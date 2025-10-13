LIVE TEXT/ Ucraina primește de la UE 10 milioane de euro la Tribunalul Special și 6 milioane de euro pentru victimele crimelor de război. Război în Ucraina, ziua 1328

13:50

Deși majoritatea oamenilor nu merg la medic pentru durerile de cap, acestea sunt cel mai frecvent simptom cu care pacienții se adresează unui neurolog. Medicul neurolog Olga Gavriliuc, doctor în științe medicale, explică ce tipuri de dureri de cap există, care sunt cauzele lor și cum pot fi tratate eficient. Citiți continuarea articolului pe Zdgust.md.