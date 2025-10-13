Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși într-o vacanță romantică în California. Imaginile care confirmă idila dintre cei doi

17:30

Autoritățile letone au cerut unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească teritoriul țării până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au respectat noile reguli de imigrație, informează Politico. Cei care nu se vor conforma riscă expulzarea forțată de către Poliția de Frontieră letonă. După declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei, în 2022, Letonia […] Articolul Letonia obligă peste 800 de cetățeni ruși să părăsească țara până la mijlocul lunii octombrie apare prima dată în ZIUA.md.