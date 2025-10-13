Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm”

13:10

Cerul nopții oferă un spectacol rar în luna octombrie. Două comete descoperite recent se apropie de Pământ și pot fi observate de pasionații de astronomie. Momentul de vârf va fi în jurul datei de 20 și 21 octombrie, când cele două corpuri cerești vor trece cel mai aproape de planeta noastră, anunță CNN. Cele două […]