AUR (opoziția naționalistă) ocupă primul loc în opţiunile electoratului român

Veaceslav Platon a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) litigiul împotriva Republicii Moldova după ce a reclamat că în timpul detenției sale i-a fost refuzată asistența medicală și întâlnirile cu membrii familiei sale. Regiunea transnistreană primește totuși gaze din partea Moldovagaz în cantitate limitată care îi asigură volumul necesar de electricitate. Partidul lui Vasile Costiuc a atacat în instanță sancțiunile pentru care a fost lipsit de alocații de la stat și a obținut câștig de cauză. Acestea sunt evenimentele săptămânii pe care le vom analiza în sinteza Veridica.