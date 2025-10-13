Erik Swenson: „Nu prețul contează pentru noi, ci valoarea”
Logos-Press, 13 octombrie 2025 13:45
Showroom-ul Miele Experience Centre, un format comercial unic pentru electrocasnicele de clasă premium, a fost deschis la Chișinău, iar la lansare a fost prezent directorul de export Miele, Eric Svenson. Într-un interviu exclusiv pentru Logos Press, acesta a vorbit despre motivele extinderii, realitățile pieței și de ce Miele a avut un interes investițional.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
13:45
Showroom-ul Miele Experience Centre, un format comercial unic pentru electrocasnicele de clasă premium, a fost deschis la Chișinău, iar la lansare a fost prezent directorul de export Miele, Eric Svenson. Într-un interviu exclusiv pentru Logos Press, acesta a vorbit despre motivele extinderii, realitățile pieței și de ce Miele a avut un interes investițional.
Acum o oră
13:15
Pierderile din cultura de floarea-soarelui din cauza precipitațiilor de toamnă și a întârzierii perioadei de recoltare cu cel puțin 10 zile se vor ridica la cel puțin 10-15%, – informează Logos Press.
Acum 2 ore
12:30
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat sfârșitul mandatului său și plecarea de pe scena politică, în ciuda intenției partidului PAS de a-l nominaliza din nou pentru funcția de prim-ministru, relatează Logos Press.
Acum 4 ore
11:15
În luna septembrie, 88 de companii moldovenești au primit granturi în valoare totală de 29 de milioane de lei, ceea ce va contribui la atragerea în economia țării a unor investiții suplimentare în valoare de aproximativ 54 de milioane de lei”, informează Logos Press.
10:15
Sergiu Harya, președintele Camerei de Comerț și Industrie, este în favoarea limitării bonusurilor retro – remunerația de stimulare a vânzărilor plătită de producători retailerilor – potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
09:15
În Germania, sezonul de încălzire a început cu un anunț alarmant al companiei energetice de stat Uniper, care intenționează să închidă una dintre cele mai mari instalații de stocare a gazelor din Breitbrunn „din motive economice”. – informează Logos Press.
08:15
La Plăcinte, un lanț de restaurante care operează 4 unități în București, și-a declarat falimentul pe propria cerere în primăvara anului 2025, cu o datorie totală de aproape 10 milioane de lei românești (38,6 milioane de lei moldovenești) în 2023 (ultima raportare), fără datorii restante la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Luptătorul moldovean de stil liber Iaroslav Țurcan a ocupat locul trei la Campionatul Mondial de lupte olimpice printre veterani de la Tatabanya (Ungaria), – informează Logos Press.
Ieri
12:15
Reprezentanții sectorului siderurgic din UE propun introducerea unor cote la importurile de oțel, iar produsele care depășesc un anumit prag ar trebui să fie supuse unei taxe de 50 %, informează Logos Press.
10:15
Între 13 octombrie și 11 decembrie, cultivatorii pot depune cereri la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) pentru subvenții post-investiționale, a informat Logos Press.
11 octombrie 2025
18:45
Echipa națională de fotbal de tineret a Moldovei a suferit o înfrângere 0:4 în fața Angliei într-un meci european de calificare pentru Campionatul European (U-21) 2027, – informează Logos Press.
17:45
Creșterea lunară a prețurilor medii de consum s-a reluat în septembrie, însă inflația anuală și-a continuat tendința descendentă, a anunțat Logos Press.
16:15
România va introduce treptat, începând cu 12 octombrie 2025, un nou sistem european de intrare/ieșire (European Entry/Exit System – EES) care va înregistra automat intrarea și ieșirea cetățenilor din țările non-Schengen, informează Logos Press.
14:15
Pierderile de energie în clădirile rezidențiale mai vechi pot ajunge până la 50 %, astfel încât acestea trebuie renovate și modernizate pentru eficiență energetică, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Guvernul a aprobat modificări la decretul privind „ghișeul unic” pentru eliberarea autorizațiilor pentru lucrări de construcții. Documentul prevede armonizarea terminologiei și a procedurii de eliberare a autorizațiilor în sectorul construcțiilor, precum și simplificarea și creșterea transparenței procesului de eliberare a autorizațiilor pentru lucrări de construcții. În plus, termenul pentru integrarea administrațiilor locale în sistemul informatic automatizat pentru gestionarea și eliberarea autorizațiilor a fost prelungit până la 1 ianuarie 2027.
10:15
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SC RM) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat la 10 octombrie un proiect pilot privind delegarea reciprocă a competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești Stînca, – Logos Press.
10 octombrie 2025
19:15
Naționala de fotbal a Republicii Moldova a suferit o înfrângere cu 1:2 în meciul amical cu România, care a reprezentat debutul lui Lilian Popescu în calitate de selecționer, informează Logos Press.
18:15
Calculele celor care speră să suplimenteze bugetul de stat prin introducerea unui TVA de 20% la importul de automobile sunt prea optimiste, a declarat Valeriu Chițan, un veteran al sistemului financiar din Moldova și fost ministru de finanțe.
15:15
Potențialul investițional al Republicii Moldova a fost prezentat cercurilor de afaceri din România și Belgia în cadrul evenimentului Iași Belgian Business Days. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Investiții, care a participat la Iași, în perioada 7-8 octombrie, la acest eveniment dedicat consolidării relațiilor economice dintre România, Belgia și Republica Moldova.
14:15
În Moldova, mediul de afaceri solicită anual peste 70 de mii de permise, iar 80% dintre acestea sunt în format online.
13:15
În anul universitar 2025-2026, universitățile publice din Moldova au admis un număr record de studenți străini – 1113 din 24 de țări, informează Logos Press.
11:15
În Moldova, tehnologiile digitale ale schemelor frauduloase de luare a banilor au devenit mai active, în acest sens, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) îndeamnă la prudență extremă și indică semnele acestora, – informează Logos Press.
10:15
Precipitațiile abundente din cursul acestei săptămâni vor afecta semnificativ calitatea recoltei de fructe care nu a fost încă recoltată, a anunțat Logos Press.
09:15
În cadrul unei reuniuni a Consiliului de conducere al European Joint Venture for High Performance Computing EuroHPC (EuroHPC JU), Moldova a devenit cel de-al 37-lea stat membru care se alătură inițiativei de a deveni un lider în domeniul supercalculării în Europa, a raportat Logos Press.
08:15
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale continuă să elaboreze documente menite să armonizeze cadrul de reglementare cu prevederile Codului Urbanismului. Cabinetul a aprobat două proiecte în cadrul unei reuniuni din 8 octombrie, a informat Logos Press.
9 octombrie 2025
18:30
Investitorii privați vor investi 400 de milioane de euro în parcul industrial Costești # Logos-Press
Investițiile private în dezvoltarea parcului industrial Phoenix din Costești (Ialoveni) se vor ridica la circa 400 milioane de lei. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, menționând că în acest context, Guvernul a atribuit Parcul Industrial și de Inovare Phoenix de categoria „A” companiei Ionaș Estate din Costești.
17:45
În Moldova va fi construită o fabrică pentru producerea de stații de încărcare pentru vehicule electrice # Logos-Press
Moldova a atras 20 de milioane de euro pentru prima fabrică care va produce stații de încărcare pentru mașini electrice, informează Logos Press.
17:15
Până în 2030, Moldova va fi pregătită pentru integrarea deplină în zona vamală a UE, a declarat Logos Press.
16:15
Halterofilul moldovean Marin Robu a cucerit o medalie mare și două mici de bronz la finalul competiției în categoria de greutate până la 88 kg la Campionatele Mondiale, desfășurate la Førde (Norvegia), – informează Logos Press.
16:15
Strategia militară pentru perioada 2025-2035, aprobată în ședința de guvern din 8 octombrie, prevede o creștere a finanțării pentru forțele armate la 1% din PIB până în 2034, informează Logos Press.
16:15
Începând cu luna martie a anului viitor, procesul de înregistrare a perioadelor de incapacitate temporară de muncă va fi complet digital, inclusiv notificările online către pacienți și angajatori, relatează Logos Press.
16:15
Moldova s-a angajat să transpună în legislația națională, până în decembrie 2026, Directiva UE 2024/2831 privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii care prestează servicii prin intermediul platformelor electronice, informează Logos Press.
16:15
Mărul discordiei: Reacția Cabinetului la interdicția Rusiei asupra importurilor moldovenești # Logos-Press
Moldova nu a primit o notificare oficială cu privire la blocarea la frontieră de către Rusia și interzicerea importului a mai mult de 20 de tone de mere moldovenești.
16:15
Taxa de drum va fi împărțită în două – pentru drumurile locale și pentru autostrăzile naționale # Logos-Press
Tranziția vehiculelor de pe drumurile locale pe autostrăzile naționale va fi monitorizată – pentru a înregistra utilizarea reală a infrastructurii rutiere naționale, a raportat Logos Press.
16:15
Țările din Europa de Est au propus un răspuns mai radical la posibilele încălcări ale spațiului aerian al NATO și unificarea regulilor conform cărora piloții pot doborî ținte în spațiul aerian al alianței, a relatat Logos Press, citând Financial Times.
16:15
Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi tarife fixe și plafoane de preț pentru energia electrică din surse regenerabile, informează Logos Press.
16:15
Organizația autonomă non-profit (ANO) „Eurasia” din Rusia, care pretinde că desfășoară activități umanitare și a deschis un magazin de produse moldovenești la Moscova, ar putea fi recunoscută ca organizație extremistă în Moldova, – Logos Press.
16:15
Amânarea bugetului pune în pericol compensațiile pentru energie, relatează Logos Press.
16:15
Raportul din octombrie al Băncii Mondiale privind perspectivele economice globale a îmbunătățit ușor previziunile pentru Moldova, majorând creșterea așteptată în 2025 de la 0,9% la 1,5% din PIB, prognozată în iunie, informează Logos Press.
8 octombrie 2025
18:15
Valoarea medie a indicelui prețurilor la zahăr al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în septembrie a fost de 99,4. Aceasta este cu 4,2 puncte (4,1 %) mai mică decât în luna august a acestui an și cu 26,9 puncte (21,3 % mai mică) în comparație cu nivelul de anul trecut. Actualul indice FAO al zahărului este cel mai scăzut din martie 2021 (96,2 puncte), a informat Logos Press.
17:15
Transportul de călători a fost scos de sub tutela Ministerului Căilor Ferate și transformat în „serviciu public” # Logos-Press
Serviciile de transport feroviar de călători în Moldova vor fi transferate unui operator specializat, care va primi compensații de la bugetul de stat pentru prestarea serviciului public, relatează Logos Press.
16:15
Gospodăriile își vor putea gestiona mai eficient consumul de energie prin instalarea de contoare inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducând semnificativ risipa de energie, a informat Logos Press.
15:15
Aproximativ 15% dintre studenți primesc burse cu o medie între 5,5 și 7,0, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea distribuirii ajutorului financiar, iar peste 9% primesc plăți cu restanțe academice, a raportat Logos Press.
14:15
În primele nouă luni ale anului 2025, guvernul a primit 647 de milioane de euro sub formă de împrumuturi și subvenții, dar în aceeași perioadă, costurile serviciului datoriei externe au redus rezerva oficială cu 430 de milioane de euro, a raportat Logos Press.
13:15
Începând cu 12 octombrie, cetățenii moldoveni vor fi supuși unei proceduri obligatorii de control automat la frontiera cu UE, informează Logos Press.
12:00
La una dintre următoarele reuniuni, guvernul moldovean intenționează să oprească temporar importul de zahăr din Serbia, astfel încât producătorii moldoveni de zahăr să își poată vinde produsele pe piața internă la un preț acceptabil, informează Logos Press.
11:15
Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru perioada 2026-2030, în valoare de aproape 53,3 milioane de lei, însă majoritatea măsurilor preconizate nu sunt încă acoperite financiar, informează Logos Press.
10:15
Moldova va atrage investiții străine directe în valoare de 344 de milioane de dolari în 2024, pe fondul creșterii fluxurilor de investiții, relatează Logos Press.
09:15
În prima jumătate a anului 2025, marii contribuabili au plătit în total 13,8 miliarde de lei impozite la bugetul public național, adică 35,2% din totalul veniturilor, informează Logos Press.
08:15
Uniunea Europeană a adoptat noi reguli care permit suspendarea regimului fără vize pentru 61 de țări, printre care și Moldova, – relatează Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.