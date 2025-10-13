Sentință: Cinci luni de închisoare după ce a încălcat ordinul de protecție. Un bărbat, recunoscut drept agresor familial
Agora.md, 13 octombrie 2025 12:10
Sentință: Cinci luni de închisoare după ce a încălcat ordinul de protecție. Un bărbat, recunoscut drept agresor familial
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
12:20
Acum 15 minute
12:10
Acum 30 minute
12:00
PeScurt // Maia Sandu, după anunțul lui Dorin Recean privind retragerea din politică: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!”Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de mulțumire pentru premierul Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că își va încheia mandatul odată cu dizolvarea actualului Guvern. # Agora.md
Acum o oră
11:50
11:50
11:30
Acum 2 ore
11:10
11:00
10:40
10:30
Acum 4 ore
10:20
09:50
08:50
08:30
Acum 24 ore
19:20
18:10
17:00
15:30
15:10
14:10
13:00
Ieri
11:40
11:30
10:40
10:00
09:50
11 octombrie 2025
21:20
20:00
18:50
17:50
16:40
16:20
15:20
14:20
13:40
12:50
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
10:40
09:50
10 octombrie 2025
22:30
21:50
19:20
18:10
17:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.