerița Andreea Bostanica își tot mai mult loc printre elitele internaționale. De această dată, tânăra a fost invitată personal de celebrul bijutier Jacob Arabo la unul dintre evenimentele sale exclusiviste. „A fost o onoare să particip”, a transmis Bostanica pe Instagram.
16:10
„Eu sunt Dumnezeu, eu decid cine sunt de mâine.” Strategia LGBTIQ+ a UE stârnește reacții vehemente în RM: Guvernarea PAS trebuie să clarifice public care este poziția țării # UNIMEDIA
Noua Strategie a Uniunii Europene pentru Egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030 stârnește reacții vehemente din partea unor politicieni și formațiuni politice din Republica Moldova, care avertizează privind impactul negativ asupra valorilor tradiționale și morale ale societății. Mai mult, se solicită ca guvernarea PAS să clarifice public care este poziția țării față de inițiativă și în ce măsură aceasta va fi acceptată de autoritățile de la Chișinău.
15:40
Proprietarul restaurantului „Motif”, care ar fi implicat în dosarul contrabandei cu 1 milion de țigări, plasat în arest pentru 30 zile # UNIMEDIA
Cei doi bărbați, suspectați într-un dosar de contrabandă cu un milion de țigări la frontieră, au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Informațiile au fost confirmate pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur.
15:10
Premiul Nobel pentru economie pentru anul 2025 a fost decernat savanților Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru „explicarea creșterii economice determinate de inovație”, anunță Reuters.
15:00
(video) Cum s-a schimbat Maia Sandu de-a lungul anilor: Experții spun că președinta și-a „îndreptat” ridurile și s-a „îmbogățit” în buze, cu acid și botox # UNIMEDIA
Imaginea președintei țării, Maia Sandu, s-a transformat considerabil de la începutul primului mandat, iar experții în estetică spun că această schimbare nu este deloc întâmplătoare. Potrivit chirurgului estetician Ludmila Constantinov, care are peste un deceniu de experiență în domeniu, trăsăturile liderului de la Chișinău par mai fine și relaxate, semn că ar fi beneficiat de proceduri menite să redea prospețimea chipului.
14:50
Rămășițele pământești ale celui mai faimos spion israelian din istorie, Eli Cohen, ar putea fi returnate familiei # UNIMEDIA
Posturile saudite al-Hadath și al-Arabiya au relatat duminică, citând surse arabe, că rămășițele pământești ale celui mai renumit spion israelian, îngropate în Siria, ar putea fi în curând returnate Israelului, potrivit Israel National News. Eli Cohen (1924-1965) a fost un agent de informații israelian care a operat în Siria sub pseudonimul Kamel Amin Thaabet. El a adunat informații detaliate despre pozițiile militare siriene, inclusiv fortificațiile de pe Înălțimile Golan. Cohen a fost capturat în 1965 și executat la Damasc, scrie digi24.ro.
14:40
Ultima oră! Proprietarul restaurantului „Motif” ar fi fost reținut pentru contrabandă cu țigări # UNIMEDIA
Proprietarul restaurantului „Motif”, Nicolae Baciu, ar fi fost reținut dde oamenii legii într-un dosar de contrabandă, după ce vameșii au depistat 110 cutii de țigări în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în punctul vamal Leușeni, potrivit surselor pulsmedia.md.
Acum 6 ore
14:30
14:30
(foto) Katy Perry și Justin Trudeau formează un cuplu: Cântăreața și fostul prim-ministru al Canadei au fost văzuți sărutându-se în vacanță, pe iaht # UNIMEDIA
Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși împreună, pe iaht, în timp ce se sărutau. Imaginile au apărut la câteva luni după ce s-a zvonit că ar avea o relație, dar la acel moment, niciunul nu a confirmat că sunt împreună, scrie spynews.ro.
14:20
Contrabandă de milioane la frontieră: Aproape 1 000 000 de țigarete, ascunse în tavanul unui camion. Doi bărbați, reținuți # UNIMEDIA
Ofițerii vamali au depistat aproape 1.000.000 de țigări, fără documente de însoțire, ascunse în tavanul unui camion la vama Leușeni-Albița.
13:50
Grevă națională în Grecia pe 14 octombrie: Ce trebuie să știe moldovenii care intenționează să călătorească în această țară # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova la Atena informează că, în data de 14 octombrie 2025, în Republica Elenă este preconizată declanșarea unei greve naționale, care va afecta semnificativ transportul public rutier, feroviar și maritim.
13:40
(video) Igor Grosu l-a îmbrățișat pe Dorin Recean, după ce premierul a anunțat că renunță la politică: „Împreună am reușit să trecem prin momente complicate pentru țara noastră” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, au susținut o conferință de presă.
13:40
Explozie într-o locuință din Grozești: Două surori, de 2 și 12 ani, spitalizate cu arsuri, după ce butelia de gaz a sărit în aer # UNIMEDIA
Două surori în vârstă de 2 și 12 ani au suferit arsuri de gradul I și II, după ce butelia de gaz din locuință a explodat, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
13:30
(foto) Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm” # UNIMEDIA
O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă, săptămâna trecută, în largul coastelor Bretaniei, a anunțat Comandamentului maritim al NATO. Într-o postare pe X, centrul transmite că „Alianța e pregătită să apere întreaga zonă a Atlanticului”, potrivit digi24.ro.
13:20
(video) „Cu mâinile nu atinge”: Tany Vander, pusă la încercare de către soțul său. A primit în dar Cartier „cu interdicții” # UNIMEDIA
Influencerița Tany Vander, care s-a mutat recent cu traiul în Dubai, a fost pusă la încercare de către soțul său. Bărbatul i-a dăruit un cadou de lux, gestul său fiind însoțit de o condiție neașteptată. „Ca să înțelegi, cu ce tiran trăiesc”, a spus femeia de afaceri într-o reacție pe rețele.
13:00
Benzină și motorină un pic mai ieftine, în următoarele două zile: TOP stații PECO unde găsești cele mai bune prețuri # UNIMEDIA
Piața combustibililor traversează o perioadă stabilă, prețurile variind ușor de la o zi la alta, arată cifrele afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
12:40
(video) Cine va fi viitorul premier al RM, după plecarea lui Dorin Recean? Ce spune Igor Grosu # UNIMEDIA
Speakerul Igor Grosu a anunțat că la moment nu poate dezvălui numele viitorului prim-ministru. Liderul PAS a precizat că candidatura va fi prezentată la consultările cu președinta Maia Sandu, la momentul oportun.
Acum 8 ore
12:30
Start înscrierilor pentru subvenții post-investiție: Vezi care este termenul de depunere a dosarelor # UNIMEDIA
Fermierii pot depune, începând de astăzi, 13 octombrie 2025, dosarele pentru subvențiile post-investiție, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Suportul vizează modernizarea agriculturii, infrastructurii de producere, prelucrare, comercializare și susținerea mediului rural.
12:10
12:10
Maia Sandu: „Mulțumesc, Dorin. Ai fost omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul în această perioadă” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, premierului Dorin Recean, care a anunțat astăzi că se retrage de la conducerea Guvernului, precum și din politică.
12:00
Începe sezonul gripelor: Primele două cazuri de A (H1N1), raportate săptămâna trecută, alături de alte circa 2 mii infecții respiratorii # UNIMEDIA
Primele două cazuri de gripă A(H1N1) au fost confirmate în Moldova,în timp ce alte 1.902 infecții, inclusiv Covid-19 au fost raportate î perioada 29 septembrie - 6 octombrie.
11:30
(video) Ședința Primăriei: Doi viceprimari au demisionat din funcție pentru a fi deputați în Parlament # UNIMEDIA
Serviciile municipale s-au întrunit astăzi, 13 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi au figurat 8 subiecte.
11:30
Victoriabank și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își consolidează parteneriatul de lungă durată printr-un nou credit subordonat. Valoarea contractului este de 10 milioane EUR (echivalent în MDL), iar perioada de acordare se extinde până la 10 ani.
11:20
11:20
Premierul Dorin Recean renunță la mandatul de deputat și se retrage din viața politică.
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, susțin în aceste clipe o conferință de presă.
11:00
Surse: Irina Vlah nu va candida la eventualele alegeri anticipate ale Bașcanului Găgăuziei # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican "Inima Moldovei" nu va candida la eventualele alegeri ale Bașcanului Găgăuziei. Acestea ar putea avea loc în cazul în care Curtea de Apel va menține decizia de condamnare a actualului Bașcan, Evghenia Guțul.
10:40
(video) Un troleibuz cu pasageri, implicat într-un accident în centrul capitalei: La fața locului a intervenit Poliția # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unui troleibuz a avut loc în această dimineață pe strada Trandafirilor din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc cu un Seat.
Acum 12 ore
10:30
(live) Primăria, în ședință: Doi viceprimari demisionează din funcție pentru a fi deputați în Parlament # UNIMEDIA
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 13 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte.
10:30
Alertă sanitară la Orhei: Un focar de pestă porcină, depistat într-o gospodărie. Autoritățile au instituit restricții pe 30 de zile # UNIMEDIA
Un focar de Pestă Porcină Africană a fost confirmat, pe 6 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Ciocîlteni, raionul Orhei, după ce mai multe animale au prezentat simptome grave, iar autoritățile veterinare au identificat prezența virusului. În urma confirmării oficiale, au fost instituite restricții sanitar-veterinare pe o perioadă de 30 de zile, pentru a preveni răspândirea bolii, anunță Primăria Orhei.
10:20
Ultima oră! Viceprimarii Olga Ursu și Angela Cutasevici au ales fotoliul de deputat și demisionează de la Primărie # UNIMEDIA
Viceprimarii Olga Ursu și Angela Cutasevici pleacă de la Primăria Chișinău. Anunțul a fost făcut de către primarul capitalei Ion Ceban, în cadrul ședinței de astăzi a primăriei.
10:10
Căutări cu final tragic la Nisporeni: Bărbatul de 45 de ani, care a dispărut pe 4 octombrie, a fost găsit decedat # UNIMEDIA
Bărbatul de 45 de ani, din satul Boldurești, raionul Nisporeni, care dispăruse fără urmă pe data de 4 octombrie, a fost găsit decedat. Despre aceasta a anunțat o rudă a bărbatului printr-un mesaj pe rețelele de socializare.
10:00
(live) Primăria, în ședință. Ceban: În pofida informațiilor pe care le răspândește guvernarea, noi muncim # UNIMEDIA
Serviciile municipale se întrunesc astăzi, 13 octombrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte.
09:40
„Războiul s-a terminat”. Trump merge azi în Israel și Egipt: Va ține un discurs și va conduce un summit care va marca finalul conflictului din Gaza # UNIMEDIA
Trump s-a arătat optimist că pacea va fi una durabilă și că Gaza va fi „un miracol” de dezvoltare, o analiză optimistă, potrivit celor mai mulți observatori care sunt circumspecți cu privire la șansele planului pe termen lung susținut de liderul de la Casa Albă, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
09:20
„Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa”, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare, scrie hotnews.ro.
09:10
Pe 13 octombrie, cavalerii templieri au fost arestați în 1307 și prima moțiune de cenzură a fost reușită în România în 2009.
09:10
Scenariul în care Trump va înarma Ucraina cu rachete Tomahawk ce pot lovi Moscova: „S-ar putea s-o facem” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că ar putea furniza rachete Tomahawk, care ar putea fi folosite de Kiev, dacă președintele rus Vladimir Putin nu pune capăt războiului din Ucraina, informează Reuters, citat de hotnews.ro.
08:50
În spatele politic a fostei deputate PAS, Olesea Stamate, se ascunde o latură sensibilă și plină de culoare. De 14 ani, pictura este pentru ea o formă de evadare, în refugiu care o ajută să se detașeze de activitatea politică. „Pasiunea mea pentru pictură a venit, de fapt, de la copii mei”, a menționat politiciana.
08:30
Taurii au parte de noroc și fericire, iar Gemenii se confruntă cu probleme de sănătate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor ne invită să ne explorăm latura creativă și să ne confruntăm cu provocările cu înțelepciune și răbdare. Fiecare semn zodiacal va întâmpina momente de introspecție, dar și oportunități de creștere. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne ascultăm inima și mintea în egală măsură. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii personalizate care să ne ghideze pașii în această călătorie cosmică.
08:10
Atenţionare de călătorie în Grecia: Posibile perturbări ale transportului public marți, din cauza unei greve naționale # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Grecia este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim, scrie digi24.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru începutul acestei săptămâni.
07:40
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 pe scara Richter a avut loc duminică, 12 octombrie, la ora 20:48 în zona seismică Vrancea, Buzău, scrie presa română.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteorologice variate, cu nori dominând cerul și șanse de precipitații în anumite intervale orare.
