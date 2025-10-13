Igor Grosu: Republica Moldova a rezistat atacurilor și rămâne dreaptă pe drumul european
13 octombrie 2025
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe Joi, 16 octombrie, cu privire la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților aleși. În acest context, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a susținut o conferință de presă, împreună cu premierul Dorin Recean, în care a vorbit despre următorii pași constituționali, despre componența …
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe Joi, 16 octombrie, cu privire la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților aleși. În acest context, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a susținut o conferință de presă, împreună cu premierul Dorin Recean, în care a vorbit despre următorii pași constituționali, despre componența …
„Moldovenismul politic și mediatic” cultivat în ultimii 30 de ani a contribuit decisiv la alienarea unei părți a societății românești, care nu mai percepe Republica Moldova ca parte din spațiul românesc, ci ca pe „un stat vecin oarecare”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul român, Răzvan Gheorghe, directorul Podul.ro&Cotidianul.md, a criticat dur reacțiile …
Au trecut două săptămâni de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar ceea ce se simte acum în Republica Moldova nu este deloc aerul proaspăt al schimbării, ci o liniște grea, compactă, ca o ceață de toamnă așezată peste un cimitir de iluzii. Opoziția, reprezentată de „Blocul patriotic” al lui Dodon și de așa-numita „Alternativă” …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj public de apreciere pentru premierul Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că își va depune mandatul de prim-ministru și nu va prelua mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru munca depusă în …
Dorin Recean a anunțat echipa PAS că își încheie mandatul de prim-ministru, spune liderul PAS, Igor Grosu, care a dat de înțeles că nu acesta va fi noul premier. „PAS a reușit să câștige o majoritate parlamentară, pro-europeană, și intenția noastră era să îl înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru. Însă, prim-ministrul ne-a …
Valul de dezinformare din urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova nu a întârziat să apară din partea tuturor exponenților pro-ruși. În cadrul emisiunii Fake News Alert, analistul Mihai Isac a demontat principalele narațiuni promovate de politicieni afiliați Kremlinului, subliniind că acuzațiile privind fraudarea alegerilor nu sunt susținute de dovezi reale. „Politicieni locali fugari și oficiali …
Viceprimarele Primăriei Chișinău, Angela Cutasevici și Olga Ursu, renunță la funcțiile de conducere din administrația municipală, în favoarea funcției de deputat pe listele Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, de primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei. „Doamna Cutasevici și doamna Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău …
Adoptarea noii Strategii Militare a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035 a generat reacții critice din partea opoziției pro-ruse de la Chișinău și a oficialilor de la Moscova. Documentul prevede modernizarea Forțelor Armate și apropierea acestora de standardele Uniunii Europene — un pas considerat esențial de experți în contextul războiului din Ucraina. Strategia a fost aprobată …
Actuala guvernatoare a UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august de Judecătoria Chișinău la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Recent, pe 8 octombrie, Curtea de Apel a respins cererea de eliberare formulată de avocații acesteia, menținând astfel detenția preventivă. Pe lângă pedeapsa privativă de …
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, l-a primit astăzi la sediul instituției pe omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre situația de securitate regională și impactul acesteia asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, despre reformele democratice și integrarea europeană, precum și …
Autoritățile estoniene au decis închiderea temporară a punctului de trecere Saatse, aflat la frontiera cu Rusia, în urma unei intensificări suspecte a prezenței militare ruse în zonă, scrie The Kyiv Independent. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari privind securitatea regională, pe fondul încălcărilor repetate ale spațiului aerian NATO de către drone și …
Compania Energocom a anunțat astăzi că toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie, informează MOLDPRES. Precizarea a fost făcută după ce în ultimele zile, compania a fost semnalată de mai mulți consumatori, care au informat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul …
Începând cu 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Călătorii care părăsesc Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Costești, spre România, sunt deja supuși noilor cerințe, a anunțat duminică Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, acest sistem face parte …
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează News.ro. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări. Talibanii au lansat represalii …
Guvernul Ucrainei propune Radei Supreme excluderea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe, care vor beneficia de protecția Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare. Potrivit rbc.ua, reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melniciuk, a declarat pe Telegram că a fost aprobat proiectul de lege „Privind modificarea anumitor …
Pacea durabilă în Ucraina poate fi obținută doar după ce Rusia e învinsă pe câmpul de luptă, a afirmat senatorul canadian Stan Kutcher într-un interviu acordat recent pentru Ukrinform. “Ca fost student la istorie (…), vă pot spune că pacea durabilă se concretizează rareori fără ca una dintre părți să câștige decisiv. Imperiile nu se opresc …
Regiunea transnistreană, se află în pragul unei noi crize energetice, după ce Rusia a redus livrările de gaze cu aproape două treimi, la doar câteva zile după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Contrar calculelor Kremlinului, scrutinul a menținut Republica Moldova pe vectorul european, iar Moscova pare acum să reactiveze una dintre puținele pârghii care i-au …
Donald Trump amenință China cu tarife foarte mari, după ce Beijingul și-a înăsprit regulile privind exporturile de tehnologii legate de „pământuri rare”. Este vorba de taxe vamale de 100% care vor fi aplicate pentru anumite bunuri, pe lângă taxele de 30% deja existente. Noile tarife vor intra în vigoare „de la 1 noiembrie, sau chiar …
Revenirea regiunii separatiste pro-ruse Transnistria sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău este „o chestiune de timp”. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, într-un interviu acordat agenției române de presă AGERPRES. Liderul PAS a menționat că aproximativ 40% dintre alegătorii din regiunea transnistreană au votat pentru forțele proeuropene …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 11 octombrie 2025, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului a susținut un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine”. Maia Sandu a mulțumit Comisiei …
Valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova în primele nouă luni ale anului curent a însumat 84,9 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal. Cele mai mari valori la export s-au înregistrat în cazul fibrelor și cablurilor – 6,6 miliarde de lei, transmite IPN. Exportatorii din Moldova au mai raportat, în aceeași …
Vasile Mălai, un tânăr de 19 ani din Republica Moldova, a cucerit juriul de la „Vocea României” cu piesa „Confesiune” a lui Smiley. Acesta a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. Interpretarea a stârnit lacrimi în rândul juraților. „A fost un moment puternic”, a declarat interpretul Tudor Chirilă, în urma audițiilor pe …
Președintele Franței Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu ca prim-ministru, renumindu-l în funcție după ce acesta a demisionat din funcție la începutul săptămânii. Macron speră că apropiatul său va putea obține suficientă susținere într-un parlament profund divizat pe tema bugetului pentru 2026, informează Reuters, citat de Hotnews. Prin noua desemnare a lui Lecornu, Macron …
Un nou atact masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite, printre care și un copil, în urma atacurilor lansate de Rusia în ultimele 24 de ore asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, au anunțat autoritățile locale pe 11 octombrie, transmite The Kyiv Independend. Potrivit …
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că rezultatele alegerilor recente reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru agenda de reforme a guvernării. Într-un interviu acordat pentru Agerpres.ro, Grosu a vorbit despre prioritățile din viitorul apropiat, riscurile interne și externe, dar și despre reformele-cheie care trebuie accelerate. „Este un vot de încredere, dar și …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie 2025, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor personalități remarcate prin activitate de excepție în cultură, medicină, sport, educație și administrație publică. Potrivit documentului, cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii” – a fost conferită fostului președinte al țării, Nicolae Timofti, pentru …
Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va pune în aplicare Sistemul de Intrare și Ieșire (Entry/Exit System – EES), un nou mecanism electronic de control la frontierele externe ale spațiului Schengen. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare pentru cetățenii moldoveni care intenționează să călătorească în UE după această dată. …
Șefa statului, Maia Sandu, va reprezenta Republica Moldova la cel mai înalt nivel european în cadrul ceremoniei de aniversare a 35 de ani de la înființarea Comisiei de la Veneția. Președinta va susține un discurs despre apărarea democrației în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în procesul de consolidare a instituțiilor …
Preoții care își depășesc atribuțiile religioase și devin instrumente politice, servind intereselor străine, contribuie la degradarea încrederii în Biserică. Declarația a fost făcută de analistul politic, Mihai Isac, în cadrul emisiunii „Dosarul Săptămânii”, de la Radio 7. Acesta a subliniat că Republica Moldova este un stat suveran, care nu trebuie să cadă sub influența clericalismului …
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit publicației Metla, în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner”, acesta se afla, de fapt, în vacanță în Maldive, scrie Digi24. Reamintim că, anterior, …
După ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova, au apărut presupuneri că el ar putea fi audiat ca martor în dosarul numit generic „kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru că ar fi fost mituit de oligarh. Procesul este pe pauză încă din vară, scrie Radio Europa Liberă Moldova. Chiar …
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu prima reacție la declarația liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, privind formarea unei fracțiuni parlamentare separate în noul Legislativ. Socialiștii afirmă că o decizie privind constituirea fracțiunilor va fi luată doar după validarea alegerilor de către Curtea Constituțională. „PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor …
Toamna anului 2025 a adus pe malul stâng al Nistrului o nouă rundă a crizei gazelor, aceasta a coincis cu începutul campaniei pentru așa-zisele alegeri în „sovietul suprem”. În timp ce locuitorii se confruntă cu oprirea apei calde și a curentului electric, administrația de la Tiraspol asigură că situația este „sub control”, iar Rusia „întreprinde …
Republica Moldova va parcurge cu succes drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul va rămâne „la fiecare pas” alături de cetățeni. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, într-un interviu la postul public de televiziune. Piorko a precizat că rezultatele recente ale alegerilor parlamentare confirmă determinarea cetățenilor Republicii Moldova de …
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care face parte din Blocul opozițional „Patriotic”, intenționează să formeze o fracțiune parlamentară separată, a declarat pentru agenția RIA Novosti liderul formațiunii, fostul președinte Vladimir Voronin. „Partidul Comuniștilor este pentru continuarea cooperării între partidele din bloc, dar aceasta nu va fi în cadrul blocului. Va fi elaborat un concept special …
Numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane. Șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Iurie Roșca, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la PRO TV Chișinău, că a fost inițiat un proces penal privind activitatea suspectă …
Guvernul israelian a ratificat acordul cu Hamas în primele ore ale dimineții de vineri, deschizând calea pentru retragerea trupelor și suspendarea completă a ostilităților în Gaza în 24 de ore. Odată implementat, ostaticii israelieni vor fi eliberați în termen de 72 de ore, în schimbul deținuților palestinieni aflați în închisorile din Israel, scrie reuters.com. Prima …
Comitetul Nobel din Norvegia a decis să acorde distincția din acest an Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela. Premiul Nobel pentru Pace din 2025 merge către „o femeie care menține vie flacăra democrației, într-un întuneric tot mai adânc”. Maria Corina Machado primește premiul pentru că este unul dintre cele mai „extraordinare exemple de curaj” …
Un moment emoționant a marcat debutul meciului amical dintre naționalele Moldovei și României, disputat pe Arena Națională din București. Imnul Republicii Moldova, „Limba Noastră”, a fost interpretat de artista Tania Turtureanu, stârnind aplauzele întregului stadion. Secvența video cu interpretarea ei a devenit rapid virală pe rețelele sociale, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un …
Regiunea transnistreană continuă să fie alimentată zilnic cu până la 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit oficialului, în pofida restricțiilor și a schimbărilor frecvente ale agentului de plată, livrările de gaze către regiunea transnistreană se mențin …
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev, a declarat pentru Izvestia viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, conform TASS. „Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei …
Fostul judecător al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, avertizează că, „alegerile nici n-au apucat să-și încheie ecoul”, iar Rusia a intrat într-o nouă ofensivă asupra spațiului politic moldovenesc — nu (încă) pe frontul armat, ci pe cel ideologic și electoral. Într-un text public, Tănase atrage atenția asupra rolului unor figuri și mesageri pro-ruși — între care …
Kievul a fost din nou ținta unui atac rus de amploare în noaptea de joi spre vineri, care a provocat o întrerupere a alimentării cu energie electrică în jumătatea de est a capitalei ucrainene, au anunțat autoritățile locale, transmite AFP, adăugând că jurnaliștii săi de acolo au auzit numeroase explozii, precum și zgomotul dronelor de …
Un funcționar al primăriei orașului Varșovia a fost pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce ar fi transmis, timp de cinci ani, o cantitate mare de date oficiale unui agent din serviciile de informații ale Kremlinului. Documentele divulgate au permis serviciilor rusești să construiască identități false pentru diverși spioni, au susținut procurorii, …
Peste jumătate dintre militarii armatei poloneze care au o vârstă peste 50 de ani sunt supraponderali, suferă de hipertensiune arterială și colesterol ridicat, potrivit unui studiu recent. Studiul, realizat de Institutul Militar de Medicină din Varșovia, a constatat că 58% dintre acești soldați sunt supraponderali, 45% se confruntă cu hipertensiunea arterială, iar 60% au un …
Federația Rusă nu va renunța niciodată la cucerirea electorală a Republicii Moldova. Ceea ce nu a reușit să facă cu arma în mână în anii ’90, în timpul invaziei militare ruse, Moscova încearcă să realizeze prin cumpărarea conștiinței unor concetățeni de-ai noștri. Declarații în acest sens a făcut analistul politic Mihai Isac, în cadrul emisiunii …
Experiența Republicii Moldova în contracararea propagandei ruse, din campania electorală parlamentară, poate oferi „lecții valoroase pentru democrațiile din întreaga lume”. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, în cadrul ședinței de discuții cu membri ai Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova. „Atât cetățenii, cât și autoritățile …
Tragedia cu privire la prăbușirea aeronavei companiei azere AZAL, din decembrie 2024, a fost cauzată de prezența unei drone ucrainene în spațiul aerian. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul întâlnirii sale cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, transmite agenția de presă TASS. „Putem vorbi deja, în linii mari, despre cauzele …
Așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, spune că actualele circumstanțe și realități din regiunea separatistă, arată că Transnistria și Republica Moldova ar trebui să se așeze la masa de negocieri. La acest subiect a vorbit Krasnoselski la o întrevedere cu ambasadorul Lituaniei, Tadas Valionis. Potrivit lui Krasnoselski, întâlnirile la nivelul conducerii Transnistriei și Moldovei …
România este pregătită să ofere sprijin total Republicii Moldova în eventualitatea unei agresiuni externe, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu pentru Euronews România. „Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem foarte multe programe de instruire în comun, programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență armatei …
