Dorin Recean nu va mai deține funcția de prim-ministru al Republicii Moldova
#diez, 13 octombrie 2025 12:00
Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova. După doi ani și jumătate, acesta nu va mai deține funcția de premier al țării. Anunțul a fost făcut astăzi, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă.
• • •
12:00
Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul de prim-ministru al Republicii Moldova. După doi ani și jumătate, acesta nu va mai deține funcția de premier al țării. Anunțul a fost făcut astăzi, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă.
12:00
„M-a făcut mama existențialist”. La ediția din noiembrie a Clubului de carte dicutăm cu Constantin Cheianu despre cel mai recent roman al său # #diez
„Urc în troleibuz, îi arăt taxatoarei legitimația de pensionar și am un acut sentiment de déjà-vu; parcă mai ieri îi prezentam abonamentul de student. De ieri până astăzi au trecut patruzeci și cinci de ani." E un fragment din „M-a făcut mama existențialist", de Constantin Cheianu, – romanul despre care vom discuta la Clubul de carte #diez și Librăriile Cartier. Așadar, în data de 8 noiembrie, a doua sâmbătă a lui Brumar, ne vedem de la ora 12:00 la Librăria din Centru.
Acum 2 ore
11:00
Devino deputat(ă) timp de cinci zile și învață cum se adoptă legile. Au început înscrierile pentru Parlamentul Tinerilor # #diez
Te pasionează politica și vrei să intri în rolul unui deputat? Acum ai ocazia să înveți cum sunt adoptate actele în Parlament și cum are loc procesul legislativ și decizional.
11:00
În anul școlar 2025/2026 elevii se vor bucura de patru vacanțe. Prima dintre ele este cea de toamnă, care începe luni, 27 octombrie și durează șapte zile.
Acum 24 ore
18:30
Ce faci săptămâna viitoare? Notează-ți cinci evenimente la care să mergi între 13 și 19 octombrie # #diez
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 13-19 septembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
16:30
În perioada 13-19 octombrie vom avea parte, în principal, de cer variabil. Conform prognozelor meteorologilor, precipitații am putea avea doar luni, în nordul Republicii Moldova.
15:30
De la 1 octombrie, toți tinerii cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani din România pot beneficia de vaccinul anti-HPV gratuit. Tinerii originari din Republica Moldova care studiază în țara vecină la fel se pot vaccina gratuit. În acest articol îți explicăm ce trebuie să faci pentru a beneficia de gratuitate la vaccinare dacă ești elev(ă) sau student(ă) în România.
14:30
(grafic) Bursa unui student nu acoperă nici jumătate din minimul său de existență. Cum au evaluat cifrele în timp # #diez
Din anul 2.000 până în prezent, mărimea unei burse studențești de gradul I niciodată nu a atins valoarea sumei minime de existență pe țară. Pentru a-și acoperi strictul necesar, la începutul acestui mileniu, un student avea nevoie de cel puțin trei burse, plus, să învețe bine.
12:30
Ești elev(ă) la o școală de artă din Moldova? Participă la Concursul „Motive tradiționale în cultura neamului” # #diez
Elevii școlilor de artă din Republica Moldova sunt invitați să participe la Concursul republican „Motive tradiționale în cultura neamului". Este ocazia perfectă de a-ți valorifica talentul artistic și de a aduce în prim-plan motivele tradiționale care definesc identitatea noastră culturală.
12:30
Înveți la UPSC și crezi că meriți titlul de student(ă) al/a anului 2025? Participă la concurs și câștigă recunoaștere # #diez
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" a lansat Concursul „Studentul Anului", ediția 2025. Acesta oferă studenților și studentelor oportunitatea de a fi recunoscuți/recunoscute pentru eforturile, implicarea și rezultatele academice obținute pe parcursul anului universitar.
Ieri
11:30
100 de obiective turistice din capitală au fost incluse într-un ghid. Când și unde va fi lansat # #diez
Un ghid local, al cărui scop e să-ți prezinte Chișinăul dincolo de traseele turistice obișnuite, urmează a fi lansat pe 14 octombrie. Evenimentul de lansare se va desfășura la librăria Cărturești la Muzeu, începând cu ora 18.00.
10:30
La nivel global, rata de creștere a ecosistemului de start-upuri se află într-o permanentă ascensiune. Anual, ecosistemul crește cu circa 17 % în lume. Totuși, pe continentul African creșterea este și mai accentuată – 26 % în anul 2025.
11 octombrie 2025
17:15
Vrei să implementezi un proiect cultural într-o țară UE? Aplică la programul „Cultura mișcă Europa” și câștigă suport financiar # #diez
Programul „Cultura mișcă Europa" a lansat un nou apel de înregistrare. Acesta oferă granturi artiștilor și profesioniștilor din domeniul cultural pentru a călători și a realiza un proiect într-o țară din Europa Creativă. Scopul său este de a încuraja colaborarea internațională, schimbul de experiență și dezvoltarea competențelor artistice ale participanților.
17:15
Până în prezent, patru personalități de origine română au fost laureate cu Premiul Nobel, în domenii precum Medicină, Pace, Literatură și Chimie. Acești cercetători și activiști au contribuit la avansarea cunoștințelor și la promovarea valorilor umanitare. În continuare îți spunem cine sunt ei.
14:00
Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală privată din SUA datorită bursei ASSIST. Care sunt criteriile de eligibilitate # #diez
Școala de limbă engleză ISCEO invită elevii claselor a IX-a – a XII-a să se înscrie la un concurs unde vor avea oportunitatea să câștige o bursă de studii în Statele Unite ale Americii (SUA). Tinerii vor putea concura pentru a obține patru tipuri de burse ASSIST: Sanderson, Lindfors, DAVIS și KEMPER.
13:00
Într-o grupă a unei grădinițe din sectorul Rîșcani al capitalei, opt părinți și doi educatori au fost sancționați cu amenzi de 2.500 și 3.000 de lei, după ce ar fi strâns bani pentru a cumpăra cadouri pentru cadrele didactice. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 26.000 de lei, transmite Asociația „Părinți Solidari".
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
De-a lungul anilor, mai mulți oameni de știință cu rădăcini în Basarabia au ajuns să fie recunoscuți pe plan internațional, obținând Premiul Nobel în domenii precum medicina și fizica. Descoperirile lor au schimbat înțelegerea imunității, a universului sau a mecanismelor celulare. În continuare îți spunem cine sunt aceștia.
11:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a desemnat din nou în funcția de premier pe Sébastien Lecornu, la doar câteva zile după demisia acestuia din aceeași poziție, pe care o deținuse timp de o lună. Decizia vine în contextul unei crize politice prelungite, pe care noul șef al guvernului promite să o aplaneze, transmite Radio România Actualități.
11:00
Elevii și studenții din România pot promova doi ani de studii într-un singur an. Cum are loc procesul # #diez
Din 1995 până în prezent, fiecare dintre legile pentru educație din România permite elevilor și studenților din România să promoveze doi ani de studii într-un singur an. Principala condiție ca acest lucru să se întâmple ține de aptitudinile și competențele tinerilor. #diez a cercetat metodologia care stabilește acest lucru, iar în continuare îți explicăm cum poți face asta dacă studiezi în România.
10:00
Povestește-ne despre studenția ta peste hotare! Universitatea #diez revine cu o nouă ediție despre experiențele tinerilor din străinătate # #diez
Adaptarea la un nou sistem de învățământ și la un stil de viață diferit de cel pe care l-ai trăit poate veni la pachet cu provocări și neliniști. Mai ales, când ești la început de studenție. De aceea, avem o noutate bună pentru tine – Universitatea #diez revine cu o nouă ediție. Vom avea povești și aventuri „scoase din cuptor" din timpul anilor de facultate peste hotare ale tinerilor din Moldova. Sperăm că acestea îi vor ajuta pe liceeni să înțeleagă mai bine cum e viața de student(ă) dincolo de hotarele țării. Așadar, dacă înveți în străinătate de ceva timp sau abia ai început anul I, te așteptăm în comunitatea Universității #diez.
10:00
Mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Franța, Olanda și România, au majorat în 2025 importurile de energie din Rusia, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei și a sprijinului declarat pentru Ucraina, arată o analiză realizată de Reuters pe baza datelor Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA). Potrivit sursei, UE a cumpărat în primele opt luni ale anului energie rusească în valoare de peste 11 miliarde de euro, contribuind indirect la finanțarea bugetului de război al Kremlinului.
10 octombrie 2025
19:45
Peste 100 de persoane au primit distincții de la Maia Sandu. În listă se află un fost deputat PAS și o actuală ministră # #diez
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care a acordat distincții de stat pentru peste 100 de persoane din diverse domenii. Printre acestea se numără și persoane apropiate Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de ea.
18:45
Poliția a înregistrat șase cazuri în care preoții ar fi sprijinit partide politice în campania electorală, între 14 iulie și 28 septembrie, potrivit TVR Moldova. Trei cazuri au fost deja documentate, iar pentru celelalte autoritățile strâng probe pentru a stabili dacă există contravenții.
16:45
Oportunitate pentru IMM-uri: finanțări preferențiale pentru eficiență energetică și energie verde # #diez
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova au oportunitatea de a accesa credite preferențiale prin produsul de finanțare „Facem Investiții Sustenabile BGK", destinat investițiilor în eficiență energetică, energie regenerabilă și adaptare la schimbările climatice.
16:45
Mii de palestinieni se întorc în aceste momente spre casele lor din Gaza, după ce a intrat în vigoare o încetare a focului între Israel și Hamas. În același timp, armata israeliană se retrage din unele zone ale enclavei. Reuters scrie că acordul semnat săptămâna aceasta de către cele două forțe ar fi „cel mai important pas de până acum spre încheierea războiului de doi ani", care a dus la moartea a zeci de mii de civili, foamete și distrugerea orașului Gaza.
15:45
„Viva la fusta.” Află cum putem apăra drepturile femeilor și de ce avem nevoie de feminism în cadrul unei conferințe naționale # #diez
Conferința pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor revine în acest an cu cea de-a cincea ediție. Organizat de Coaliția Națională „Viață fără Violență", evenimentul va aduna în același loc specialiști, activiști, supraviețuitoare ale violenței, care vor vorbi despre violența față de femei, justiția de gen, misoginism, mișcarea feministă și mișcările aliate.
12:45
Doi cercetători ai Universității de Stat din Moldova fac parte din lista laureaților Premiului Național 2025, aprobată de Guvern. Dumitru Erhan și Ștefan Rusu, cercetători în științe biologice sunt printre cei 11 profesioniști premiați pentru excelență în artă, știință, literatură, cultură și sport. Pentru ediția din acest an au fost depuse 26 de dosare, iar laureații au fost aleși prin vot secret de Comisia pentru decernarea Premiului Național.
12:45
Ești gata de aventură? Formează o echipă și participă la o vânătoare de comori pentru a descoperi Europa pas cu pas # #diez
Inițiativa Tinerilor Ambasadori Europeni te invită la o vânătoare de comori prin Chișinău. Vei învăța istoria europeană a Moldovei în timp ce cutreieri capitala țării și îți vei testa cunoștințele într-un joc plin de provocări și aventură.
12:45
Pentru al doilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova participă la alegeri în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. Mai exact, tinerii votează pentru președinții care îi vor reprezenta în relația cu administrația școlară pe parcursul următorilor doi ani.
12:45
María Corina Machado, lideră a opoziției venezuelene din exil, a primit Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.
11:45
„Promisiunile de câștiguri financiare rapide care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii", a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Mesajul său vine după ce mii de moldoveni au pierdut milioane de lei în urma investițiilor făcute într-o schemă piramidală, cunoscută ca TUX.
11:45
USM promovează educația pentru Integrare. A fost lansat Concursul Național de Drept European # #diez
Astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), a fost lansat Concursul Național de Drept al Uniunii Europene, o inițiativă academică de anvergură națională dedicată studenților facultăților de drept din Republica Moldova. Evenimentul este conceput ca un exercițiu practic esențial, menit să pregătească tinerii juriști pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.
10:45
Kremlinul și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice din țara noastră vecină. Dronele ruse au lăsat în această noapte o parte din capitala Ucrainei fără lumină și apă, omorând și un copil de 7 ani în orașul Zaporojie.
09:45
UTM continuă modernizarea învățământului agricol prin cooperare internațională cu experți din Germania # #diez
Astăzi, la Universitatea Tehnică a Moldovei, a avut loc o întâlnire productivă între un grup de profesori din Germania, condus de Hans Kordik, coordonatorul
9 octombrie 2025
18:15
Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din Moldova. La ce instituții au ales să învețe cei mai mulți # #diez
În anul de studii 2025/2026, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au admis un număr record de studenți străini. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), 1.113 studenți originari din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din țară, cu 376 mai mult față de anul academic 2024/2025. Сообщение Număr record de studenți străini înscriși la universitățile din Moldova. La ce instituții au ales să învețe cei mai mulți появились сначала на #diez.
18:15
Echipa de robotică a Moldovei a primit sprijin prezidențial după nominalizarea printre cei 10 finaliști ai competiției FIRST Global # #diez
Echipa națională de robotică a Republicii Moldova a fost desemnată una dintre cele 10 finaliste ale provocării „Eco Equilibrium – New Technology Experience (NTE)” în cadrul FIRST Global Challenge 2025. Competiția va avea loc în Panama, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie. Сообщение Echipa de robotică a Moldovei a primit sprijin prezidențial după nominalizarea printre cei 10 finaliști ai competiției FIRST Global появились сначала на #diez.
17:15
Adori bucătăria moldovenească, dar nu ai timp să gătești nici măcar tradiționalele plăcinte cu brânză? Te înțelegem, deseori suntem și noi în aceeași situație. Soluția, în acest caz, este să descoperi localurile cu specific autohton din Chișinău și, de fiecare dată când ți se va face poftă de o friptură, să mergi în vizită. Mai jos îți prezentăm câteva dintre ele. Сообщение Mămăligă, fripturică și plăcinte. 10 localuri cu specific moldovenesc din Chișinău появились сначала на #diez.
17:15
Nouă modalități prin care poți obține mentorat sau susținere financiară pentru afacerea ta din partea Uniunii Europene # #diez
Gestionezi o afacere și vrei să contribui la dezvoltarea acesteia? Organizația EU Neighbours East a lansat un set de materiale explicative prin intermediul căruia poți descoperi nouă modalități de susținere a afacerilor din Republica Moldova din partea Uniunii Europene. Oportunitățile sunt destinate atât femeilor care practică antreprenoriatul, persoanelor care dețin o afacere agricolă sau celor care au lansat un start-up tehnologic. Сообщение Nouă modalități prin care poți obține mentorat sau susținere financiară pentru afacerea ta din partea Uniunii Europene появились сначала на #diez.
17:15
(video) Linella lansează o nouă campanie aniversară. O poveste despre oameni, momente și emoții # #diez
În această toamnă, Linella marchează o dublă aniversare – 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani de prezență în viața oamenilor din Republica Moldova. Cu acest prilej, a fost lansată campania „200 de motive să treci pe la Linella”, o inițiativă menită să celebreze apropierea față de clienți, implicarea angajaților și sprijinul comunităților care au făcut posibilă această poveste de succes. Сообщение (video) Linella lansează o nouă campanie aniversară. O poveste despre oameni, momente și emoții появились сначала на #diez.
16:15
Anual, pe 14 octombrie, marcăm Hramul orașului Chișinău. Cu această ocazie, în capitală se organizează mai multe acțiuni și manifestări cultural-artistice. Anul acesta nu este o excepție, iar programul evenimentelor deja a fost publicat. Sărbătoarea va începe la ora 8:0 și se va încheia aproape de miezul nopții. Сообщение Programul evenimentelor care vor fi organizate de Hramul orașului Chișinău în 2025 появились сначала на #diez.
16:15
În Moldova a fost lansată o platformă care permite conectarea cu e-Factura și crearea facturilor direct de pe telefon # #diez
Antreprenorii și contabilii din Republica Moldova au acum acces la platforma Sirius, care permite conectarea directă cu sistemul e-Factura al Serviciului Fiscal de Stat și crearea facturilor electronice de pe telefon. Сообщение În Moldova a fost lansată o platformă care permite conectarea cu e-Factura și crearea facturilor direct de pe telefon появились сначала на #diez.
16:15
Mastercard lansează serviciul de retragere a numerarului la plata cu cardul, disponibil la stațiile de alimentare Vento din Moldova # #diez
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, lansează în premieră pe piața din Republica Moldova serviciul „Cash la casă”, în parteneriat cu maib, liderul sectorului bancar, și rețeaua de stații PECO Vento. Noua soluție le permite clienților să retragă numerar direct de la casa de marcat, în momentul achitării cumpărăturilor cu un card Mastercard, fără necesitatea de a căuta un bancomat. Сообщение Mastercard lansează serviciul de retragere a numerarului la plata cu cardul, disponibil la stațiile de alimentare Vento din Moldova появились сначала на #diez.
16:15
Maib a primit premiul Top Innovation in Finance pentru Europa Centrală și de Est la World’s Best Digital Bank Awards Ceremony # #diez
Maib a fost distinsă cu premiul Top Innovation in Finance pentru Europa Centrală și de Est în cadrul prestigioasei ceremonii World’s Best Digital Bank Awards 2025, organizată de Global Finance Magazine. Ceremonia a avut loc pe 7 octombrie, la Londra, într-un un loc emblematic unde istoria întâlnește inovația. Evenimentul a reunit lideri din domeniul bancar digital, experți în tehnologie și reprezentanți ai industriei financiare globale. Сообщение Maib a primit premiul Top Innovation in Finance pentru Europa Centrală și de Est la World’s Best Digital Bank Awards Ceremony появились сначала на #diez.
16:15
Să vând sau să nu vând? Artiștii vizuali debutanți sunt invitați să participe la o licitație silențioasă # #diez
Young Artist Auction, platformă dedicată artiștilor plastici emergenți, a ajuns la a treia ediție. Aceasta oferă tinerilor din Republica Moldova șansa de a-și arăta lucrările, de a fi văzuți și apreciați, dar și de a-și vinde creațiile într-un format accesibil – licitație silențioasă. Astfel, dacă ai o operă de artă care are potențial, îți povestesc mai jos cum te poți înscrie. Сообщение Să vând sau să nu vând? Artiștii vizuali debutanți sunt invitați să participe la o licitație silențioasă появились сначала на #diez.
16:15
(video) METRO Moldova continuă să inspire antreprenorii locali prin campania „Vis de antreprenor” # #diez
METRO Moldova își reafirmă angajamentul de a susține antreprenorii din industria HoReCa prin campania „Vis de Antreprenor”, care promovează poveștile inspiraționale ale celor care transformă visurile în afaceri de succes. Campania, lansată în ianuarie 2025, aduce în prim-plan parcursurile unice ale antreprenorilor locali, subliniind valori precum pasiunea, perseverența și sprijinul reciproc. Сообщение (video) METRO Moldova continuă să inspire antreprenorii locali prin campania „Vis de antreprenor” появились сначала на #diez.
16:15
Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost acordat unui scriitor maghiar. De ce a fost selectat # #diez
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a fost desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025. Academiei suedeze i-a atras atenția „opera sa convingătoare și vizionară, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”. Сообщение Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost acordat unui scriitor maghiar. De ce a fost selectat появились сначала на #diez.
16:15
Șase jocuri de societate au fost create cu ajutorul manufacturii digitale în cadrul programului FabLab 2025 # #diez
FabGame, concursul final al programului FabLab 2025, a reunit pe 4 octombrie, la Orange Digital Center, șase echipe de absolvenți ai programului, care și-au prezentat proiectele, dezvoltate după finalizarea sesiunilor de instruire, aplicând cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul FabLab. Сообщение Șase jocuri de societate au fost create cu ajutorul manufacturii digitale în cadrul programului FabLab 2025 появились сначала на #diez.
16:15
În 195 de instituții de învățământ din Republica Moldova, lecțiile vor deveni mai interactive cu ajutorul platformei digitale MozaWeb. După ce a fost pilotată o perioadă, platforma se extinde în cadrul proiectului EDU Interactiv. Astfel, profesorii vor putea folosi în cadrul orelor simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat. Сообщение Simulări 3D și conținut digital animat. În 195 de școli va fi utilizată platforma MozaWeb появились сначала на #diez.
16:15
(video) Hai la film! Șase producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex pe 16 și 23 octombrie # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc șase premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 16 și 23 octombrie. Сообщение (video) Hai la film! Șase producții cinematografice care vor fi difuzate în premieră la Cineplex pe 16 și 23 octombrie появились сначала на #diez.
8 octombrie 2025
18:00
Danemarca vrea să interzică rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, fiindcă acestea ar „fura copilăria” # #diez
Premiera Danemarcei, Mette Frederiksen, a anunțat că țara va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, acuzând telefoanele mobile și platformele online că „fură copilăria”, scrie The Guardian. Сообщение Danemarca vrea să interzică rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, fiindcă acestea ar „fura copilăria” появились сначала на #diez.
