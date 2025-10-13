Spațiu nou și modern pentru elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, beneficiari ai programului de învățământ dual
Ziarul de Garda, 13 octombrie 2025 16:40
Elevii care urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor beneficia de un nou spațiu modern, amenajat special pentru a-i sprijini în procesul educațional și a îmbunătăți condițiile de trai ale elevilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Etajul patru al căminului nr. 1 a fost complet renovat...
Ucraina acuză Moscova că a întrerupt legătura electrică a centralei din Zaporijjea pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei # Ziarul de Garda
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică, 12 octombrie, Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporijjea, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei, relatează Reuters. Andrii Sibiga a declarat că Moscova încearcă să testeze reconectarea uzinei la reţeaua...
„O tură de neuitat”: Două vieți au fost salvate în aceeași zi de intervențiile unei echipe de asistență medicală urgentă din Bălți # Ziarul de Garda
Două vieți au fost salvate de către o echipă de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți, în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie reușite, efectuate în aceeași zi, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz...
LIVE TEXT/ Circa 25% dintre ucraineni își doresc ca Volodîmîr Zelenski să rămână președinte după încheierea invaziei la scară largă. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:04 Circa 25% dintre ucraineni cred că președintele Volodîmîr Zelenski ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), publicat pe 13 octombrie, citat de The Kyiv Independent. Rezultatul contrastează cu nivelul relativ ridicat de încredere...
A fost lansat un concurs pentru selectarea localităților care vor beneficia de sisteme de tratare a apei # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 13 octombrie, și până la 12 noiembrie 2025, autoritățile publice locale de nivelul I (primării, n. red.) din R. Moldova pot depune dosarele de participare pentru selectarea localităților în care vor fi instalate sisteme de tratare a apei potabile, menite să îmbunătățească accesul populației la apă potabilă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)...
Critică alegerile, dar merge în Parlament: PDCM va rămâne parte a Blocului „Alternativa” în noul Legislativ # Ziarul de Garda
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de fostul premier Ion Chicu, va rămâne în componența Blocului „Alternativa”, în viitorul Parlament. Decizia a fost adoptată luni, 13 septembrie, în cadrul Consiliul politic național al formațiunii. Conform unui comunicat de presă emis de PDCM, printre subiectele principale discutate în cadrul ședinței au fost rezultatele alegerilor parlamentare...
Particularitățile de organizare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie: actele necesare și listele suplimentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, 13 octombrie, a aprobat unele particularități de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Astfel, alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de...
Ambasada R. Moldova în Grecia informează cetățenii în legătură cu declanșarea unei greve naționale și îi îndeamnă să verifice orarul transportului public # Ziarul de Garda
Ambasada R. Moldova în Grecia informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale. În acest context, pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim. „Recomandăm cetățenilor R. Moldova să verifice...
„O cale spre viață”. Militari și angajați civili din toate garnizoanele Armatei Naționale au donat sânge la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui # Ziarul de Garda
Militari și angajați civili din toate garnizoanele Armatei Naționale, dar și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la activități de donare voluntară a sângelui în cadrul campaniei cu genericul „O cale spre viață”. Campania a avut loc în perioada 1-10 octombrie și a fost desfășurată de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. Potrivit șefului Direcției medico-militare, colonel Vadim Ciuhrii, în cadrul acțiunii,...
În peste 150 de localități ale țării va fi sărbătorit hramul. Recomandările poliției. „Suntem mereu la datorie” # Ziarul de Garda
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc mâine Acoperământul Maicii Domnului. Astfel, în peste 150 de localități din țară este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier, informează MOLDPRES. Solicitată de agenție, ofițera de presă a Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate...
LIVE TEXT/ Medvedev îl avertizează pe Trump: livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina „s-ar putea termina prost”. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:10 Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a avertizat luni, 13 septembrie, pe președintele SUA, Donald Trump, că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar putea „să se termine prost” inclusiv pentru el, scrie The Moscow Times. Medvedev a sugerat că Moscova ar putea răspunde cu arme nucleare în cazul în...
De sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special, informează Primăria Municipiului Chișinău. Începând cu 13 octombrie, ora 22:00 și până pe 15 octombrie, ora 05:00, circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu –...
„Rusia își folosește flota din umbră pentru a lansa drone în spațiul aerian european”, declară un oficial polonez # Ziarul de Garda
Conform serviciilor de informații din mai multe țări europene, Rusia își folosește „flota din umbră” pentru a lansa drone în spațiul aerian european, a declarat pentru Financial Times (FT) Sławomir Cęckiewicz, directorul Biroului de Securitate Națională al Președinției Poloneze. El a menționat, de asemenea, că hackerii ruși duc un adevărat război cibernetic împotriva Poloniei și...
Circa un milion de țigări au fost ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România. Doi bărbați au fost reținuți # Ziarul de Garda
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță o captură de aproape un milion de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Conform comunicatului de presă emis de Serviciul Vamal, deși autocamionul ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii...
STUDIU/ Propaganda rusă și ghicitul în cărți: WatchDog a monitorizat canale TikTok și YouTube, specializate pe teme ezoterice, cu materiale care vizează politica R. Moldova # Ziarul de Garda
„Propaganda rusă exploatează misticismul, astrologia, ghicitul în cărți de Tarot și alte teme ezoterice pe Tiktok și Youtube pentru a-și promova narațiunile în rândul unui public mai puțin interesat de politică, dar vulnerabil la conspirații” – aceasta este una dintre concluziile unei analize realizate de WatchDog.MD, publicată pe 13 octombrie. Experții WatchDog.MD au monitorizat 21 de...
Sportiva Victoria Rotaru a câștigat, în premieră, o medalie pentru R. Moldova, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori. Sportiva a intrat în posesia medaliei de bronz la proba împins culcat, se menționează într-un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Un alt reprezentant al țării noastre, Mihail Blănaru, s-a situat pe locul cinci,...
VIDEO/ Deflagrație într-o gospodărie din raionul Nisporeni: două fete, de 12 și 2 ani, au suferit arsuri pe suprafața corpului # Ziarul de Garda
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni, informează reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) printr-un comunicat de presă. Potrivit primelor informații, în urma exploziei,...
Toți cei 20 de ostatici israelieni care sunt în viață au fost eliberați de Hamas. Israel va pune în libertate 1950 de palestinieni # Ziarul de Garda
Crucea Roșie a preluat un prim grup de șapte ostatici israelieni de la gruparea teroritstă Hamas. Ostaticii sunt conduși către zona controlată de armata israeliană în Gaza. Planul inițial prevedea eliberarea unui al doilea grup la o oră după primul. Hamas a publicat, luni, 13 octombrie, lista cu toți cei 20 de ostatici aflați în...
Maia Sandu, despre Dorin Recean: „A fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului” # Ziarul de Garda
„Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”, a declarat președinta Maia Sandu după ce Dorin Recean a anunțat că se retrage din viața politică și nu va fi...
Victoriabank și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își consolidează parteneriatul de lungă durată printr-un nou credit subordonat. Valoarea contractului este de 10 milioane EUR (echivalent în MDL), iar perioada de acordare se extinde până la 10 ani. Acest instrument financiar va contribui atât la capitalizarea Victoriabank, cât și la extinderea resurselor disponibile pentru...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat o bază de depozitare a petrolului din Crimeea anexată. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:37 În noaptea de 13 octombrie, dronele ucrainene au atacat o bază de depozitare a petrolului din stațiunea Feodosia din Crimeea anexată de Rusia. În urma atacului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost raportate victime. Potrivit așa-numitului lider al regiunii, Serghei Aksionov, sistemele ruse de apărare antiaeriană ar fi doborât peste 20...
LIVE/ Dorin Recean, la conferința de presă comună cu Igor Grosu: „Nu intenționam să vin în politică și nici să rămân” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului susțin luni, 13 octombrie, declarații de presă. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar,...
ULTIMA ORĂ/ Dorin Recean NU va mai fi premier în următorul Guvern: „Nu voi continua să fiu în viața publică și politică” # Ziarul de Garda
Dorin Recean pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Știrea se actualizează… Igor Grosu: „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere...
Primăria Chișinău – fără buget pentru 2025, dar „în pregătire” cu bugetul pentru 2026. Anunțul lui Ion Ceban # Ziarul de Garda
Municipiul Chișinău se apropie de sfârșitul anului fără un buget aprobat pentru 2025. În același timp, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru 2026 este „în pregătire” și va fi consultat „cu absolut toată lumea”. Edilul a făcut anunțul luni, 13 octombrie. La ședința operativă a serviciilor Primăriei de luni,...
Dorin Recean va renunța și la mandatul de deputat după decizia de a refuza să fie candidat la funcția de premier # Ziarul de Garda
Dorin Recean a declarat că va depune mandatul de deputat „după ce votăm mandatul noului guvern”, a anunțat premierul în exercițiu. La fel, Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune...
LIVE/ Prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului susțin declarații de presă # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Dorin Recean și președintele Parlamentului susțin luni, 13 octombrie, declarații de presă. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar,...
O tânără a exploatat sexual trei adolescente. Aceasta a fost condamnată la 10 de ani închisoare. „Mama ta nu are bani ca să aibă grijă de tine, iar eu o să am” # Ziarul de Garda
O tânără de 22 de ani a fost condamnatată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Potrivit procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), faptele au avut loc începând cu anul 2018, atunci când însăși condamnata avea doar 15 ani. Totuși, aceasta le-a exploatat...
În perioada 13-17 octombrie vor fi prestate servicii stomatologice gratuite pentru copii din mai multe localități din raioanele Cantemir și Ungheni # Ziarul de Garda
În perioada 13-17 octombrie echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite copiilor din câteva localități din raioanele Cantemir și Ungheni, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Astfel, CNAM scrie că în perioada anunțată vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din...
Viceprimarele Ursu și Cutasevici pleacă în Parlament. Ceban: „Vor reprezenta Primăria municipiului Chișinău și MAN” # Ziarul de Garda
Viceprimarele municipiului Chișinău, Angela Cutasevici și Olga Ursu, renunță la funcțiile deținute în cadrul Primăriei. Acestea vor fi „cel mai probabil” deputate în Parlamentul R. Moldova. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 13 octombrie. Olga Ursu și Angela Cutasevici au candidat la alegerile parlamentare pentru...
DOC/ Un bărbat, condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție într-un caz de violență în familie. Numele inculpatului # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. Ziarul de Gardă a constatat că inculpatul este Vasile Onei,...
Primii 7 ostatici israelieni au fost predați Crucii Roșii în Gaza de către gruparea teroristă Hamas. Donald Trump va veni în Israel pentru a se adresa Parlamentului # Ziarul de Garda
Crucea Roșie a preluat un prim grup de șapte ostatici israelieni de la gruparea teroritstă Hamas. Ostaticii sunt conduși către zona controlată de armata israeliană în Gaza. Planul inițial prevedea eliberarea unui al doilea grup la o oră după primul. Hamas a publicat, luni, 13 octombrie, lista cu toți cei 20 de ostatici aflați în...
Kremlinul amenință din nou Moldova: „O altă țară a făcut deja această greșeală și nu i-a adus nimic bun” # Ziarul de Garda
„Autoritățile actuale ale R. Moldova comit o greșeală gravă atunci când fac din Rusia un inamic, doar pentru a-și consolida relațiile cu Europa”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția rusească TASS, comentând astfel noua strategie militară adoptată de Guvern pe 8 octombrie. „Aceasta e o continuare a unei direcții mai...
LIVE TEXT/ Trump sugerează posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Cred că ar trebui să discutăm despre asta cu Rusia”. Război în Ucraina, ziua 1328 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:52 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea aproba transferul rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia va refuza să pună capăt războiului. Totodată, el a menționat că este dispus să discute acest subiect cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit lui Trump, „Ucraina ar...
LIVE TEXT/ Armata rusă a bombardat Kupiansk, autorritățile raportează un mort și un rănit. Război în Ucraina, ziua 1327 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Trupele rusești au bombardat orașul Kupiansk din regiunea Harkov. În urma atacului, o femeie în vârstă de 49 de ani a fost ucisă și un alt bărbat a fost rănit. Acest lucru a fost raportat de Parchetul Regional Harkov pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Rușii au atacat din nou Kupiansk: o persoană a fost...
Miniștrii apărării ai R. Moldova și Regatului Țărilor de Jos au discutat la Chișinău despre securitatea regională și integrarea europeană a țării # Ziarul de Garda
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi l-a primit astăzi, 12 octombrie, la sediul instituției, pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al R. Moldova, reformele democratice implementate și integrarea europeană a țării, precum și realizările în contextul parteneriatului bilateral în domeniul apărării au constituit subiectele principale ale...
LIVE TEXT/ Serviciile de informații americane ar ajuta Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă. Război în Ucraina, ziua 1327 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:44 SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Agerpres. Serviciile de informații americane au ajutat Kievul...
Energocom, precizări în legătură cu plățile efectuate în avans pentru consumul de gaze naturale: „Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie” # Ziarul de Garda
Energocom a venit cu precizări privind plățile făcute în avans pentru consumul de gaze naturale, după ce mai mulți consumatori au sesizat că aceste plăți anterioare în avans nu apar în noile facturi emise de companie. Potrivit Energocom, lipsa menționării plăților făcute anterior în avans pentru consumul de gaze naturale este legată de procesul de...
Durerile de cap explicate de neurolog: tipuri, tratamente și când să mergi la medic # Ziarul de Garda
Deși majoritatea oamenilor nu merg la medic pentru durerile de cap, acestea sunt cel mai frecvent simptom cu care pacienții se adresează unui neurolog. Medicul neurolog Olga Gavriliuc, doctor în științe medicale, explică ce tipuri de dureri de cap există, care sunt cauzele lor și cum pot fi tratate eficient. Citiți continuarea articolului pe Zdgust.md.
Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi vor prezida luni summitul pentru pace în Gaza. Mai mulți lideri mondiali se alătură întâlnirii # Ziarul de Garda
Donald Trump și președintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi, urmează să prezideze luni, la Sharm el-Sheikh, un summit pentru pace în Gaza cu mai mulți lideri mondiali din Marea Britanie, Italia, Spania și Franța, potrivit The Guardian. Întâlnirea va avea loc luni după-amiază, 13 octombrie, în orașul turistic Sharm el-Sheikh din Egipt, la Marea Roșie, „cu...
Trei persoane au fost rănite sâmbătă, 11 octombrie, în centrul orașului Giessen, Germania, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător de cuvânt al poliției locale, citat de dpa, transmite Agerpres. Individul care a deschis focul a fugit de la locul faptei și este încă în libertate în...
LIVE TEXT/ Zelenski a discutat despre apărarea aeriană cu Trump după atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1327 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:40 Președintele Volodimir Zelenski a purtat o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, pe 11 octombrie, discutând despre atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei și eforturile de pace ale SUA în Orientul Mijlociu, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent. Conversația vine în urma unui atac masiv cu drone și rachete rusești din...
Începând cu 12 octombrie 2025, călătorii care ies din R.Moldova prin punctul de trecere a frontierei „Costești” și se îndreaptă spre România sunt deja supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene, anunță Poliția de Frontieră. Noul sistem EES presupune: Cetățenii moldoveni, în calitate de...
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian, citat de News.ro. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări....
LIVE TEXT/ În regiunea Harkiv, dronele rusești au lovit două instituții de învățământ și o locuință privată, există victime. Război în Ucraina, ziua 1327 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:13 În noaptea de 11 spre 12 octombrie, un incendiu a izbucnit într-o locuință privată din satul Bugaivka, regiunea Chuguiv. Din fericire, nu au existat victime, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Două instituții de învățământ au fost lovite în orașul Chuguiv și satul Shevchenkove, districtul Kupyansky. Au izbucnit incendii, 5 persoane fiind rănite,...
Pro-ruși, proeuropeni și cvasi-europeni – vorba cântecului: „Avem di tăti”… în parlament. Da, proeuropenii au obținut majoritatea în Parlament, dar nu poți nega faptul că cei de stânga sau „centriștii” pot pune piedici celor de dreapta. Și atunci, cum vor conlucra cele trei direcții? Pe 28 septembrie 2025, R. Moldova a trecut printr-un nou exercițiu...
Lecornu, numit repetat în funcția de prim-ministru al Franței la patru zile de la demisie. Extrema dreaptă se opune # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut lui Sébastien Lecornu să revină în fotoliul de prim-ministru al Franței la doar patru zile după ce acesta a demisionat din funcție, transmite BBC. Lecornu, numit repetat în funcția de premier „Președintele Republicii l-a numit pe domnul Sébastien Lecornu prim-ministru și l-a însărcinat cu formarea unui guvern”, a transmis...
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei – începând la 1 noiembrie cel mai târziu, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP. Într-o postare o rețea de socializare, Donald Trump acuză...
LIVE TEXT/ Plăți suplimentare pentru militarii eliberați din captivitate cu boli grave. Război în Ucraina, ziua 1326 # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o lege care prevede plăți lunare suplimintare de 50 de mii de grivne pentru militarii eliberați din captivitate care suferă de boli care necesită tratament spitalicesc pe termen lung, potrivit Ukriform.com. „Președintele a semnat legea respectivă – vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt recunoscător membrilor parlamentului pentru adoptarea acestei decizii...
