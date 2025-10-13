Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație
ProTV.md, 13 octombrie 2025 13:40
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
13:40
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație # ProTV.md
Premiul Nobel pentru economie a fost câștigat în 2025 de Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru explicarea legăturii dintre creșterea economică și inovație
13:30
În această săptămână, toate instituțiile atât din capitală, cât și din suburbii vor fi conectate la agentul termoelectric. Câte instituții primesc căldură deja # ProTV.md
În această săptămână, toate instituțiile atât din capitală, cât și din suburbii vor fi conectate la agentul termoelectric. Câte instituții primesc căldură deja
13:30
Două cazuri de gripa AH1N1, înregistrate în capitală. Câte cazuri de infecții respiratorii s-au confirmat # ProTV.md
Două cazuri de gripa AH1N1, înregistrate în capitală. Câte cazuri de infecții respiratorii s-au confirmat
Acum o oră
13:20
Ruși înarmați, fotografiați la granița cu Estonia: „Absolut niciun polițist de frontieră” # ProTV.md
Ruși înarmați, fotografiați la granița cu Estonia: „Absolut niciun polițist de frontieră”
13:20
„Nu e doar despre kilograme. Este despre viață.” Povestea Alinei și chirurgia bariatrică la Spitalul Repromed # ProTV.md
„Nu e doar despre kilograme. Este despre viață.” Povestea Alinei și chirurgia bariatrică la Spitalul Repromed
13:10
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori - FOTO # ProTV.md
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.10.2025
Acum 2 ore
12:50
„Nu voi mai fi în viața politică.” Recean anunță că își încheie mandatul de prim-ministru. Ce spune Grosu despre viitorul candidat - VIDEO # ProTV.md
„Nu voi mai fi în viața politică.” Recean anunță că își încheie mandatul de prim-ministru. Ce spune Grosu despre viitorul candidat - VIDEO
12:50
Aproape un milion de țigări, tăinuite în tavanul unui camion. Imagini cu captura, găsită de vameșii de la Leușeni - VIDEO # ProTV.md
Aproape un milion de țigări, tăinuite în tavanul unui camion. Imagini cu captura, găsită de vameșii de la Leușeni - VIDEO
12:50
Clipe de groază pentru două copile din Nisporeni: Au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Clipe de groază pentru două copile din Nisporeni: Au suferit arsuri în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. IGSU vine cu detalii
12:30
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet # ProTV.md
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet
12:30
„A fost o onoare să muncim cot la cot”. Igor Grosu, după ce Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcție # ProTV.md
„A fost o onoare să muncim cot la cot”. Igor Grosu, după ce Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcție
12:20
Doi bărbați - reținuți, după ce aproape un milion de țigări au fost găsite într-un camion, la ieșirea din Moldova. Unde erau ascunse - VIDEO # ProTV.md
Doi bărbați - reținuți, după ce aproape un milion de țigări au fost găsite într-un camion, la ieșirea din Moldova. Unde erau ascunse - VIDEO
12:10
Maia Sandu, după ce Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcție: „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie” # ProTV.md
Maia Sandu, după ce Dorin Recean a anunțat că pleacă din funcție: „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”
12:00
Șocant. O femeie dispărută - găsită moartă într-o groapă de gunoi din apropierea unui sat din Găgăuzia. Soțul acesteia - reținut pentru 72 de ore # ProTV.md
Șocant. O femeie dispărută - găsită moartă într-o groapă de gunoi din apropierea unui sat din Găgăuzia. Soțul acesteia - reținut pentru 72 de ore
Acum 4 ore
11:50
Primii șapte ostatici eliberați s-au întors în Israel după 738 de zile de captivitate. Toți ostaticii care vor fi eliberați sunt bărbați, cel mai în vârstă are 48 de ani. Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre. Aeronava lui Trump a aterizat în Israel - VIDEO # ProTV.md
Primii șapte ostatici eliberați s-au întors în Israel după 738 de zile de captivitate. Toți ostaticii care vor fi eliberați sunt bărbați, cel mai în vârstă are 48 de ani. Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre. Aeronava lui Trump a aterizat în Israel - VIDEO
11:50
Cum explică Recean decizia de a se retrage: „Eu nu intenționam să vin în politică”
11:40
Trump a ajuns în Israel, unde va susține un discurs istoric. Primele imagini cu ostaticii eliberați de Hamas - VIDEO # ProTV.md
Trump a ajuns în Israel, unde va susține un discurs istoric. Primele imagini cu ostaticii eliberați de Hamas - VIDEO
11:30
Ultima oră. Recean anunță că își încheie mandatul de prim-ministru: „Nu voi mai fi în viața politică.” Ce spune Grosu despre viitorul candidat - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Recean anunță că își încheie mandatul de prim-ministru: „Nu voi mai fi în viața politică.” Ce spune Grosu despre viitorul candidat - VIDEO
11:20
Ultima oră. Recean a anunțat că își încheie mandatul de prim-ministru. Ce spune Grosu despre viitorul candidat # ProTV.md
Ultima oră. Recean a anunțat că își încheie mandatul de prim-ministru. Ce spune Grosu despre viitorul candidat
11:10
România BATE Austria la ultima fază și începe să facă iar CALCULE pentru Mondial
11:10
LIVE. Dorin Recean și Igor Grosu susțin o conferință de presă: PAS are un candidat pentru funcția de prim-ministru # ProTV.md
LIVE. Dorin Recean și Igor Grosu susțin o conferință de presă: PAS are un candidat pentru funcția de prim-ministru
11:00
Primii șapte ostatici eliberați s-au întors în Israel după 738 de zile de captivitate. Toți ostaticii care vor fi eliberați sunt bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă are 48 de ani. Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre. Aeronava lui Trump a aterizat în Israel - VIDEO # ProTV.md
Primii șapte ostatici eliberați s-au întors în Israel după 738 de zile de captivitate. Toți ostaticii care vor fi eliberați sunt bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă are 48 de ani. Vor fi urmați de 28 de saci cu cadavre. Aeronava lui Trump a aterizat în Israel - VIDEO
10:50
Un nou atac armat în SUA, soldat cu 4 morți și peste 20 de răniți. Cel puțin 300 de astfel de incidente numai anul acesta # ProTV.md
Un nou atac armat în SUA, soldat cu 4 morți și peste 20 de răniți. Cel puțin 300 de astfel de incidente numai anul acesta
10:40
Primăria capitalei rămâne fără doi viceprimari. Anunțul lui Ion Ceban
10:40
Trei adolescente, drogate și impuse să presteze servicii sexuale. O fată, condamnată la 10 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul # ProTV.md
Trei adolescente, drogate și impuse să presteze servicii sexuale. O fată, condamnată la 10 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
10:30
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului # ProTV.md
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului
10:30
Ucraina renunță la limba „moldovenească”. Statutul acordat limbii române
10:10
Un bărbat - condamnat la închisoare pentru că a încălcat interdicția de a se apropia de soția și fiul său. Procuratura: A fost recunoscut drept agresor familial # ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare pentru că a încălcat interdicția de a se apropia de soția și fiul său. Procuratura: A fost recunoscut drept agresor familial
Acum 6 ore
09:30
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
09:30
Americanii plătesc în mare parte, deocamdată, taxele vamale impuse de Trump țărilor din întreaga lume, arată studiile # ProTV.md
Americanii plătesc în mare parte, deocamdată, taxele vamale impuse de Trump țărilor din întreaga lume, arată studiile
09:20
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
09:00
„Războiul s-a terminat”. Trump merge azi în Israel și Egipt. Va ține un discurs în Knesset și va conduce un summit care va marca finalul conflictului din Gaza # ProTV.md
„Războiul s-a terminat”. Trump merge azi în Israel și Egipt. Va ține un discurs în Knesset și va conduce un summit care va marca finalul conflictului din Gaza
08:40
Noua componență a guvernului francez condus de Sebastien Lecornu. Conducerea a trei ministere-cheie rămâne aceeași # ProTV.md
Noua componență a guvernului francez condus de Sebastien Lecornu. Conducerea a trei ministere-cheie rămâne aceeași
08:30
Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas? Când este preconizată predarea # ProTV.md
Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas? Când este preconizată predarea
08:20
Curs valutar BNM pentru 13 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Scenariul în care Trump va înarma Ucraina cu rachete Tomahawk ce pot lovi Moscova. „S-ar putea s-o facem” # ProTV.md
Scenariul în care Trump va înarma Ucraina cu rachete Tomahawk ce pot lovi Moscova. „S-ar putea s-o facem”
08:10
Ploi în centrul şi sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi în centrul şi sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
02:00
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun” # ProTV.md
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
Acum 24 ore
21:40
Monegascul Valentin Vacherot a scris o poveste uluitoare pentru cărțile de istorie ale tenisului. Jucătorul de 26 de ani a devenit cel mai slab clasat campion de când există turneele Masters 1000 - VIDEO # ProTV.md
Monegascul Valentin Vacherot a scris o poveste uluitoare pentru cărțile de istorie ale tenisului. Jucătorul de 26 de ani a devenit cel mai slab clasat campion de când există turneele Masters 1000 - VIDEO
21:40
Tenismena Cori Gauff a învins-o pe conaționala sa, Jessica Pegula, după un parcurs impecabil la turneul din China - VIDEO # ProTV.md
Tenismena Cori Gauff a învins-o pe conaționala sa, Jessica Pegula, după un parcurs impecabil la turneul din China - VIDEO
21:30
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie - VIDEO # ProTV.md
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie - VIDEO
21:20
Depistarea precoce a cancerului de sân poate salva vieți, iar diagnosticat la timp, poate fi tratat. Află de la specialiști cât de importante sunt autoexaminarea și screeningul - VIDEO # ProTV.md
Depistarea precoce a cancerului de sân poate salva vieți, iar diagnosticat la timp, poate fi tratat. Află de la specialiști cât de importante sunt autoexaminarea și screeningul - VIDEO
21:20
În două zile, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare și va fi marcat hramul Chișinăului. Care va fi programul cultural - VIDEO # ProTV.md
În două zile, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare și va fi marcat hramul Chișinăului. Care va fi programul cultural - VIDEO
21:10
Adio căruțe, bun găsit...triciclete. Prin satele Moldovei, vârstnicii conduc triciclete electrice, cu care merg la magazin, la punctul medical, biserică sau chiar duc vaca la păscut - VIDEO # ProTV.md
Adio căruțe, bun găsit...triciclete. Prin satele Moldovei, vârstnicii conduc triciclete electrice, cu care merg la magazin, la punctul medical, biserică sau chiar duc vaca la păscut - VIDEO
21:00
Copiii și tinerii cu nevoi speciale din capitală și din raioanele țării și-au dat întâlnire la Chișinău, la o nouă ediție a Festivalului de artă incluzivă - VIDEO # ProTV.md
Copiii și tinerii cu nevoi speciale din capitală și din raioanele țării și-au dat întâlnire la Chișinău, la o nouă ediție a Festivalului de artă incluzivă - VIDEO
20:50
Povestea a trei femei cu trei povești de viață și un diagnostic comun – cancerul de sân, însă trăit, depășit și învins: „Trebuie doar să ai speranță” - VIDEO # ProTV.md
Povestea a trei femei cu trei povești de viață și un diagnostic comun – cancerul de sân, însă trăit, depășit și învins: „Trebuie doar să ai speranță” - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025
20:00
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun” # ProTV.md
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.