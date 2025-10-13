„M-a făcut mama existențialist”. La ediția din noiembrie a Clubului de carte dicutăm cu Constantin Cheianu despre cel mai recent roman al său

10:00

Adaptarea la un nou sistem de învățământ și la un stil de viață diferit de cel pe care l-ai trăit poate veni la pachet cu provocări și neliniști. Mai ales, când ești la început de studenție. De aceea, avem o noutate bună pentru tine – Universitatea #diez revine cu o nouă ediție. Vom avea povești și aventuri „scoase din cuptor” din timpul anilor de facultate peste hotare ale tinerilor din Moldova. Sperăm că acestea îi vor ajuta pe liceeni să înțeleagă mai bine cum e viața de student(ă) dincolo de hotarele țării. Așadar, dacă înveți în străinătate de ceva timp sau abia ai început anul I, te așteptăm în comunitatea Universității #diez. Сообщение Povestește-ne despre studenția ta peste hotare! Universitatea #diez revine cu o nouă ediție despre experiențele tinerilor din străinătate появились сначала на #diez.