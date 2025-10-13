Culturista moldoveancă Leonida Ciobu, în top 5 mondial la Olympia 2025

09:40

Chișinăul nu s-a născut din planuri de arhitectură. El a pornit de la ulițele pline de praf, de la mahalale cu nume de meșteșuguri cu oameni simpli care au făcut istorie fără să-și dea seama. Chișinăul este un oraș care a crescut și s-a format odată cu oamenii lui, dintr-un trecut amestecat cu prezent. Casele […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Istoria Chișinăului, de la mahalale la bulevarde apare prima dată în Realitatea.md.