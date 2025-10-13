Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California

11:00

Primii șapte ostatici eliberați s-au întors în Israel după 738 de zile de captivitate. Toți ostaticii care vor fi eliberați sunt bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă are 48 de ani. Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre. Aeronava lui Trump a aterizat în Israel - VIDEO