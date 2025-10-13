VIDEO // Captură impresionantă la vama Leușeni-Albița: Aproape 1.000.000 de țigări de contrabandă, descoperite într-un autocamion „gol”

14:40

Un Lamborghini Urus de lux, evaluat la peste 300.000 de euro, s-a rupt în două după ce s-a izbit violent de un copac, pe un drum de coastă din Casablanca, Maroc. În urma impactului devastator, doi oameni au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut în noaptea de sâmbătă, 4 octombrie, pe drumul de coastă Aïn