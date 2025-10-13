A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte
Observatorul de Nord, 13 octombrie 2025 16:40
A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte Familia Bejan a anunțat decesul celui care a fost MATEI BEJAN – soț, tată, bunel, doctor, coleg, prieten, vecin, Om de omenie și de o cumsecădenie rară. A plecat cuminte și discret, cum și-a trăit toți cei 83 de ani… A salvat vieți și a […]
• • •
Acum 30 minute
16:40
A plecat la Domnul doctorul Matei Bejan. Dumnezeu să-l ierte Familia Bejan a anunțat decesul celui care a fost MATEI BEJAN – soț, tată, bunel, doctor, coleg, prieten, vecin, Om de omenie și de o cumsecădenie rară. A plecat cuminte și discret, cum și-a trăit toți cei 83 de ani… A salvat vieți și a […]
Acum o oră
16:30
Locuitorii din Racovăț se plâng de starea drumurilor după lucrările de alimentare cu apă # Observatorul de Nord
O locuitoare din satul Racovăț, raionul Soroca, a publicat pe Facebook un mesaj adresat Primăriei, în care își exprimă nemulțumirea față de starea drumurilor din localitate. Domnișoara spune că, după lucrările de alimentare cu apă potabilă, multe străzi au rămas deteriorate și greu de circulat, mai ales după ploi. Ea a menționat că nu dorește […]
Acum 2 ore
15:50
Proiect de 191.000 lei implementat la Centrul de Sănătate Pelinia, care este dotat cu dispozitive medicale performante # Observatorul de Nord
În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Centrul de Sănătate Pelinia din raionul Drochia, care deservește peste 6.000 de persoane a fost dotat cu dispozitive medicale performante. Valoarea totală a proiectului se ridică la circa 191 de mii de lei, dintre care peste […]
15:20
Directoarea Colegiului „Mihai Eminescu”, Tatiana Vișniovaia, a participat la o vizită de studiu în Estonia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În perioada 6–10 octombrie 2025, directoarea Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca, Tatiana Vișniovaia, a participat alături de alți manageri ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și de reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării la o vizită de studiu în Republica Estonia. Scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici din sistemul educațional estonian, recunoscut pentru modernizare, […]
15:20
Un singur suc pe zi, chiar și „fără zahăr”, asociat cu risc mai mare de boală hepatică, arată un studiu amplu # Observatorul de Nord
Un nou studiu prezentat la United European Gastroenterology (UEG) Week, la Berlin, susține că atât sucurile cu zahăr, cât și cele „diet"/îndulcite artificial sunt asociate cu un risc crescut de boală hepatică metabolică (MASLD), chiar și la consum moderat — aproximativ o doză pe zi. În analiza pe termen lung a peste 120.000 de adulți din Marea […]
15:20
În ultimele zile, la Soroca nu au fost raportate cazuri de COVID-19 sau de gripă sezonieră. Informația a fost confirmată de reprezentanți ai Spitalului Raional „Anatolie Prisacari", care monitorizează constant situația epidemiologică din teritoriu. Potrivit medicilor, în această perioadă numărul adresărilor la instituțiile medicale este unul redus, iar majoritatea pacienților se prezintă cu infecții respiratorii […]
Acum 4 ore
13:50
Am plecat pe urmele unui copil care mi-a rupt sufletul. Într-o parcare, aflat într-un colț retras, un băiat stă și privește lung, uitându-se către plasele atât de grele ale oamenilor care mergeau grăbiți către casă, fără ca nimeni să-l observe. Dar Ovidiu, mereu atent la tot ce se întâmpla în jurul lui, se apropia ușor […]
13:30
Anghelina CHIRCIU, Malvina COJOCARI, cusens.md Potrivit documentelor – o companie de stat a Republicii Moldova. În realitate, însă, e controlată de holdingul „Șerif " și, totodată, de regimul separatist de la Tiraspol. Mai mult, aceasta este administrată de așa-numitul deputat al Sovietului Suprem al așa-numitei republici moldovenești nistrene. Și nu e singurul care, în timpul […]
13:10
Părintele Mihail MILEA: „Fără Dumnezeu nu putem face nimic aici, pe pământ – nici măcar umbră” / VIDEO # Observatorul de Nord
Lansări de carte În prezența unui public select, la Biblioteca „Basarabia" din Soroca a avut loc lansarea unui nou roman ieșit de sub penița Preotului Doctor Mihail Milea, alias Sava Bogasiu. Or, acest prolific scriitor, Cetățean de Onoare al raionului și municipiului Soroca a editat peste 50 de cărți și romane, majoritatea dintre care […]
Acum 6 ore
12:50
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Cimișlia. Potrivit realitatea.md care citează t.me/gagauziarun/20185, pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei de 46 de ani, dată dispărută de mai bine de două săptămâni. Femeia era căutată din 26 septembrie, după ce fiica sa a alertat autoritățile […]
12:40
În atenția beneficiarilor de prestații sociale: există două modalități de a primi banii # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește beneficiarilor de prestații sociale că există două modalități de a primi banii: prin card bancar social și la orice oficiu poștal din țară. Atenție! Beneficiarii care aleg să primească prestațiile sociale la oficiul poștal trebuie să-i ridice în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați timp de […]
12:30
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost Condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie. La […]
12:30
Școlarii de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca și-au ales noua conducere a consiliului elevilor / VIDEO # Observatorul de Nord
La 10 octombrie 2025, la Liceul Teoretic „Ion Creangă" a avut loc un eveniment important – alegerile pentru președintele consiliului elevilor. Elevii din toate clasele au participat cu entuziasm, exprimându-și votul pentru candidatul preferat. Atmosfera a fost plină de emoții, dar și de spirit democratic, fiecare elev simțindu-se implicat în luarea unei decizii importante. După […]
12:00
În ajunul Zilei Internaționale a Fetelor, la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca a avut loc o întâlnire specială — „Discuții la blugi cu fetele!", desfășurată într-un cadru deschis, sincer și prietenos. Ziua Internațională a Fetelor este marcată anual la 11 octombrie, în baza Rezoluției 66/170 adoptate de Adunarea Generală a ONU în anul 2011. Această […]
11:50
„Eu îmi închei nu doar activitatea de prim-ministru, ci și cariera publică” – declarația lui Dorin Recean # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă comune cu spicherul igor grosu, premierul Dorin Recean a anunțat că pleacă de la cârma Guvernului Republicii Moldova„Împreună cu președintele Maia Sandu, cu deputații și membrii PAS, dar și cu toată societatea, ne-am făcut datoria. Am reușit să aducem Republica Moldova mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană. […]
Acum 8 ore
10:40
Recent, în Instituţia de Educaţie Timpurie nr.7 „Licurici" din oraşul Florești, a avut loc o activitate extracurriculară cu genericul „Orașul meu iubit – Florești", organizată de grupa nr.12 „Albăstrelele", sub îndrumarea doamnei educatoare Scutaru Ludmila și a conducătoarei muzicale Panfil Ina. Inspirată din cuvintele marelui patriot Nicolae Bălcescu –„Nu e om a cărui inimă să […]
09:30
Trei polițiste și-au donat cosițele — pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul # Observatorul de Nord
Un gest născut din inimă și din dorința ca altcineva să se poată privi din nou în oglindă fără teamă. Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat cosițele— pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul. …Pentru Femeia care și-a pierdut părul, dar nu și curajul. Pentru cea care plânge în tăcere, […]
09:10
Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră # Observatorul de Nord
Republica Moldova aplică, în premieră, modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca, care reprezintă o inițiativă strategică pentru modernizarea managementului frontierei naționale, informează moldpres.md Implementarea […]
Acum 12 ore
08:50
FALS: Autoritățile „militarizează” R. Moldova în detrimentul cheltuielilor sociale # Observatorul de Nord
Liderul PSRM Igor Dodon afirmă că autoritățile au decis să prioritizeze „militarizarea" țării în detrimentul „cheltuielilor sociale reduse". Aceste declarații, făcute în contextul adoptării de către Guvern a Strategiei militare 2025-2035, sunt false și fără probe concludente. În realitate, Strategia are un caracter strict defensiv și urmărește modernizarea Armatei Naționale, nu militarizarea țării. Bugetul pentru apărare […]
08:40
Odată cu sosirea toamnei, peisajele Moldovei se transformă într-un adevărat spectacol de culori și tradiții, fiecare regiune marcând sezonul bogat prin obiceiuri specifice, legate de recoltă, natură și pregătirea pentru iarnă. Frunzele își schimbă culoarea într-un amestec de galben, roșu și arămiu, iar aerul devine parfumat de mere coapte, dovleci și nuci. În Nordul țării, […]
08:10
Curs valutar, 13 octombrie 2025: la început de săptămână valoarea dolarului trece de 17 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 octombrie 2025, moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 70 de bani. Dolarul american, la început de săptămână, poate fi cumpărat cu 17 lei și 02 bani, leul românesc este cotat la 3 lei și 86 de bani, […]
07:40
Ai făcut o fotografie spectaculoasă sau ai surprins o problemă care trebuie să ajungă la urechile autorităților? Rubrica FOTOGRAFIA ZILEI de la Observatorul de Nord este locul perfect pentru imaginea ta! Trimite-ne fotografia pe Facebook.com/observatorul.mdSpune-ni când, unde și în ce context a fost realizatăNoi o vom promova pentru ca mesajul tău să ajungă la cât mai […]
07:10
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025 mai arată că ai nevoie și de liniște. Uneori, răspunsurile nu vin din exterior, ci din interiorul tău. Astrele sunt alături de nativele care își doresc mai mult de la viitorul lor și sunt dispuse să iasă din zona de confort. Se anunță momente frumoase pentru cele care aleg […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii, nu vom avea precipitații, iar temperatura aerului va fi sub media perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +2 până la +11 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului este de 61 […]
Ieri
16:30
Berbec Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă" din acest punct de vedere. Se pare că în această perioadă tulbure pentru tine la nivel profesional, la nivel energetic Venus îți controlează întreaga viață. Taur Emanciparea pe care […]
14:10
Atenție la bancomate: Cum îți dai seama dacă tastatura este falsă sau ATM-ul modificat? # Observatorul de Nord
Folosind bancomatul pentru a scoate bani, mulți dintre noi nu ne gândim că acesta poate fi compromis. Totuși, infractorii pot instala în spatele unui ATM dispozitive false, de la tastaturi posticuite la camere ascunse, pentru a fura datele cardului tău. Dar cum îți dai seama dacă ceva nu e în regulă? Primul semn pe care […]
13:00
Există trucuri (culinare) pe care le știe deja aproape toată lumea, precum învelitul cozilor de banane într-o
12:20
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, vom trece la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că la 4:00 va deveni 3:00. Această schimbare anuală aduce cu sine o oră în plus de somn, dar și mici efecte resimțite asupra ritmului nostru biologic. Ce se întâmplă […] Post-ul Ora de iarnă 2025: Când dăm ceasurile înapoi și cum ne afectează schimbarea? apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
De la marginea Nistrului, orașul Soroca se remarcă nu doar prin cetatea sa emblematică, ci și printr-un nume încărcat de istorie și controverse. Contrar teoriilor care-l leagă de sărăcie, Soroca a fost, de-a lungul timpului, un oraș prosper, iar originea numelui său reflectă mai degrabă legătura cu natură, comerț și tradiții locale. Preotul Melete Răuțu, […] Post-ul Soroca, oraș cu rădăcini istorice adânci și un mister legat de numelui său apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Sfaturile pe care obișnuiam să le primim de la bunici acum poartă denumirea de „life hacks” – cu alte cuvinte, toate trucurile simple, dar ingenioase, care facilitează îndeplinirea diferitelor activități. Uneori, există chiar și o explicație științifică în spatele acestor fapte. Te invităm să descoperi, împreună cu Whirlpool, cele mai importante sfaturi, utile și eficiente, […] Post-ul Șapte sfaturi utile pentru experiențe excepționale în bucătărie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
În zilele răcoroase de iarnă, băuturile calde sunt ideale pentru a ne oferi sentimentul de căldură și relaxare. Și ce poate fi mai bun decât un ceai delicios, preparat ușor și rapid chiar la tine acasă? Descoperă împreună cu Whirlpool câteva rețete de ceai pe care le poți prepara fără efort cu ajutorul Plitei […] Post-ul Ceaiuri pentru sezonul rece: rețete care să te încălzească apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Guvernul a atenționat astăzi cetățenii privind fraudele financiare online și i-a îndemnat să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte, transmite moldpres.md Potrivit autorităților, oamenii sunt atrași în scheme de fraudă prin intermediul unor grupuri de „investiții”, create prin aplicații de mesagerie. În cadrul grupurilor, un fals […] Post-ul „Nu vă lăsați atrași în grupuri de „investiții” – Guvernul atenționează apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Timpul petrecut în bucătărie îți da bătăi de cap? Simți că gastronomia are multe secrete pentru tine? Ei bine, îți prezentăm câteva trucuri pe care să le iei în calcul când faci diverse operațiuni în bucătărie și cum să faci ca gătitul să fie ceva plăcut. Pare că unele persoane s-au născut învățate când e […] Post-ul 12 trucuri uimitoare, utile in bucatarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 12 octombrie 2025: dolarul american valorează 16 lei și 96 de bani, iar euro este cotat la 19 lei și 70 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 octombrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 12 octombrie 2025: dolarul american valorează 16 lei și 96 de bani, iar euro este cotat la 19 lei și 70 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Dacă ai un animal de companie, atunci este foarte important să ții cont de anumite aspecte importante legate de sănătatea lor. Patrupezii au un anumit regim alimentar, în special după ce au fost sterilizați. Cât de des trebuie să mănânce o pisică, de fapt. Câtă mâncare trebuie să consume pisicile pe zi Pisicuța ta face […] Post-ul De câte ori pe zi trebuie să mănânce o pisică apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Horoscopul zilei de 12 octombrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pentru toți nativii din zodiac, începe o etapă interesantă, plină de momente care pot rămâne în amintire. Chiar dacă apar provocări, ele vin însoțite de oportunități. Este important să rămâi atentă la semnele din jur și să profiți de contextul astral favorabil pentru a face pași înainte. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 octombrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 octombrie 2025, vom avea o zi însorită, cu temperturi ale aerului mai ridicate decât în ultima perioadă. Astfel, valorile termice se vor încadra între +9 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 12 octombrie 2025: nu vom avea ploi, iar temperatura aerului crește apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Muștele – fără ele viața pe Pământ ar fi mai murdară, mai săracă și mai bolnavă # Observatorul de Nord
Deși mulți le consideră doar insecte supărătoare, muștele joacă un rol esențial în echilibrul vieții pe Pământ. Fără ele, planeta ar fi rapid acoperită de resturi, solul ar deveni mai sărac, iar numeroase ecosisteme s-ar prăbuși. Dincolo de imaginea lor neplăcută, aceste ființe aparent banale ascund funcții vitale pentru natură și chiar pentru oameni. Curăță […] Post-ul Muștele – fără ele viața pe Pământ ar fi mai murdară, mai săracă și mai bolnavă apare prima dată în Observatorul de Nord.
11 octombrie 2025
20:30
EFA se joacă cu nervii noștri – după eșecul de acasă a urmat o victorie la scor, 7-1, în deplasare # Observatorul de Nord
Continuă surpizele marca EFA. După ce în etapa trecută visocenii au fost învinși, pe teren propriu, fără drept de apel, 0-4 cu echipa din Țarigrad, a urmat o nouă deplasare de succes. Echipa din Visoca a învins, din nou cu scor de hochei, formația FC Olimpia din Bălți și a urcat pe locul secund. La […] Post-ul EFA se joacă cu nervii noștri – după eșecul de acasă a urmat o victorie la scor, 7-1, în deplasare apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:10
Această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan combină armonios ingrediente proaspete și texturi variate, creând un preparat sofisticat, dar ușor de pregătit. Puiul gătit, fraged și suculent, servește ca bază consistentă. Iar strugurii aduc un contrast dulce și răcoritor. Fiecare mușcătură oferă o explozie de suculență și aromă fructată. Textura crocantă […] Post-ul Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:00
Acest gem de struguri negri este unul dintre cele mai parfumate și intense gemuri pe care le putem pregăti acasă. Are o culoare adâncă, violet spre rubiniu și o consistență catifelată. Gustul este bogat, ușor acrișor, cu o dulceață fină, specifică boabelor bine coapte. Este un gem care aduce aminte de podgoriile de toamnă și […] Post-ul Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor # Observatorul de Nord
Dacă obișnuiești să prepari gem de gutui și vrei să te abați puțin de la rețeta clasică, îți recomandăm rețeta de gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, scrie hellotaste.ro. Gemul de gutui este unul dintre cele mai parfumate conserve de toamnă, datorită fructului care are o aromă intensă, dulce-acrișoară și o culoare […] Post-ul Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Ce alimente expirate să nu consumi niciodată. Detaliile la care să fii atentă # Observatorul de Nord
Sosurile și murăturile sunt un element esențial în bucătărie, adăugând aromă și savoare la preparatele noastre preferate. Cu toate acestea, la fel ca orice alt produs alimentar, au o durată de viață limitată. Descoperă ce alimente expirate să nu consumi niciodată. Deși mulți dintre noi tindem să le păstrăm mult după data de expirare, utilizarea […] Post-ul Ce alimente expirate să nu consumi niciodată. Detaliile la care să fii atentă apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Oricine a prăjit măcar o dată carne, ouă sau legume știe cât de neplăcut poate fi momentul în care uleiul începe să sară în toate direcțiile. Pereții se murdăresc, aragazul devine lipicios, iar pericolul de a te arde este mereu prezent. Deși mulți oameni au încercat diverse soluții – de la capace metalice, la șervețele […] Post-ul Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Această tartă rustică cu pere și nuci caramelizate este un desert de suflet, simplu dar elegant. Rețeta reunește dulceața discretă a perelor coapte cu aroma intensă a nucilor caramelizate și aluatul fraged, ușor crocant, ce se topește în gură, informează hellotaste.ro Este genul de desert care nu are nevoie de decor sofisticat. Aspectul ei natural […] Post-ul Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Lipici pentru oase – fracturi vindecate în câteva minute printr-o soluție găsită de cercetătorii chinezi # Observatorul de Nord
Cercetătorii chinezi susţin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile şi fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute. Citiți materialul integral pe digi24.ro Post-ul Lipici pentru oase – fracturi vindecate în câteva minute printr-o soluție găsită de cercetătorii chinezi apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Florile din grădină sau de pe balcon aduc culoare și viață în orice spațiu, însă atunci când vremea se schimbă brusc, acestea devin extrem de vulnerabile. O furtună puternică poate distruge în câteva minute tot ce ai îngrijit luni de zile. De aceea, este esențial să știi cum să acționezi rapid pentru a-ți proteja plantele […] Post-ul Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Astrologii vorbesc despre cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Viața ta trecută poate avea o influență majoră asupra celei din prezent. Fiecare persoană își aduce propriile puncte forte și slăbiciuni din viețile trecute. Potrivit astrologilor, există trei luni de naștere care sunt asociate în mod deosebit cu oameni […] Post-ul Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Dacă te numeri printre aceste semne, pregătește-te să lași în urmă grijile legate de bani și să faci loc abundenței și inspirației, scrie catine.ro Această zi te încurajează să fii creativă și deschisă către idei noi. Poți obține stabilitate financiară nu doar […] Post-ul Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Dacă nu știați: salariul minim brut în Republica Moldova este mai mare decât în România # Observatorul de Nord
Salariul minim brut în Republica Moldova (260 euro) este mai mare decât în Federația Rusă (197 euro) sau Belarus (160 euro). De România (773 euro) ce să mai zicem? Post-ul Dacă nu știați: salariul minim brut în Republica Moldova este mai mare decât în România apare prima dată în Observatorul de Nord.
