Majoritatea școlilor și grădinițelor din Chișinău sunt conectate la căldură
Realitatea.md, 13 octombrie 2025 13:40
128 din 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termoelectric. Despre acest lucru a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astăzi, 13 octombrie. Totodată, el a mai adăugat că în suburbii, 23 din 27 de grădinițe […]
• • •
Acum 10 minute
13:50
Chișinăul se pregătește de hram: Scena e montată, iar artiștii fac ultimele repetiții # Realitatea.md
Pregătirile pentru Hramul Chișinăului sunt în plină desfășurare. În Piața Marii Adunări Naționale a fost montată scena principală, iar artiștii fac ultimele repetiții. În apropiere au fost amenajate spațiile pentru târgurile producătorilor locali, unde vizitatorii vor găsi suvenire, produse tradiționale și bucate. Liturghia de Hram va începe la ora 08:00 la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului", […]
13:50
Răzbunare macabră: un bărbat a furat crucea soacrei din cimitir și a lăsat-o în fața casei fostei soții # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani din județul Neamț, România, este cercetat penal pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după un gest șocant motivat de răzbunare. Potrivit Monitorul de Neamț, bărbatul ar fi furat crucea de la mormântul soacrei sale și ar fi abandonat-o în fața locuinței fostei soții, care îl părăsise recent. […]
13:50
Atenție, moldoveni! Transportul public din Grecia va fi perturbat pe 14 octombrie din cauza unei greve # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că pe 14 octombrie este anunțată o grevă națională, care ar putea provoca perturbări semnificative în transportul public rutier, feroviar și maritim. În acest context, autoritățile îndeamnă moldovenii să verifice orarul mijloacelor de transport în comun pe 14 octombrie 2025, consultând […]
Acum 30 minute
13:40
13:40
Numele posibililor șefi de Guvern, după validarea Legislativului: De la Gherman și Grosu până la oameni de afaceri # Realitatea.md
Deși numele potențialului candidat al PAS la funcția de șef al Guvernului au a fost încă anunțat, în spațiul public există deja mai multe speculații cu referire la subiect. Primul pe lista potențialilor prim-miniștri ar fi chiar liderul PAS, Igor Grosu, dar și vicepreședinta PAS Doina Gherman. Conform Telegraph Moldova, numele celor doi este luat […]
13:30
A fost acordat ultimul Nobel. Trei economiști l-au câștigat pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație” # Realitatea.md
Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat luni, 13 octombrie, economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, pentru contribuțiile lor la înțelegerea creșterii economice bazate pe inovație, a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe. Potrivit comunicatului oficial, jumătate din premiu i-a revenit lui Joel Mokyr, „pentru identificarea premiselor pentru o creștere susținută prin […]
Acum o oră
13:10
Moldova, pe podium la Campionatul Mondial de para powerlifting. Victoria Rotaru a obținut bronzul # Realitatea.md
Performanță istorică pentru Republica Moldova. Victoria Rotaru a câștigat bronzul la Campionatul Mondial de para powerlifting, categoria juniori. „Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Ea a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vârstă juniori. Sportiva a intrat în posesia medaliei […]
13:00
Proiectul bugetului pentru anul 2025 va fi prezentat pentru a opta oară în această miercure, 15 octombrie. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței municipale din 13 octombrie. Autoritățile municipale au menționat că, în pofida tentativelor de a bloca activitatea Primăriei, aceasta continuă să funcționeze în regim normal, iar proiectele și […]
13:00
Grevă în aeroporturile din Roma. Călătorii, avertizați de posibile întârzieri și anulări de zboruri # Realitatea.md
Italia se confruntă cu o grevă de patru ore în aeroporturile internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino, anunțată de sindicatele angajaților din sectorul aerian. Protestul are loc în intervalul 12:00–16:00, ora locală, și vizează nemulțumirile privind reînnoirea contractului colectiv de muncă. Sindicaliștii critică faptul că noul contract, care va intra în vigoare abia la 1 […]
13:00
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va deveni primul fost şef de stat al unei ţări din Uniunea Europeană care este încarcerat. Acesta va afla în ziua de luni, 13 octombrie curent, condiţiile detenției sale, după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Preşedinte al Franţei în perioada 2007-2012, Sarkozy a fost condamnat pe […]
Acum 2 ore
12:30
O fetiță de 9 luni a ajuns la spital, după ce s-a stropit cu o soluție pe bază de alcool # Realitatea.md
O fetiță de 9 luni din orașul Bender a ajuns la spital în dimineața zilei de 10 octombrie, după ce a fost stropită accidental cu o substanță pe bază de alcool, utilizată în scopuri medicale. Conform presei din stânga Nistrului, incidentul s-a produs în locuința familiei, în timp ce mama încerca să-i administreze copilului vitamine. […]
12:20
O crimă șocantă a avut loc în localitatea Chiriet-Lunga, raionul Cimișlia. Potrivit presei din regiune, pe un teren de gunoi a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei de 46 de ani, dată dispărută de mai bine de două săptămâni. Femeia era căutată din 26 septembrie, după ce fiica sa a alertat autoritățile că mama […]
12:10
Mesajul Maiei Sandu, după ce Dorin Recean a anunțat că se retrage din viața politică # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de mulțumire după ce premierul Dorin Recean a anunțat că nu va fi nici deputat și nici șef de Guvern. „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, […]
12:10
Țigări de contrabandă în cantitate de aproape un milion de bucăți au fost descoperite ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la punctul vamal Leușeni-Albița, în urma unei acțiuni comune desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal. Potrivit instituției, țigările – 991.300 de bucăți fără acte de proveniență – erau tăinuite într-un compartiment special amenajat […]
12:10
Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. „Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin” # Realitatea.md
În dimineața zilei de 13 octombrie, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, a efectuat o vizită surpriză la Kiev, unde urmează să discute cu autoritățile ucrainene despre sprijinul financiar și militar al Uniunii Europene, dar și despre tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război. „Ucrainenii […]
12:10
VIDEO Franco Sanna s-a filmat în „Puterea Dragostei” și invită italienii în Moldova să vadă pelicula cinematografică # Realitatea.md
Un rol secundar, cu o apariție scurtă în filmul „Puterea Dragostei", a fost un motiv de bucurie pentru afaceristul italian, stabilit în Moldova de zeci de ani, Franco Sanna. Prezent la premieră, acesta a transmis un mesaj conaționalilor săi, îndemnându-i să privească pelicula cinematografică regizată de Ivan Naniev, scrie Cancan.md. VIDEO Covor roșu, glam și […]
Acum 4 ore
11:50
VIDEO Grosu, despre numele următorului premier al Moldovei: PAS va merge la consultările cu doamna președinta # Realitatea.md
Igor Grosu ezită să numească numele următorului premier al Moldovei. Deși afirmă că PAS are o candidatură, liderul formațiunii a menționat că identitatea potențialului șef de Guvern va fi dezvăluită după validarea noului Legislativ și consultările cu președinta. „Vă rog să mă înțelegeți, lucrul ăsta nu-l pot face acum. Un lucru pe care vă-l pot […]
11:30
Victoriabank și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își consolidează parteneriatul de lungă durată printr-un nou credit subordonat. Valoarea contractului este de 10 milioane EUR (echivalent în MDL), iar perioada de acordare se extinde până la 10 ani. Acest instrument financiar va contribui atât la capitalizarea Victoriabank, cât și la extinderea resurselor disponibile pentru […]
11:30
Cu multă durere, familia lui Damian Nicolae, cunoscut de apropiați ca Colea, a anunțat că bărbatul dat dispărut a fost găsit fără viață. Informația a fost făcută publică de o rudă, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale. „A fost o persoană specială, cu probleme de sănătate încă din copilărie — un suflet blând și curat, […]
11:20
Recean nu vrea să fie nici deputat, nici șef de Guvern. Grosu: PAS are candidat pentru funcția de premier # Realitatea.md
PAS va avea un candidat pentru funcția de premier, după ce Curtea Constituțională va valida mandatul noului Legislativ, a anunțat speakerul Igor Grosu. Dorin Recean a refuzat să preia conducerea următorului Guvern și își va depune mandatul de deputat câștigat. „Conform Constituției, Guvernul actual rămâne în interimat până la investirea noului cabinet de miniștri. Așteptăm […]
11:20
Două fete de 12 și 2 ani au ajuns la spital după ce s-au ales cu arsuri de gradul I și II în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a avut loc duminică dimineața, 12 octombrie, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. „Deflagrația s-a produs în momentul în […]
10:50
„Creăm un program unic pentru reparația drumurilor din Republica Moldova” – liderul LOC, Bujorean # Realitatea.md
La Summitul Global al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) din Spania, primarul orașului Leova si președintele partidului „Liga Orașelor și Comunităților" (LOC), Alexandru Bujorean, a avut o serie de întâlniri pentru a conveni asupra cooperării în vederea atragerii de investiții în infrastructura Republicii Moldova. „În toată Moldova există probleme grave cu drumurile. Iar […]
10:50
Limba moldovenească, alături de limba rusă, va fi exclusă din lista limbilor protejate în Ucraina, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvernul de la Kiev și transmis spre examinare Parlamentului. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Rada Supremă, Taras Melniuk, transmite glavcom.ua. Proiectul de lege prevede modificarea actelor normative în […]
10:30
O tânără din Chișinău, condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente # Realitatea.md
O tânără de 22 de ani a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu anul 2018. Cele trei tinere aveau vârstele de 13, 14 și 17 ani. Cea mai mică dintre ele a fost cunoscută de inculpată prin intermediul unei prietene, […]
10:30
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022. Astfel, au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost […]
10:30
Peste 2 200 de copii refugiați ucraineni învață în școlile și grădinițele din Chișinău # Realitatea.md
În prezent, 2.257 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale din municipiul Ch
10:30
Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău # Realitatea.md
Autoarea Lilia Calancea, stabilită de peste 20 de ani la Bruxelles, este invitata videocastului „Fii cu Zina Bivol”, din această săptămână. Interviul, parte a unui nou sezon dedicat diasporei, nu e doar despre traiectoria personală a scriitoarei, ci și despre realități dureroase. Deși nu a visat niciodată să ajungă scriitoare, acum este fascinată de activitatea […] Articolul Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Cea mai mare achiziție din 1997. Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro # Realitatea.md
Banca Națională a Bulgariei (BNB) a achiziționat 66.000 de uncii de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul pregătirilor pentru aderarea la zona euro, informează agenția Novinite. Este cea mai mare operațiune de acest fel din 1997, anul în care Bulgaria a introdus consiliul monetar. Potrivit unui comunicat al instituției, tranzacția s-a desfășurat „la prețurile […] Articolul Cea mai mare achiziție din 1997. Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
PDCM nu recunoaște rezultatul alegerilor, dar dacă vor fi validate, ar putea face parte din fracțiunea Alternativa # Realitatea.md
Partidul Consolidării și Dezvoltării Moldovei (PDCM) nu recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare, au decis membrii Consiliului Politic Național. Formațiunea va transmite poziția Curții Constituționale, însă afirmă că dacă scrutinul va fi validat, deputații săi aleși ar putea face parte din fracțiunea blocului Alternativa. Reprezentanții PDCM afirmă că alegerile parlamentare de pe 28 septembrie nu au fost […] Articolul PDCM nu recunoaște rezultatul alegerilor, dar dacă vor fi validate, ar putea face parte din fracțiunea Alternativa apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ion Ceban: Viceprimarii capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici vor merge în Parlament # Realitatea.md
Viceprimarii municipiului Chișinău, Olga Ursu și Angela Cutasevici, vor părăsi Primăria pentru a deveni deputate în Parlament. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței din 13 octombrie. „Doamnele Ursu și Cutasevici vor reprezenta atât Primăria cât și partidul MAN, blocul Alternativa în Parlamenul Republicii Moldova. Sunt profesioniste de excepție”, a declarat […] Articolul Ion Ceban: Viceprimarii capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici vor merge în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:50
Podul de peste râul Lunguța situat pe drumul național Ceadîr-Lunga – Taraclia, din apropierea localității Corten, raionul Taraclia va intra în reparație capitală din 17 noiembrie. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, podul va fi complet renovat până în 1 martie 2027. „După peste 50 de ani de exploatare, podul construit în 1970 se află într-o […] Articolul Podul de peste râul Lunguța de la Taraclia va intra în reparație capitală apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un bărbat, certat anterior cu legea, va ajunge din nou după gratii. Ce infracțiune a comis # Realitatea.md
Un bărbat din Fălești a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru că nu a respectat măsurile de protecție impuse într-un caz de violență în familie. „La data de 1 iulie 2025, instanța a emis o ordonanță de protecție în favoarea victimelor, prin care inculpatul a fost […] Articolul Un bărbat, certat anterior cu legea, va ajunge din nou după gratii. Ce infracțiune a comis apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Istoria Chișinăului, de la mahalale la bulevarde # Realitatea.md
Chișinăul nu s-a născut din planuri de arhitectură. El a pornit de la ulițele pline de praf, de la mahalale cu nume de meșteșuguri cu oameni simpli care au făcut istorie fără să-și dea seama. Chișinăul este un oraș care a crescut și s-a format odată cu oamenii lui, dintr-un trecut amestecat cu prezent. Casele […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Istoria Chișinăului, de la mahalale la bulevarde apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
08:50
Maduro vorbeşte despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace: „o vrăjitoare diabolică” # Realitatea.md
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a numit-o duminică pe lidera opoziției Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, o „vrăjitoare diabolică”, potrivit Agerpres. Machado a fost distinsă vineri pentru „neobosita sa luptă în favoarea democrației” într-o țară aflată sub regimul autoritar al lui Maduro, după alegerile prezidențiale din 2024, câștigate oficial de acesta, […] Articolul Maduro vorbeşte despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace: „o vrăjitoare diabolică” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 13 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 13 octombrie 2025 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „În Europa, cu sprijin românesc multilateral” 12:00 Conferința de presă dedicată lansării expozițiilor internaționale „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” 14:00 Ședința Comisiei Electorale […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Trump a plecat spre Israel și spune că „războiul s-a încheiat” în Gaza. Rudele așteaptă eliberarea ultimilor ostatici # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat duminică, înainte de a urca la bordul avionului prezidențial Air Force One, că „războiul s-a încheiat” în Gaza, relatează BBC. Liderul de la Casa Albă este inițiatorul acordului de armistițiu care prevede eliberarea ostaticilor israelieni și încetarea focului între Israel și Hamas. Trump a părăsit baza Andrews în jurul […] Articolul Trump a plecat spre Israel și spune că „războiul s-a încheiat” în Gaza. Rudele așteaptă eliberarea ultimilor ostatici apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc duminică, 12 octombrie, la ora 20:48 în zona seismică Vrancea, Buzău. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzău, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km V […] Articolul Cutremur lângă R. Moldova: Seismul din Vrancea atinge patru grade pe scara Richter apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
BNM a publicat cursul valutar pentru 13 octombrie 2025: Vezi cât valorează principalele valute # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 13 octombrie 2025. Potrivit informațiilor transmise de Știri.md, un euro este cotat la 19 lei și 70 de bani, iar dolarul american – la 17 lei și 02 bani. Leul românesc are o valoare de 3 lei și 86 de bani, rubla […] Articolul BNM a publicat cursul valutar pentru 13 octombrie 2025: Vezi cât valorează principalele valute apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:50
Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 au fost rănite într-un atac armat produs duminică dimineață într-un local din statul american Carolina de Sud, relatează Reuters și EFE. Incidentul a avut loc în orașul St. Helena, pe teritoriul comitatului Beaufort. Potrivit biroului șerifului local, forțele de ordine au fost chemate la Willie’s Bar and […] Articolul Atac armat în SUA: cel puțin patru oameni au murit și 20 sunt răniți apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că reacțiile negative ale Rusiei în legătură cu posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina arată că acest tip de presiune poate contribui la obținerea păcii. „Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea da rachete Tomahawk. Este un semnal că acest tip de presiune poate […] Articolul Zelenski: Reacția Rusiei la Tomahawk arată că presiunea militară poate grăbi pacea apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Mulți nativi se confruntă cu provocări care le testează limitele și le cer să iasă din zona de confort. Este un moment potrivit pentru introspecție, curaj și reevaluarea priorităților. Ziua aduce și surprize – unele pot schimba direcția în care te îndrepți. Zodia Leu se remarcă astăzi prin atenția sporită acordată deciziilor importante. Este o […] Articolul Horoscop 13 octombrie. Se anunță câștiguri financiare pentru mai multe zodii apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Prognoza meteo pentru 13 octombrie: Precipitații izolate în nord, temperaturi blânde în restul țării # Realitatea.md
Vremea rămâne prietenoasă în cea mai mare parte a țării pe 13 octombrie, cu cer variabil și temperaturi de toamnă blândă. Doar locuitorii din nord ar putea avea parte de câteva ploi. În regiunea de nord, temperaturile vor oscila între +3 °C dimineața și +13 °C în timpul zilei. În zona centrală, valorile termice vor […] Articolul Prognoza meteo pentru 13 octombrie: Precipitații izolate în nord, temperaturi blânde în restul țării apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
VIDEO Avertizare meteo severă în Catalonia: Cantități record de precipitații în delta Ebro # Realitatea.md
O parte a regiunii Catalonia, situată în nord-estul Spaniei, a fost plasată sub cod roșu de ploi torențiale, la doar o zi după ce vremea extremă a provocat perturbări pe insula mediteraneeană Ibiza. Avertizarea vizează provincia Tarragona, unde agenția meteorologică națională Aemet prognozează că în delta Ebro ar putea cădea până la 180 de litri […] Articolul VIDEO Avertizare meteo severă în Catalonia: Cantități record de precipitații în delta Ebro apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:30
Ucraina vrea eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate # Realitatea.md
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care propune modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, scrie adevărul.ro. Potrivit anunțului făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Parlament, Taras Melnîciuk, limbile rusă și moldovenească urmează să fie excluse de pe lista limbilor protejate, iar limba evreiască […] Articolul Ucraina vrea eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Întrevedere la Ministerul Apărării: Nosatîi și Brekelmans discută despre securitatea regională și cooperarea bilaterală # Realitatea.md
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, reformele democratice implementate și integrarea europeană a țării au fost subiectele discutate de ministrul apărării Anatolie Nosatîi și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Ministrul Anatolie Nosatîi a apreciat evoluția relațiilor de colaborare […] Articolul Întrevedere la Ministerul Apărării: Nosatîi și Brekelmans discută despre securitatea regională și cooperarea bilaterală apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Financial Times: SUA oferă Ucrainei sprijin pentru atacuri asupra infrastructurii energetice ruse # Realitatea.md
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters, transmite digi24.ro. Serviciile secrete americane au ajutat Kievul să […] Articolul Financial Times: SUA oferă Ucrainei sprijin pentru atacuri asupra infrastructurii energetice ruse apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Bilanț CEC: Seminare, webinare și certificări pentru buna desfășurare a scrutinului parlamentar # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a publicat bilanțul activităților de instruire desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor oficiale, peste 21 de mii de persoane au fost pregătite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului. În total, au fost organizate 432 de seminare, 74 […] Articolul Bilanț CEC: Seminare, webinare și certificări pentru buna desfășurare a scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Omul lui Putin amenință Republica Moldova că ar putea avea aceeași soartă cu a Ucrainei. „Moldova face o greșeală gravă. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, transmite antena3.ro. Moldova nu are „nimic bun de câștigat” […] Articolul Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Primul parc public inaugurat în orașul Vatra: un nou spațiu de recreere pentru locuitori # Realitatea.md
Suburbiile municipiului Chișinău continuă să se dezvolte. Astăzi, în orașul Vatra, a fost inaugurat primul parc public al localității – un spațiu modern de odihnă și recreere destinat atât copiilor, cât și adulților. La eveniment a participat și primarul general al municipiului Chișinău, care a menționat că noul parc reprezintă un pas important în îmbunătățirea […] Articolul Primul parc public inaugurat în orașul Vatra: un nou spațiu de recreere pentru locuitori apare prima dată în Realitatea.md.
