AUR (opoziția naționalistă) ocupă primul loc în opţiunile electoratului român
Veridica.md, 13 octombrie 2025 13:40
Ar mai trece pragul electoral de 5 procente doar componentele guvernului cvadripartit, declarat pro-european.
Acum 30 minute
13:40
Ar mai trece pragul electoral de 5 procente doar componentele guvernului cvadripartit, declarat pro-european.
Acum o oră
13:10
Echipa naţională de fotbal a României a învins dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1-0 # Veridica.md
Românii au marcat golul la ultima fază a meciului.
13:00
Regiunea transnistreană aproape că a rămas fără gaze naturale, apă caldă și energie electrică. De asemenea, locuitorii suportă cu greu frigul din case, din cauza că nu au căldură, iar temperaturile de afară sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.
13:00
Acesta este capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr.
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în „ani complicați”, subliniind rolul acestuia în gestionarea crizelor, întărirea instituțiilor statului și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
Acum 2 ore
12:50
Medici în exod: Povestea chirurgului toracic din Republica Moldova care vindecă România # Veridica.md
Dr. Ruslan Șcarăbnîi este chirurg toracic și profesează în unul din cele mai căutate spitale oncologice private din România. De la nordul țării, din Bălți, până în inima Bucureștiului, tânărul medic și-a croit drumul singur.
12:20
Donald Trump afirmă că războiul s-a încheiat.
Acum 4 ore
11:30
El a anunțat că va depune și mandatul de deputat PAS și va reveni la proiectele sale private.
11:10
Dmitri Peskov, avertizează că Republica Moldova comite „o greșeală gravă” prin desemnarea Rusiei ca principală amenințare la adresa securității naționale.
10:20
Volodimir Zelenski negociază cu SUA furnizarea acestui tip de rachete, cu rază lungă de acțiune.
10:00
DEZINFORMARE: NATO transformă Republica Moldova într-o bază de aprovizionare a Kievului # Veridica.md
Occidentul încearcă să transforme Republica Moldova într-o bază din spatele frontului pentru aprovizionarea Ucrainei, în timp ce Chișinăul își intensifică cooperarea cu NATO, în pofida statutului de neutralitate a țării, susține propaganda rusă.
Acum 6 ore
09:40
Ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său neerlandez, Ruben Brekelmans, s-au întâlnit la Chișinău pentru discuții despre securitate și cooperare.
09:20
Donald Trump va face o vizită scurtă, azi, în Israel.
08:40
Acesta este compus din politicieni și tehnicieni puțin cunoscuți publicului larg și proveniți din societatea civilă.
Acum 24 ore
16:10
15:40
Sondaj: 55% dintre români nu vor ca Bucureștiul să trimită trupe în statul vecin în situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova # Veridica.md
Pericolul ca Rusia să atace, intenţionat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievaţi, 33% susţin că este mare/foarte mare şi 9% nu ştiu/nu răspund.
14:00
Zeci de militari ai ambelor state și-au pierdut viața în timpul luptelor.
Ieri
13:30
Teheranul spune că Acordurile Abraham sunt o „înșelătorie” și o trădare a cauzei palestiniene.
10:50
Departamentul de Stat al SUA afirmă că are informații despre cubanezi care luptă alături de forțele rusești în Ucraina.
10:00
Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat.
09:30
Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineață.
11 octombrie 2025
18:50
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să ne distrugă libertatea # Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu, care a susținut un discurs la ceremonia prilejuită de de a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, a îndemnat la acțiuni comune și cât mai rapide pentru apărarea democrațiilor în fața pericolelor majore care amenință nu doar Moldova, ci și Europa.
17:20
Sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in şi controale de securitate, precum şi perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.
17:00
Mii de polonezi au manifestat, sâmbătă, la Varșovia împotriva „imigrației ilegale” și a politicii europene în domeniu # Veridica.md
Și președintele naționalist Karol Nawrocki, și premierul centrist Donald Tusk, mult mai maleabil la solicitările Bruxellesului, se opun primirii de noi refugiați.
14:00
Mai bine de un milion de locuințe au fost private de electricitate în ultimele două zile.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
România a încheiat competiţia cu patru medalii, una de aur şi trei de argint.
07:30
Beijingul a impus noi restricții privind exportul tehnologiilor legate de pământurile rare.
06:40
Opoziţia promite că va cenzura viitorul guvern.
10 octombrie 2025
17:30
Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, a primit cetăţenia română # Veridica.md
Își va putea reprezenta noua patrie la Jocurile Olimpice 2026.
17:00
Călătoria durează 24 de ore.
16:30
Liderul PAS, Igor Grosu, pentru presa de la București: revenirea Transnistriei sub controlul Chişinăului este „o chestiune de timp” # Veridica.md
„Noi să fim gata, iar pe cei circa 300-400 de ofiţeri şi soldaţi ruşi care au mai rămas acolo să-i urcăm într-un avion charter şi să-i trimitem la mămica şi tăticu' acasă.”
14:00
Lidera opoziției din Venezuela a fost recompensată pentru „activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean”.
13:50
PCRM intenționează să constituie o fracțiune parlamentară separată, distinctă de Blocului electoral Patriotic, a spus liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
12:10
Inspectoratul Național de Investigații a inițiat un proces penal în cazul platformei de tranzacționare „Tux”
12:10
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
11:10
Universitățile din Republica Moldova au admis în anul de studii 2025-2026 un număr record de studenți străini, 1113 de tineri din 24 de țări.
10:50
Mica victorie a lui Platon la CEDO și marele câștig al lui Costiuc la Curtea de Apel (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Veaceslav Platon a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) litigiul împotriva Republicii Moldova după ce a reclamat că în timpul detenției sale i-a fost refuzată asistența medicală și întâlnirile cu membrii familiei sale. Regiunea transnistreană primește totuși gaze din partea Moldovagaz în cantitate limitată care îi asigură volumul necesar de electricitate. Partidul lui Vasile Costiuc a atacat în instanță sancțiunile pentru care a fost lipsit de alocații de la stat și a obținut câștig de cauză. Acestea sunt evenimentele săptămânii pe care le vom analiza în sinteza Veridica.
10:10
În 1929, la Briceni, județul Hotin, într-o noapte, într-o casă izolată și ferită de vederea publică, cu ferestrele astupate cu pături, au fost prinși niște comuniști tineri evrei și ruși de ambele sexe – toți membri ai Ligii Culturale Evreiești din târg, se spune într-un raport al unui agent al Serviciului Secret de Informații (Siguranța Statului).
09:00
Lucrările de construcție a LEA Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Banca Mondială, în valoare de 61 milioane de euro.
08:50
Academia Regală Suedeză a anunțat câștigătorul celui mai prestigios premiu literar din lume, Premiul Nobel pentru Literatură. Laureatul acestei toamne este scriitorul maghiar László Krasznohorkai, 71 de ani.
9 octombrie 2025
23:40
Ținta ar fi fost premierul Bart De Wever.
23:10
Golul oaspeţilor a fost marcat de jucătorul divizionarei secunde FC Voluntari Daniel Dumbravanu.
19:40
Alte două l-au menținut la BBB-, corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investiţiilor.
17:00
Guvernul de la București a aprobat semnarea unui nou acord de cooperare între România şi Azerbaidjan în domeniul apărării # Veridica.md
Părţile au explorat posibilităţile de impulsionare a cooperării bilaterale.
16:11
Cum n-o dai!
16:11
Echipa Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției belaruse, și-a închis temporar birourile din Lituania # Veridica.md
Autoritățile de la Vilnius au modificat regimul de protecție de care beneficiază.
16:11
Un document privind implementarea primei faze a planului american de pace ar putea fi semnat azi.
16:11
Tot mai multe voci cer demisia lui Macron, într-o criză fără precedent a celei de-a cincea republici franceze.
16:11
ISW afirmă că, momentan, Rusia urmăreşte să răspândească frică în rândul europenilor şi să submineze unitatea NATO.
16:11
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare, afirmând că își va continua activitatea la conducerea capitalei pentru a finaliza proiectele începute.
