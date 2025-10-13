Sentință cu închisoare pentru neexecutarea măsurilor impuse victimelor

18:00

La Aeroportul Internațional Chișinău, autoritățile au dejucat două tentative de transport ilegal de produse din tutun. Cazurile au fost descoperite în bagajele de cală ale a doi pasageri care au ales coridorul verde („nimic de declarat") Primul pasager, o femeie de 57 de ani, de cetățenie română, a fost depistat cu 170 de pachete de țigări nedeclarate. […]