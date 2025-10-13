CNPF: Informațiile privind returnarea banilor din TUX sunt false și înșelătoare

08:30

Aproximativ 2 000 de agricultori cu venituri reduse vor beneficia de granturi în valoare de câte 10 mii de lei pentru achiziționarea echipamentelor agricole la alegere – sere, folie pentru mulcire sau cultivatoare electrice cu acumulator. Beneficiarii vor contribui cu 10% din costul total al echipamentului. Totodată, peste 2 400 de fermieri vor fi instruiți […] Articolul Granturi de 10 mii de lei pentru 2 000 de agricultori cu venituri reduse – sprijin pentru adaptarea la schimbările climatice apare prima dată în Vocea Basarabiei.