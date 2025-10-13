Maia Sandu: Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul

Oficial.md, 13 octombrie 2025 12:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru că a acceptat să..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
12:10
Cine va fi următorul Premier? Oficial.md
Noul prim-ministru al Republicii Moldova va fi cu mandat axat pe dezvoltarea economică a țării,..
Acum 30 minute
12:00
Maia Sandu: Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru că a acceptat să..
Acum o oră
11:30
Dorin Recean renunță la funcția de Premier și la mandatul de deputat Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean anunță că nu mai va exercita funcția de Premier și renunță la..
Acum 2 ore
10:30
Andrei Năstase: Drepturile minorităților trebuie protejate cu responsabilitate, dar niciun drept nu poate fi absolutizat până la punctul în care slăbește echilibrul moral și social al întregii comunități Oficial.md
Andrei Năstase — apărător al drepturilor omului, avocat, fost Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne,..
10:30
PLDM, despre Strategia pentru Egalitatea LGBTIQ+: Ridică serioase întrebări în raport cu principiile moralei creștine, dar și constituționale ale Republicii Moldova Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) urmărește cu îngrijorare și interes evoluția discuțiilor la nivelul..
Acum 4 ore
10:10
Agresor familial condamnat la închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești,..
10:10
Energocom: Toate sumele achitate anterior pentru gazele naturale se vor regăsi în factura pentru luna octombrie Oficial.md
SA Energocom clarifică situațiile privind lipsa informațiilor de facturare în avans în noile facturi emise..
10:10
Sinteza CNA: 57 de cauze penale pornite și bunuri de peste 8 milioane de lei sechestrate Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:10
Chișinău rămâne fără doi viceprimari Oficial.md
Municipiul Chișinău rămâne fără doi viceprimari. Olga Ursu și Angela Cutasevici, fruntași ai Mișcării Alternativa..
09:30
Fotbal în școli. Elevii din Ungheni au primit echipament sportiv nou Oficial.md
Proiectul „Fotbal în școli” continuă să aducă bucurie elevilor din întreaga țară. Începând cu data..
09:20
ARF-urile din Moldova și AJF-urile din România au participat la un seminar internațional Oficial.md
La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc un seminar internațional de dezvoltare regională..
09:10
Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor..
09:10
PDCM a convocat ședința Consiliului Politic Național. Deciziile adoptate Oficial.md
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, parte componentă a Blocului Alternativa, a convocat Consiliul Politic Național...
Ieri
13:50
(INTERVIU) Viorel Godea: Creşterea volumului lucrărilor de construcţii, ce se atestă acum, va juca un rol decisiv în stabilizarea pieţei imobiliare Oficial.md
Interviu cu Viorel Godea, Director general al companiei „Lagmar” Î: Dle Godea, am intrat în..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Sezonul de încălzire 2025–2026 în municipiul Chișinău începe din 23 octombrie 2025 Oficial.md
Conform Dispoziției Primarului General nr. 360-d din 3 octombrie 2025, data de 23 octombrie 2025..
17:10
Două autospeciale moderne donate Secțiilor Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași de partenerii europeni din Austria și Elveția Oficial.md
Astăzi, 10 octombrie 2025, Secțiile Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași din cadrul Inspectoratului General pentru..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:10
Investiții strategice și cooperare regională: Republica Moldova, prezentă la Forumul „Global Gateway 2025” de la Bruxelles Oficial.md
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumului Global Gateway 2025, un..
16:10
Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a..
15:10
Târguri cu produse autohtone în Chișinău. Iată adresele Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 – 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:10
În mai multe școli din țară au loc alegeri în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor Oficial.md
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul ..
14:20
Cornel Ciurea, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: Legislația din R. Moldova este mai restrictivă decât în democrațiile europene Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie..
13:40
CFM continuă modernizarea estacadelor feroviare Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) continuă să dezvolte infrastructura logistică prin modernizarea..
13:40
Două tentative de corupere, dejucate la frontiera de sud a Republicii Moldova Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în această săptămână, au fost înregistrate două..
13:10
PSRM, despre informațiile privind formarea unei fracțiuni a comuniștilor separată în Parlament Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a comentat declarația liderului comuniștilor despre formarea unei fracțiuni parlamentare..
13:10
Prețurile medii de consum în septembrie au crescut Oficial.md
Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum s-au..
12:40
Din 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție Oficial.md
De luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apel deschis până..
11:20
Igor Grosu, la întrevedere cu lideri ai USR România Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri, la București, s-a întâlnit cu liderul USR în Camera Deputaților,..
11:20
O persoană și-a pierdut viața în urma nerespectării regulilor de siguranță la exploatarea unui cazan termic Oficial.md
O persoană și-a pierdut viața în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea unui cazan termic...
10:50
Combinatul de Vinuri „Cricova” – simbol al vinului moldovenesc, laureat al „Marelui Premiu” la Ziua Națională a Vinului Oficial.md
Combinatul de Vinuri „Cricova” a fost distins cu „Marele Premiu” în domeniul vinificației  în cadrul..
10:30
Dmitri Torner: Alegerile parlamentare, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a..
10:30
UE introduce un nou sistem de control la frontieră din 12 octombrie Oficial.md
UE introduce un nou sistem de control la frontieră din 12 octombrie. Acesta prevede colectarea..
10:30
Petr Vlah: Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei – o posibilitate reală de revenire la normalitate Oficial.md
Petr Vlah, fost candidat la alegerile parlamentare, constată că în scurt timp urmează să aibă..
10:20
Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei epoci” Oficial.md
La editura „Tipo Moldova” din Iași, Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei..
10:00
Sistări integrale de aprovizionare cu gaze naturale în unele localități. Motivul Oficial.md
În legătură cu executarea lucrărilor programate ale SRL “Ialoveni-gaz”, va fi sistată integral aprovizionarea cu..
09:50
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale Oficial.md
Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată în acest an cu tema „Sănătatea mintală în..
09:30
Meci amical. România – Moldova 2-1 Oficial.md
Moldova a cedat în fața României, scor 2-1, în meciul amical disputat pe Arena Națională..
09:20
Reguli clare pentru crearea, monitorizarea și promovarea rutelor turistice Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la ultima ședință, un document esențial pentru dezvoltarea turismului —..
09:20
Biblioteca Națională vernisează expoziția „Regina Maria – singura regină a României Mari. 150 de ani de la naștere” Oficial.md
Pentru a marca 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Biblioteca Națională..
09:10
Peste 200 de companii din țară și peste hotare vor participa la Expozițiile „MOLDAGROTECH” și „FARMER 2025” Oficial.md
Peste 200 de companii din țară și peste hotare vor participa la Expozițiile  MOLDAGROTECH și..
09:10
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție a lansat 2 rapoarte privind corupția în Republica Moldova Oficial.md
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție a elaborat un nou raport privind corupția în sectorul media din Republica..
09:10
CNPF avertizează despre diverse scheme de fraudă prin „investiții” Oficial.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a Republicii Moldova atrage repetat atenția publicului asupra numeroaselor..
09:10
14 octombrie – zi de odihnă pentru ASP din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița) Oficial.md
Cu prilejul Hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița),..
9 octombrie 2025
18:00
Ministerul Justiției, despre Hotărârea CEDO în care este vizat Veaceslav Platon Oficial.md
Ministerul Justiției subliniază că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), pronunțată la 9 octombrie..
17:00
Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din Republica Moldova Oficial.md
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior din țară au admis un număr..
16:50
Moldova se alătură Inițiativei Comune EuroHPC, o nouă etapă în integrarea digitală și științifică europeană Oficial.md
Republica Moldova a devenit cel de-al 37- lea stat participant la EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană..
16:50
Consolidarea cooperării moldo-finlandeze prin schimb de experiență la nivel operațional Oficial.md
După întrevederea bilaterală și semnarea Scrisorii de Intenție privind cooperarea vamală, directorul Serviciului Vamal al..
16:10
Expoziția „FARMER 2025” revine la „Moldexpo”! Nu rata cea mai mare expoziție agricolă Oficial.md
Cea mai mare expoziție agricolă din Moldova „FARMER 2025” va avea loc la Centrul Internațional..
16:10
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova șio Kazahstan au convenit să organizeze ședința Comisiei interguvernamentale moldo-kazahe pentru colaborare comercial-economică Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu noul ministru al..
16:10
Flenchea, despre cazul „Inima Moldovei”: Nu poate fie explicat legal cum partidul a fost exclus din cursă, iar Blocul Patriotic a reușit să evite sancțiunile Oficial.md
Alexandru Flenchea, ex-vicepremier pentru Reintegrare, conducătorul Asociației „Inițiativa pentru Pace”, afirmă că „nu se leagă” aspectele..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.