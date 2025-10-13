De ce mor tot mai mulți tineri în Europa de Est
SafeNews, 13 octombrie 2025 16:40
Ratele mortalității în rândul tinerilor adulți au crescut în Europa de Est în ultimul deceniu, în ciuda scăderii ratelor globale ale deceselor, relatează Politico. Consumul de droguri, suicidul și războiul se numără printre cauzele de deces aflate în creștere în Europa de Est, în timp ce cutremurele și dezastrele legate de climă au contribuit, de asemenea,
• • •
Acum 5 minute
17:00
Donald Trump, președintele Statelor Unite, a declarat că revenirea acasă a 20 de ostatici reprezintă „o zori istorică pentru un nou Orient Mijlociu". Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs susținut în Knesset, parlamentul israelian, după un acord de încetare a focului în Gaza, relatează Al Jazeera. Trump a mulțumit liderilor arabi și musulmani
17:00
Tadej Pogacar, considerat cel mai bun ciclist din lume, a fost întrecut în cursa „Provocarea Pogi" de britanicul Andrew Feather, un avocat amator în vârstă de 44 de ani. Cursa a avut loc în satul natal al slovenului și a adunat aproape 1.200 de participanți. Campionul mondial Tadej Pogacar a fost învins în Slovenia de
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:30
Poliția Națională anunță instituirea unor restricții temporare de circulație în centrul Chișinăului, în contextul desfășurării evenimentelor dedicate Hramului orașului, sărbătorit pe 14 octombrie. Astfel, începând de vineri, 13 octombrie, ora 22:00, până la duminică, 15 octombrie, ora 05:00, traficul rutier va fi suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile
16:20
SURSE // Noi detalii despre crima din UTA Găgăuzia. Cadavrul femeii a fost pus într-un sac cu azotat de potasiu # SafeNews
Au apărut noi detalii despre cazul femeii ucisă și aruncată la groapa de gunoi din localitatea Chiriet- Lunga, unde a zăcut mai bine de două săptămâni. Astfel, potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, soțul femeii, cel care a recunoscut comiterea crimei, ar fi declarat polițiștilor în cadrul audirilor că și-ar fi omorât soția în vârstă de
Acum 2 ore
16:00
Fuga nebună cu mașina a unui moldovean beat prin centrul Bresciei: Poliția italiană l-a prins după o urmărire plină de peripeții # SafeNews
Un cetățean moldovean a fost reținut de poliția italiană după ce a încercat să fugă de oamenii legii, conducând cu viteză excesivă prin centrul orașului Brescia. Incidentul a avut loc în cursul nopții, când patrulele au observat un autoturism care circula haotic, depășind limitele de viteză și punând în pericol alți participanți la trafic. Conform
15:40
VIDEO // Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia, iar unul a atârnat deasupra unei prăpastii. Nouă persoane au suferit răni grave # SafeNews
Un accident feroviar grav a avut loc luni, 13 octombrie, în districtul Rožňava, din Slovacia, în apropierea satului Jablonov nad Turnňou, unde două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit. La fața locului au intervenit mai multe echipe de salvare, inclusiv trei elicoptere. În cele două trenuri se aflau în total 80
15:30
VIDEO // Ciclonul Alice a făcut prăpăd în Spania. Alerta cod roșu a adus ploi de până la 400 litri/mp # SafeNews
Sudul Cataloniei s-a trezit luni acoperit de noroi și pietre, după trecerea ciclonului Alice. Furtuna violentă, care a lovit cu o forță devastatoare în weekend, a lăsat în urmă un peisaj greu de recunoscut: drumuri rupte, mașini înghițite de ape și sate izolate între torenți și râuri umflate. În unele zone, s-au înregistrat cantități de
Acum 4 ore
14:50
FOTO // Un bărbat de 46 de ani, prins cu aproape 5 000 de țigarete ascunse într-un vagon al trenului internațional „Chișinău–București # SafeNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 46 de ani este documentat de autorități după ce a încercat să scoată ilegal din țară un lot de țigarete, ascunse într-un vagon al trenului internațional „Chișinău–București". Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie, în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar), în timpul verificărilor de
14:40
Două vieți salvate în aceeași zi de echipa de Terapie Intensivă Mobilă din Bălți. Află cum au reușit medicii să readucă pacienții la viață # SafeNews
Zi plină de intervenții dramatice pentru echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din cadrul SAMU Bălți, care a reușit să readucă la viață doi pacienți aflați în stop cardio-respirator, în decursul aceleiași zile. Primul apel de urgență a venit în dimineața zilei de 11 octombrie, când un bărbat de 65 de ani s-a prăbușit pe
14:30
Trump, ovaționat în picioare în Parlamentul israelian. A primit o statuetă din aur cu un porumbel al păcii # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a fost ovaţionat în picioare în Parlamentul israelian (Knesset). Printre cei care l-au aplaudat s-au numărat premierul Benjamin Netanyahu, președintele Isaac Herzog, precum și zeci de membri ai parlamentului. A fost aplaudat inclusiv de o delegație americană numeroasă, în care se află și fiica sa, Ivanka Trump. Zi istorică în Orientul Mijlociu.
14:20
INVESTIGAȚIE // Gaz „european” pe bani rusești. Afacerea MET Group, care intermediază tranzacția energetică Moscova-Tiraspol, cu girul Chișinăului # SafeNews
Presa din România dezvăluie o schemă „cu rădăcini rusești" privind asigurarea cu gaz a Transnistriei – investigație știripesurse.ro Compania care livrează gaz în partea stângă a Nistrului, „europeană doar în acte". Schema dubioasă, cu rădăcini la Moscova, care spulberă mitul independenței energetice, transmite SafeNews.md cu referire la telegraph.md. Deși Chișinăul vorbește despre independență energetică față de
14:00
Un tânăr a încercat să introducă ilegal în țară 50 kg de tutun pentru narghilea, ascunse printre bagajele personale # SafeNews
Un tânăr de 22 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la vama Leușeni în timp ce încerca să introducă ilegal în țară 50 de kilograme de tutun pentru narghilea, ascunse printre bagajele personale dintr-un microbuz. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, care au supus controlului un microbuz de model
14:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 13 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:50
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație # SafeNews
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie în 2025 pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație", a anunțat luni Academia Regală Suedeză de Științe, transmite Reuters. Distincția prestigioasă, denumită oficial drept Premiul Băncii Suediei în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, este ultimul premiu acordat în acest an și
13:40
Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm” # SafeNews
O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă, săptămâna trecută, în largul coastelor Bretaniei, a anunțat Comandamentului maritim al NATO. Într-o postare pe X, centrul transmite că „Alianța e pregătită să apere întreaga zonă a Atlanticului". „O fregată a marinei franceze supraveghează apropierile maritime ale Alianţei a semnalat
13:30
Toate școlile din municipiul Chișinău vor fi conectate la rețeaua de încălzire imediat după vacanța de toamnă, indiferent de solicitările instituțiilor. Decizia a fost anunțată de autoritățile municipale în cadrul unei ședințe operative, unde s-a discutat despre pregătirile pentru sezonul rece. În prezent, procesul de conectare se face la cererea conducerii școlilor, însă doar 8
13:20
PLDM cere clarificări din partea guvernării privind poziția față de intenția UE de a acorda drepturi sporite homosexualilor, în contextul negocierilor de aderare # SafeNews
PLDM solicită guvernării PAS să-și clarifice poziția față de Strategia UE pentru Egalitatea LGBTIQ+ și în ce măsură aceasta va fi acceptată de autoritățile de la Chișinău. Într-o declarație publică, formațiunea condusă de fostul premier Vlad Filat notează că această informație trebuie să fie cunoscută, având în vedere că subiectul urmează să fie discutat și
Acum 6 ore
13:00
FOTO // Atac devastator ucrainean în Crimeea ocupată: „Un incendiu uriaș”, detectat de sistemele NASA. Autoritățile ruse admit amploarea loviturii # SafeNews
Dronele ucrainene au lovit un depozit de petrol din Feodosia, Crimeea, ocupată de Rusia, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână, provocând un incendiu masiv care putea fi văzut de la kilometri distanță, au declarat autoritățile ruse și surse locale, citate de Reuters și The Moscow Times. Un atac ucrainean cu drone
12:50
A opta tentativă: bugetul municipal pentru 2025, din nou pe masa Consiliului Municipal Chișinău, miercuri # SafeNews
Consiliul Municipal Chișinău se va întruni miercuri, 15 octombrie, pentru o nouă ședință în care va fi supus din nou dezbaterii bugetul municipal pentru anul 2025. Este a opta tentativă de prezentare a documentului, semn că procesul de aprobare întâmpină dificultăți. Primarul General, Ion Ceban, susține că, în ciuda piedicilor politice sau administrative, activitatea municipalității
12:50
Președintele autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor" și „să acționeze urgent". Lukașenko a declarat că era înclinat să „învinovățească liderii europeni și Europa pentru incapacitatea lor de a ajunge la
12:30
Peste 4700 de abateri rutiere înregistrate în weekend: alcool, viteză excesivă și opriri neregulamentare # SafeNews
În doar două zile de weekend, polițiștii au identificat peste 4700 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră în întreaga țară, în cadrul unei acțiuni de control intens. Printre cele mai grave abateri se numără 58 de șoferi depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor, care au fost imediat înlăturați de la volan. De asemenea,
12:20
FOTO // Primele imagini cu ostaticii israelieni eliberați după doi ani de captivitate în mâinile Hamas # SafeNews
Ostaticii israelieni eliberați din Gaza au ajuns luni în mâinile IDF și urmează să se întâlnească cu familiile lor, scrie Reuters. Hamas a predat luni 20 de ostatici aflați în viață, un pas important în încheierea a doi ani de război devastator în Gaza, în cadrul unui acord de încetare a focului negociat de președintele
12:10
Maia Sandu mulțumește premierului Dorin Recean pentru activitatea sa în fruntea Guvernului # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a adus un omagiu public prim-ministrului Dorin Recean, la finalul mandatului acestuia, exprimându-și recunoștința pentru implicarea sa în gestionarea unei perioade marcate de crize și tranziții importante pentru țară. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!", a transmis șefa statului într-un mesaj public.
12:00
VIDEO // Captură impresionantă la vama Leușeni-Albița: Aproape 1.000.000 de țigări de contrabandă, descoperite într-un autocamion „gol” # SafeNews
Doi bărbați, cu vârste de 39 și 43 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de organizarea unei tentative de contrabandă cu 991.300 de țigări ascunse ingenios în tavanul remorcii unui autocamion. Aceștia ar fi încercat să transporte țigările peste frontieră prin punctul de trecere Leușeni-Albița, folosind un camion Mercedes Actros declarat
11:50
Igor Grosu evită să dezvăluie numele noului candidat PAS la funcția de premier, după retragerea lui Dorin Recean # SafeNews
Dorin Recean se retrage atât din funcția de prim-ministru, cât și din viața politică, anunțând că nu va mai candida pentru șefia noului Executiv după alegerile din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu liderul PAS, Igor Grosu. Recean, care a obținut un mandat de
11:40
La un pas de tragedie: două fetițe rănite într-o explozie provocată de o butelie de gaz în satul Grozești # SafeNews
Două minore, de 2 și 12 ani, au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51. Potrivit Inspectoratului General pentru
11:20
ULTIMA ORĂ // Dorin Recean părăsește funcția de prim-ministru și nu va conduce viitorul Guvern # SafeNews
Dorin Recean renunță să activeze în continuare în calitate de prim-ministru. Astfel, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și convocarea noului Parlament, acesta nu va fi candidatul PAS pentru șefia noului Executiv. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, alături de liderul PAS, Igor Grosu. Știre în curs de actualizare!
11:10
10 ani de închisoare pentru o tânără din Chișinău care a exploatat sexual trei adolescente. Află cum a manipulat copilele # SafeNews
A impus trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 17 ani, să se prostitueze, profitând de vulnerabilitatea lor. O tânără de 22 de ani din Chișinău, și ea minoră la momentul comiterii faptelor, a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sex
Acum 8 ore
11:00
LIVE // Conferința de presă comună susținută de președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, și prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă comună susținută de președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, și prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj # SafeNews
Un polițist din Belgia a fost acuzat de spionaj. Acesta ar fi putut fi abordat datorită accesului său la diplomați, au relatat mass-media locale. Ofițerul a fost arestat joi trecută și lucra pentru unitatea de poliție locală a orașului Bruxelles, au relatat mass-media belgiene și site-ul Politico Europe, scrie tvpworld.com. Unitatea monitorizează zonele din jurul […] Articolul Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj apare prima dată în SafeNews.
10:30
Doi viceprimari ai Chișinăului pleacă în Parlament. Ion Ceban rămâne fără Angela Cutasevici și Olga Ursu # SafeNews
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, rămâne fără două dintre cele mai apropiate colaboratoare – viceprimarii Angela Cutasevici și Olga Ursu. Cele două au fost delegate în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), în urma alegerilor din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de edil luni dimineață, în cadrul ședinței operative a […] Articolul Doi viceprimari ai Chișinăului pleacă în Parlament. Ion Ceban rămâne fără Angela Cutasevici și Olga Ursu apare prima dată în SafeNews.
10:20
Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție și a manifestat comportament agresiv față de soție și fiu # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat măsurile de protecție dispuse de instanță în cadrul unui caz de violență în familie. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Fălești, la data de […] Articolul Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție și a manifestat comportament agresiv față de soție și fiu apare prima dată în SafeNews.
09:50
O orcă atacă un alt iaht turistic în largul Portugaliei. Familia cu trei copii, salvată de forțele aeriene # SafeNews
Un nou incident cu balene ucigașe a avut loc în largul coastelor Portugaliei, unde un grup de balene ucigașe a scufundat un alt iaht turistic. Forțele Aeriene Portugheze au intervenit pentru a salva o familie de cinci persoane aflate la bordul ambarcațiunii, care s-a scufundat după ce a fost lovită de mai multe ori de […] Articolul O orcă atacă un alt iaht turistic în largul Portugaliei. Familia cu trei copii, salvată de forțele aeriene apare prima dată în SafeNews.
09:40
SURSE // Crimă de groază în UTA Găgăuzia. Femeie ucisă și aruncată la groapa de gunoi, de un individ aflat în vizorul poliției pentru violență domestică # SafeNews
Un bărbat a alertat poliția, după ce a depistat cadavrul unei femei la groapa de gunoi. Descoperirea macabră a avut loc sâmbătă, în extravilanul localității Chiriet-Lunga, din UTA Găgăuzia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate de anchetă. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul Direcției de Poliție UTA Găgăuzia, în deplină […] Articolul SURSE // Crimă de groază în UTA Găgăuzia. Femeie ucisă și aruncată la groapa de gunoi, de un individ aflat în vizorul poliției pentru violență domestică apare prima dată în SafeNews.
09:30
Trafic record la granițele Moldovei: 79.000 de traversări în doar 24 de ore și 44 de persoane întoarse din drum # SafeNews
În ultimele 24 de ore, peste 79.000 de persoane au fost înregistrate la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, semnalând un flux semnificativ de călători, potrivit autorităților de frontieră. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost consemnate peste 24.000 de traversări, urmat de punctele terestre Leușeni, Sculeni, Palanca și […] Articolul Trafic record la granițele Moldovei: 79.000 de traversări în doar 24 de ore și 44 de persoane întoarse din drum apare prima dată în SafeNews.
09:20
Guvernul Ucrainei a anunțat un proiect de lege care prevede modificări semnificative în lista limbilor protejate în temeiul Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Proiectul, care a fost prezentat Radei Supreme de către Taras Melnychuk, reprezentantul guvernului ucrainean, exclude limba rusă și limba moldovenească din această listă. În locul lor, limba cehă va fi […] Articolul Ucraina exclude limba rusă și moldovenească din lista limbilor protejate apare prima dată în SafeNews.
09:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie. Vilodimir Zelenski afirmă că, dacă va primi rachetele Tomahawk, le va folosi doar împotriva țintelor militare, nu și civile. Vorbind cu reporterii la […] Articolul Trump îl amenință pe Putin: „Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
08:40
Una dintre cele mai frumoase insule din lume riscă să se umple de sate-fantomă. De ce autoritățile nu pot opri colapsul populației # SafeNews
Sardinia este una dintre cele mai frumoase insule din lume, însă populația locală este în continuă scădere, situația fiind mult mai dramatică în zonele rurale decât în cele două mari aglomerări urbane din jurul orașelor Cagliari și Sassari. În ciuda subvențiilor oferite de autoritățile locale pentru a atrage nou-veniți, există localități unde nu s-a mai […] Articolul Una dintre cele mai frumoase insule din lume riscă să se umple de sate-fantomă. De ce autoritățile nu pot opri colapsul populației apare prima dată în SafeNews.
08:30
China este pregătită să îşi dezvolte relaţia cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în afacerile internaţionale şi regionale, a relatat duminică agenţia de stat nord-coreeană KCNA, citată de Reuters. Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut acest comentariu într-o scrisoare adresată liderului nord-coreean Kim Jong Un, joi, a precizat KCNA, adăugând că acesta […] Articolul Anunț de la Phenian: China își va consolida cooperarea strategică cu Coreea de Nord apare prima dată în SafeNews.
08:20
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet # SafeNews
Un incendiu puternic a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, din nordul Italiei, unde Carlo Acutis, adolescentul italian devenit primul sfânt milenial, a primit prima comuniune. Cele 22 de călugărițe aflate în clădire au fost evacuate la timp, însă numeroase opere de artă și obiecte de cult au fost pierdute în flăcări. Această clădire din secolul […] Articolul Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Poliția de Frontieră informează pasagerii din Nord despre noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES) # SafeNews
Poliția de Frontieră continuă acțiunile de informare a călătorilor care tranzitează punctele de trecere din Nordul Republicii Moldova, privind implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES) al Uniunii Europene. Potrivit instituției, sistemul va deveni operațional începând cu 12 octombrie 2025, în toate punctele de frontieră externă ale statelor membre UE. EES este o […] Articolul Poliția de Frontieră informează pasagerii din Nord despre noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES) apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un bărbat în vârstă de 73 de ani dintr-o suburbie a municipiului Chișinău a fost salvat de la moarte de medicii Serviciului de Asistență Medicală de Urgență (SAMU) Buiucani. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 10:40. Pacientul a acuzat dureri toracice și a solicitat ajutor medical de urgență. Echipa medicală a intervenit […] Articolul FOTO // Un bărbat de 73 de ani, resuscitat cu succes de echipa SAMU Buiucani apare prima dată în SafeNews.
10 octombrie 2025
17:00
Un miliard de euro falşi, descopriţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote # SafeNews
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote, cu o valoare însumată de aproape un miliard de euro. Autoritatea Vamală Română a anunţat că au fost descoperite 40 de cutii conţineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 […] Articolul Un miliard de euro falşi, descopriţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote apare prima dată în SafeNews.
17:00
Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza # SafeNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a făcut vineri, în cadrul intervenției săptămânale la postul public de radio, o afirmație cel puțin bizară. El a acuzat serviciile secrete ucrainene că s-au „infiltrat” în smartphone-urile cetățenilor ungari prin intermediul partidului de opoziție Tisza, relatează European Pravda. Un fragment din intervenția sa la postul de radio Kossuth este postat […] Articolul Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza apare prima dată în SafeNews.
16:40
Articolul LIVE // Ceremonia de decernare a Premiului Național 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:40
Doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție urmează să fie audiați pe 17 octombrie # SafeNews
Procesul de evaluare externă a procurorilor continuă în luna octombrie, cu noi audieri planificate de Comisia de evaluare. Pe data de 17 octombrie, procurorii Irina Catan și Grigore Clevadî vor fi supuși audierilor în cadrul evaluării integrității și profesionalismului. Ședințele vor avea loc începând cu orele 13:00 și 13:30, la Institutul Național al Justiției, și […] Articolul Doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție urmează să fie audiați pe 17 octombrie apare prima dată în SafeNews.
16:20
Câți ostatici israelieni mai sunt în viață: Netanyahu a anunțat că 28 au murit. Trump, așteptat luni la Tel Aviv, nu merge în Gaza # SafeNews
Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas prevede întoarcerea în Israel a ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-o declaraţie de presă, că 20 dintre ostaticii din Gaza sunt în viaţă, iar 28 au murit. Presa israeliană scrie că Donald Trump va merge luni dimineață la […] Articolul Câți ostatici israelieni mai sunt în viață: Netanyahu a anunțat că 28 au murit. Trump, așteptat luni la Tel Aviv, nu merge în Gaza apare prima dată în SafeNews.
16:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia aniversară dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Evenimentul va avea loc la Veneția, Italia, și va reuni oficiali de rang înalt din întreaga Europă. Șefa statului va susține un discurs în care va aborda subiecte legate de apărarea democrației […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs la aniversarea a 35 de ani a Comisiei de la Veneția apare prima dată în SafeNews.
