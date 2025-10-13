FOTO  Aproape 5.000 de țigarete, ascunse în trenul „Chișinău–București”

15:20

Doi pasageri, care urmau să zboare spre Marea Britanie, au fost prinși cu valizele pline de țigări pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazurile au fost descoperite de vameși și polițiștii de frontieră în timpul controlului de rutină al bagajelor pe ruta Chișinău–Londra. Potrivit Serviciului Vamal, în bagajul unui bărbat de 29 de ani au fost găsite [...] Articolul Zbor spre Londra cu valiza plină de țigări. Doi pasageri, prinși cu aproape 400 de pachete nedeclarate apare prima dată în NordNews.