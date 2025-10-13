Răzvan Gheorghe: România vă ajută constant. Și care e comportamentul pacientului moldovenist? Cel al mielului blând care vrea să sugă de la toată lumea / Dacă RM nu e Basarabia noastră, ce-s cu pretențiile astea ca românii din dreapta Prutului să vă plătească toate alea și să moară pentru voi?

22:10

Peste jumătate dintre militarii armatei poloneze care au o vârstă peste 50 de ani sunt supraponderali, suferă de hipertensiune arterială și colesterol ridicat, potrivit unui studiu recent. Studiul, realizat de Institutul Militar de Medicină din Varșovia, a constatat că 58% dintre acești soldați sunt supraponderali, 45% se confruntă cu hipertensiunea arterială, iar 60% au un …