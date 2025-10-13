Maia Sandu, mesaj pentru Dorin Recean: „Am încredere că vei fi alături când țara va avea nevoie”

15:20

Rândul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, continuă să crească de la o oră la alta. Deși temperaturile sunt scăzute, oamenii așteaptă răbdători ore întregi, spunând că „merită orice efort pentru binecuvântarea Sfintei". Peste 70.000 de pelerini au trecut, până sâmbătă dimineața, pe