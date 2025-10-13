Tradiții la Onițcani: Gospodinele se adună la claca de murături

08:30

Din 1 septembrie, saloanele de înfrumuseţare din Uniunea Europeană nu au voie să folosească geluri UV și oje semipermanente ce conțin TPO, o substanță periculoasă pentru sănătate. În Republica Moldova, Agenția Națională pentru Sănătate Publică pregătește un proiect de lege care să alinieze legislația locală cu normele europene. Potrivit acestei propuneri, utilizarea acestui compus ar urma să fie interzisă la nivel național din 1 ianuarie 2026. Între timp, unele saloane au început deja să renunțe la produsele care conțin TPO.