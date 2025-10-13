INVESTIGAȚIE | Presa din România dezvăluie o schemă „cu rădăcini rusești” în tranzacția cu gaz pentru regiunea transnistreană

09:10

Guvernul taliban din Afganistan a confirmat efectuarea unor atacuri asupra trupelor pakistaneze în mai multe zone muntoase de la granița de nord, pe care le-a descris drept „operațiuni de represalii". Potrivit Kabulului, acțiunile au venit ca răspuns la presupuse încălcări ale spațiului aerian afgan și la bombardarea unui bazar din provincia Paktika, joi, de către